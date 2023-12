Bøtter ned over Gaza: – Et levende helvete

VÅTT: Palestinere vandrer rundt i gjørmen som har lagt seg i en leir for fordrevne mennesker i Rafah, sør på Gazastripen. Bildet er tatt 13. desember 2023. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Mens det ropes varsko om matmangel og harde angrep, har deler av Gaza blitt omgjort til et gjørmebad.

De siste dagene har det bøttet ned over leirene på Gaza.

I en krise hvor mangelen på mat og hvor frykten for spredning av smittsomme sykdommer allerede utgjør nok trussel, har enkelte områder på Gaza nå blitt oversømmet.

Bilder fra stedet viser et salig kaos av fordrevede palestinere og nedgjørmede leirer.

Bor under tynn presenning

Forverringen av den humanitære krisen kommer etter at Israels luft- og bakkekrig snart har presset 85 prosent av Gazas befolkning vekk fra hjemmene sine, skriver avisen The Guardian.

HJEMME: En Palestinsk jente står inne i et telt midt i regnværet ved en leir for fordrevne i byen Rafah sør på Gazastripen. Bildet er tatt 12. desember 2023. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

– Regnvannet siver inn. Vi får ikke sove. Vi prøvde å finne overtrekk til teltet, men fant ingen, så vi har plassert sand og stein rundt for å holde vannet ute, sier Ameen Edwan overfor nyhetsbyrået AFP. Han og familien er på flukt og har slått leir utenfor sykehuset al-Aqsa Martyrs i Gaza by.

Kvaliteten på teltene spriker.

GJØRME: Palestinere vandrer rundt i gjørmen som har lagt seg i en leir for fordrevne mennesker i Rafah, sør på Gazastripen. Bildet er tatt 13. desember 2023. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

The Guardian skriver at enkelte familier har skikkelige, solide telt.

Andre må nøye seg med presenninger eller tynn, gjennomsiktig plast, som egentlig er ment for å beskytte varer og mat - ikke folk.

– Et levende helvete

Sjefen for FNs palestinske flyktningorgan (UNRWA) sammenligner de forverrede forholdene på stripa som et sted som ligner mer på helvete.



– Det meste av Gazas befolkning har blitt tvangsflyttet, stort sett inn i den sørlige delen av stripen. Rafah huser nå godt over en million mennesker. Det pleide å være hjemmet til 280 000 mennesker, sier Philippe Lazzarini under et møte i FNs globale flyktningforum i Genève.

MYE REGN: Et palestinsk barn vandrer rundt i regnværet i en leir for fordrevne mennesker i Rafah sør på Gazastripen. Bildet er tatt 12. desember 2023. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

– Det er et levende helvete.

Lazzarini forklarer at byen Rafah, som ligger sør på Gazastripen, mangler infrastruktur og ressurser til å støtte en såpass stor befolkning.

– Inne i våre egne varehus bor familier i bittesmå rom som er adskilt av tepper hengt på tynne trekonstruksjoner. Ute i det fri har det dukket opp spinkle tilfluktsrom overalt. Rafah har blitt et teltsamfunn, sier han videre under møtet.

Kampene fortsetter

Det pågår for tiden et raid i Jenin, som startet tidlig tirsdag morgen. Angrepet skal ifølge Al Jazeera ha drept flere sivile.

Onsdag skal Israelske styrker også ha fortsatt sine angrep mot Gazastripen. Bant annet skal sivile hjem ha blitt truffet i byen Rafah. Al Jazeera skriver at et stort antall sivile skal være drept.

MIDDAG: Palestinere sitter inne i et telt og lager middag mens regnværet pågår utenfor teltet. Mye av vannet kommet inn. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

– Rafah skulle være en av de trygge sonene som det israelske militæret hadde utpekt for palestinere på flukt. Men det nådeløse israelske bombardementet er overalt, sier journalist Hamdah Salhut overfor Al Jazeera.