Boris grilles om «partygate» – mye står på spill

Løy Boris Johnson da han sa at alle regler ble fulgt i Downing Street under pandemien, eller handlet han i god i tro? Det skal en komité i det britiske parlamentet ta stilling til i det som beskrives som en fire timers lang grilling.

Boris Johnson har allerede innrømmet at han villedet parlamentet. Men understreker at han ikke gjorde det med viten og vilje.

I et dokument på over 50 sider publisert i forkant av høringen, forsvarer Johnson seg mot anklager om at han løy i parlamentet om partygate-skandalen.

STOR INTERESSE: Det er massivt presseoppbud utenfor boligen til Johnson onsdag morgen. Foto: JUSTIN TALLIS

Johnson hevder at ingen advarte ham om at samlingene i statsministerboligen brøt korona-reglene, han sier han til og med fikk forsikringer om at ingen regler hadde blitt brutt.

Med andre ord skylder Johnson på sine egne rådgivere og mener det er absurd å påstå at det var uforsvarlig av han å lytte til dem.

Hevder rapport er partisk

I en midlertidig rapport fra komiteen går det fram at det burde ha vært åpenbart for Boris Johnson at korona-reglene ble brutt.

Onsdag vil han trolig bli møtt med argumenter om at han burde ha stolt på sine egne vurderinger og ikke lent seg på råd fra andre.

Johnson har allerede hevdet at tonen og innholdet i rapporten er partisk.

RASER: Mange er sinte på Boris Johnson og mener det er åpenbart at han løy. Foto: ADRIAN DENNIS

Komiteen består av syv parlamentsmedlemmer - fire konservative, to fra Labour og ett fra SNP. Labours Harriet Harman leder komiteen som skal ta stilling til om Boris Johnson villedet parlamentet med viten og vilje, på en uforsvarlig måte eller om han villedet ved et uhell.

Mye på spill

Utfallet kan få mye å si for Johnson. Noen tror at dersom dette går hans vei, kan det holde døren åpen for et comeback til Downing Street nr. 10, mens andre mener det er kroken på døren for Johnsons politiske karriere dersom han blir funnet skyldig.

Lander komiteen på at Johnson har villedet parlamentet med vilje, vil de kunne foreslå en passende straff som underhuset skal ta stilling til.

TRIM: Tirsdag var Boris Johnson ute på sin daglige joggetur. Foto: PETER NICHOLLS

Det kan bety alt fra en unnskyldning, til en suspensjon på over ti dager.

Blir Johnson utvist fra parlamentet i en lengre periode, kan det føre til et mellomvalg i hans valgkrets, Uxbridge.

Bevis og vitneforklaringer

Over 100 sider med bevis innhentet av komiteen har blitt publisert i forkant av høringen.

Flere personer som jobbet i Downing Street under pandemien har blitt intervjuet, deriblant Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings.

Om den famøse hagefesten i Downing Street i mai 2020, sier Cummings at «han visste at det var en fest fordi jeg fortalte ham det».

Dominic Cummings har vært et sentralt vitne for kommiteen. Arkivfoto/ Foto: Kirsty O'Connor

Johnson og hans støttespillere hevder Cummings ikke er en troverdig kilde fordi han gikk fra å være «venn til erkefiende».

Også andre vitneforklaringer har blitt publisert. Kabinettsekretær, Simon Case, benekter at han ga forsikringer om at covid-reglene til enhver tid ble fulgt i nummer 10.

Case sier også at han ikke var klar over at noen andre hadde gitt Johnson disse forsikringene.

Dette ser ut til å bestride Johnsons forklaring om at han hadde mottatt forsikringer om at begivenhetene han deltok på var innenfor regelverket.

Må avlegge ed

Johnson skal, ifølge sitt team, glede seg til dagens høring. Han skal føle seg trygg på at komiteen ikke sitter på et eneste bevis om at han har løyet eller ikke handlet i god tro.

Kl. 15 må Johnson legge hånden på Bibelen før han starter sin forklaring og sitt forsvar, noe han trolig håper kan holde døren åpen for at han får drømmejobben som statsminister tilbake en gang i fremtiden.