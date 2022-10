Boris Johnson avbrøt ferie – ble buet ut på flyet hjem

Boris Johnson er tilbake i Storbritannia, og det har satt fart på spekulasjonene om han vil kaste seg inn i kampen om å bli toryleder, og dermed gjøre comeback som statsminister etter Liz Truss' sjokkexit torsdag.

Flere av Johnsons støttespillere har fremmet mulighetene for at dette kan bety comeback for Johnson, få uker etter han gikk av etter lang tid med skandaler, kontroverser og mistillit.

At Johnson avbrøt en ferie i Den dominikanske republikk, tyder på at han ønsker å være kandidat til å komme tilbake som leder av Det konservative partiet – og dermed også statsminister.

Buing

Flyet landet på Gatwick lørdag formiddag, og Sky News korrespontent, Mark Stone som var om bord på samme fly, forteller at det kom buing fra enkelte medpassasjerer.

– Boris Johnson har ikke kommet med noen uttalelser under flyturen, rapporterer Stone til egen kanal fra flyet.

Å ta Boris Johnson tilbake som partileder og statsminister seks uker etter han gikk av etter enormt press, oppleves av mange som absurd.

Mange partikollegaer advarer om at comeback så kort tid etter han måtte gå, kan føre til enda mer politisk kaos, skriver Reuters.

– Det er en fantasi å tro at det kan skje, sa partiveteran og Boris-støttespiller, Sir Robert Syms torsdag.

Liberaldemokratene og Labour krever nyvalg. Labours leder, Keir Starmer, sier at et eventuelt Boris-kandidatur, understreker hvor viktig et nyvalg er.

Trenger 100 søtteerklæringer

Før Boris Johnson gikk av sa flere statsråder opp i protest, men han har fremdeles mange lojale støttespillere i partiet.

En kandidat må ha støtte fra minst 100 konservative parlamentarikere for å få lov til å stille, og dette må være klart innen mandag.

Det betyr at det maksimum vil være tre kandidater som skal være klare innen en uke.

Hør hva Truss sa da hun gjorde det klart at hun går av som statsminister her:



Tre favoritter

Den eneste som ifølge britiske medier har sikret seg dette, er Rishi Sunak, som tapte lederkampen mot Liz Truss for bare halvannen måned siden.

Parlamentarisk leder for toryene, Penny Mordaunt, har også lansert sitt kandidatur.

Ifølge Sky News er det Sunak, Mordaunt og Johnson som er de mest aktuelle kandidatene til å få nok støtte for å være med til avgjørende valgrunde om en uke.