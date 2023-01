Boston-bomber kan slippe dødsstraff

For de etterlatte sitter vårdagen i 2013 fast som et vondt mareritt. Flere av dem kjemper fremdeles for at Boston-bomberen skal henrettes.

Den 15. april 2013 stiller rundt 23.000 deltakere seg ved startstreken til «Boston Marathon» i USA.

Det de ennå ikke vet er at løpet skal ende fatalt.

Gjemt i ryggsekker blir to hjemmelagde bomber plassert ved målstreken til maratonløpet.

Tusenvis følger løpet langs sidelinjen. Mange av dem har en søster eller en mor de heier på.

Rundt klokken 14:45, omtrent to timer etter at førstemann passerer målstreken, smeller det.

Mange av de sårede fikk sprengt vekk kroppsdeler i eksplosjonene som til slutt tok tre menneskeliv og skadet mer enn 260.

OFRE: Det var Krystle Campbell (29), Lu Lingzi (23) og Martin Richard (8) som døde i angrepet på Boston i 2013. Foto: Politiet

Krystle Campbell (29), Lu Lingzi (23) og Martin Richard (8) døde som følge av terroraksjonen.

På rømmen

Fire dager etter at bombene i Boston går av, blir den da 19 år gamle Dzhokhar Tsarnaev pågrepet av politiet etter å ha vært på rømmen med sin eldre bror siden 15. april, skriver AP.

Broren Tamerlan, som også deltok i terroraksjonen, ble drept i en skuddveksling med politiet tidligere samme dag.

Etterforskere i saken mener brødrene var motivert av ekstremistisk islamsk tro. Brødrene planla og utførte bombingen på egenhånd, og var ikke tilknyttet terrororganisasjoner.

STOD BAK: Det var brødrene Tamerlan (til venstre) og Dzhokhar Tsarnaev (29) som stod ak terroren i Boston 2013. Sistnevnte har ventet på dødsstraff siden 2015. Nå kan dommen bli omgjort igjen. Foto: Politiet:

I januar 2015 blir Dzhokhar funnet skyldig på 30 punkter. Han blir også dømt til døden. Siden har saken blitt anket gjentatte ganger. Dzhokhar er fremdeles i live.

Kan slippe dødsstraff

Bare måneder etter at Høyesterett gjeninførte dødsdommen til Dzhokhar, jobber nå den terrordømtes advokater for å få den fjernet atter en gang.

Dzhokhars forsvarere har i en høring tirsdag påstått at flere av jurymedlemmene i saken skal ha opptrådt uredelig.

En av de skal blant annet ha delt et innlegg på Twitter hvor den terrordømte ble beskrevet som «søppel».

Jurymedlemmene fikk delta i saken til tross for påstandene. Det mener Dzhokhars forsvarere er feil.

Forsvarerne har hele veien argumentert for at det var broren som var selve hjernen bak angrepet, og at Dzhokhars skal ha blitt radikalisert av ham.

Flere av de som overlevde bombingen i 2013 deltok på høringen tirsdag. En av dem var Marc Fucarile, som måtte amputere det ene beinet som følge av terroraksjonen.

– Vi følger med på dommerne. På et visst tidspunkt må vi sette en strek og si at nok er nok. Det er ikke et spørsmål om hva han gjorde, sier Marc Fucarile til AP.