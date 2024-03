Brannbomber og malingsøl i russiske valglokaler

BRANN: Dette skal ifølge ukrainske UNIAN være en brann inne i et valglokale i Moskva. Foto: Skjermdump

Flere russere benyttet første dag av det russiske valget til å protestere mot valget på ulikt vis selv om risikoen er høy.

Molotovcocktail

I Moskva kastet en kvinne en molotovcocktail inn i et valgavlukke, skriver den uavhengige avisen Meduza på Telegram.

Ifølge ubekreftede meldinger var kvinnen 70 år gammel, og sa hun utførte et «hemmelig oppdrag»

Denne videoen skal være fra Moskva der en kvinne helte brennbar væske inn i urnen før hun tente på. Foto: Sosiale medier

På sosiale medier er det flere videoer av valgavlukker som blir satt i brann.

Det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass, skriver at politiet har stanset en 21 år gammel student som kastet en molotovcocktail mot et inngangsskilt til et valglokale.

En kvinne som helte grønn maling oppi en valgurne i Moskva ble umiddelbart pågrepet, og det er opprettet sak mot henne, skriver Reuters.

Kvinnen heller grønn maling i valgurnen før hun blir pågrepet. Foto: Reuters

En annen person er pågrepet å ha tent fyrverkeri inne i ett valglokale, og en eldre mann skal ha helt bensin inne i en bås i Mytishchi før han antente den, ifølge Meduza.

De har publisert bilder av valglokaler med ulike skader som angivelig er påført som protester mot valget.

Valg i tre dager

Det russiske presidentvalget startet fredag og varer i tre dager til valglokalene stenger søndag kveld.

Politi holder vakt på Den røde plass i Moskva fredag. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Da kommer president Vladimir Putin til å sikre makten sin i seks nye år.

En rekke kritikere av Putin har de siste årene blitt drept, fengslet, eller forvist. Den siste i rekken var opposisjonsleder Aleksej Navalnyj.

Navalnyjs enke oppfordrer russere til å møte opp opp i stillhet når valglokalene stenger søndag klokken 12, som en protest mot Russlands udemokratiske valg.