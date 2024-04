– Brannen er under kontroll

Nødetatene er til stede med «massive» ressurser i forbindelse med en kraftig brann i den historiske bygningen Børsen i København.

Deler av bygget og det karakteristiske spiret har kollapset, og brannvesenet sier hele den nordlige delen av bygget vil brenne ned.

På en pressekonferanse klokken 16.00 melder nødetatene om at brannvesenet har fått kontroll på brannen, men at de fortsetter med etterslukking ut over dagen.

– Vi har ikke lykkes med å redde Børsen, sier beredskapsdirektør Jakob Vedsted Andersen innledningsvis på pressekonferansen.



Omtrent halve Børsen skal ha blitt ødelagt i storbrannen, og hundrevis av kunstverk har blitt reddet ut fra flammene.

Direktøren i Dansk Erverv, Brian Mikkelsen, bekrefter at Børsen skal bygges opp igjen.



Nødetatene mottok første melding om brannen klokken 07.36.



Halve bygget brenner

Bilder og videoer fra København tirsdag formiddag viser en stor røyksky som er synlig fra flere steder i byen.

På et tidspunkt var det synlig at nær halve bygget sto i brann, men etter hvert avtok de synlige flammene.

RØYKSKY: Røyken velter ut fra taket. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer KOLLAPS: Byggets karakteristiske spir står i brann før det kollapset kort tid senere. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer REDDES: Et maleri reddes ut av bygningen Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer I TÅRER: En mann er tydelig preget av brannen. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer KOLLAPS: Deler av taket til bygningen har kollapset. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer FLAMMEHAV: Brannen er under utvikling hele tiden. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer BRENNER: Flammene står ut hovedinngangen. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB Les mer

Nødetatene har sperret av Slotsholmen. Her ligger også Christiansborg slott, som huser nasjonalforsamlingen, høyesterett og statsministeriet.

Flere av byggene er evakuert, og politiet oppfordrer folk om å holde seg unna.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Brannvesenet varsler at de vil være på stedet de neste 24 timene.

– Når vi kaster oss ut i en slik etterforskning her, går vi inn i det med et åpent sinn og vi starter med et blankt lerret. Vi har ikke fått tilgang til brannstedet ennå, så det er for tidlig å vurdere, sier politiinspektør Peter Dahl på pressekonferansen.



– Vårt Notre-Dame

Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, ser brannen fra den andre siden av kanalen rundt Slotsholmen.

– Det er ganske heftig fyr. De har sperret av hele hovedveien her, sier han.

Selv om det står flammer opp fra taket, har røyken ifølge Myrbostad ikke spredt seg til særlig store deler av byen.

– Jeg kjenner ikke noe røyklukt fra her jeg står.

Dansk TV 2 har snakket med Henrik Grage. Han var på vei til jobb da han gikk forbi brannen.

– Dette er vårt Notre-Dame, sier han.



RØYKSKY: Røyken fra brannen kan sees fra store deler av København. Foto: Mathias Sørsensen / NTB

– Det er sjokkerende. Det er en tragisk dag. Ikke bare for København, men også for Danmark. Og så på dronningens bursdag. Det er et trist syn.



Kulturarv i flammer

TV-bilder fra stedet viser historiske malerier som blir reddet ut av den brennende bygningen.

Et av maleriene er en av P.S. Krøyer mest kjente verker, «Fra Københavns Børs», som er to og en halv meter høyt og fire meter bredt.

Det ble malt i 1895 og er et gruppeportrett av en rekke børsfolk som står i Børssalen inne i bygningen som nå står i brann.



REDDER KUNST: Flere historiske malerier er reddet ut fra bygningen. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

– Fryktelige bilder fra Børsen her på morgenen. 400 år med dansk kulturarv i flammer, skriver Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt på X.

Ikonisk bygning

Børsen er en tidligere varebørs, og brukes i dag til kontorer. Første byggetrinn sto ferdig i 1619.

Bygningen er den eneste bevarte handelsbygningen fra Christian 4s regjeringstid, og er fredet.

– Dette er en av de ikoniske bygningene som finnes fra Christian 4. tid. Som han bygde for å huse forretninger, og en tidlig form børsvirksomhet, en varebørs, sier professor og historiker Øystein Rian ved Universitetet i Oslo til TV 2.



HISTORISK BYGG: Børsen på Slotsholmen i København er ett av de eldste bygningene i København. Foto: Landa Kastrup / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

Han forklarer at bygget er i klassen med andre historiske bygg i Europa.

– For danskene vil jeg tro at dette er nesten som da Notre-Dame stod i brann. Det betyr mye for danskenes selvbilde og nasjonale stolthet.

– Hva tenkte du da du så det stod i brann?

– Oi, tenkte jeg. Det var dramatisk og oppsiktsvekkende, og potensielt tragisk. Slike branner i gamle bygninger er ofte vanskelig å slukke. Det er blant annet mye gammelt treverk, forteller Rian.