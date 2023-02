Bomberom og bar i eitt: - Vi festar for å leve eit normalt liv

KYIV, UKRAINA (TV 2): – Dei som kjempar ved fronten gjer det for at vi skal kunne være glade og leve eit normalt liv, seier ukrainske Ilina Saienko.

Snøfnugga i lufta gjer at paradegata i Kyiv, Khreschatyk, nesten ser idyllisk ut, men det er berre timar sidan flyalarmen gjekk sist.

Bak ei anonym ståldør og ned ei trapp, langt under bakken, ligg ein av dei mest populære utestadane i Kyiv, «Barman Dictat».

Ein av få som såg krigen komme

TV 2 besøkte den samme baren fire dagar før Russland invaderte Ukraina.

Bartenderen Nikita, frå russisk-okkuperte Luhansk, er ein av svært få TV 2 møtte før krigen starta som faktisk trudde at Putin ville invadere.

– Eg såg at Russland tok litt av Ukraina i 2014, og eg var ganske sikker på at dei ville gjere det samme igjen.

Der det før krigen kokte med folk er det lengre mellom drinkane på den 15 meter lange bardisken. Og sjølv om stemninga er god, kviler det likevel eit alvor over alle, samanligna med før 24. februar 2022.

ROLIG KVELD: Nikita blander ein drink som er ny på menyen etter invasjonen. Foto: Elias Engevik / TV2

I Ukraina i dag kjenner alle nokon som har mista nokon i løpet av året som har gått.

– Vennen min jobba innan IT før krigen. No er han i hæren og har fått foten amputert over kneet. Livet hans er endra for alltid, fortel Ilina Saienko.

Sjølv var Ilina engelsklærar før krigen. Men krigen har snudd opp ned på livet hennar, som for dei fleste i Ukraina. No jobbar ho som frivillig og hjelper flyktningar og koordinerer utstyr til militære avdelingar.

– Men eg jobbar også med å betre engelsken til dei som jobbar her i baren, slik at dei betre kan kommunisere med utanlandske gjestar.

Bartenderen kan når som helst bli soldat

Men baren, langt under bakken i Kyiv, er også eit offentleg registrert bomberom. I dei første dramatiske vekene under det russiske angrepet fungerte den som både tilfluktsrom og matstasjon, fortel Nikita.

TILFLUKTSROM: Nikita og dei andre på Barman Dictat tilbereder mat til folk som søker dekning under angrepet på Kyiv. Foto: Privat

– Det mest dramatiske øyeblikket var då vi vakna den 24. og høyrde bombene i vår eigen by. Det var full forvirrring, og ingen visste noko.

Nikita, og fleire titalls andre, sov i baren i mange veker, då Kyiv stod i fare for å falle i russiske hender. Sjølv om han framleis jobbar som bartender, veit han at han når som helst kan bli kalla inn til militærteneste.

– Ingen av oss er redd for å gå inn i hæren og verne om landet vårt, seier han.

– Så eg er også klar for å jage alle russare ut av landet.

«MY BAR, MY SHELTER» Oppskrifta på drinken som blei oppfunne medan krigen rasa som verst ved Kyiv: - Ein del sherry, ein del vermut. Ein femtedel Luxardo kirsebærlikør og to dæsjar Angostura bitter. Pynt med hermetiserte kirsebær, så har du drinken "my bar - my shelter". Foto: Elias Engevik / TV2

Kveldens underhaldning er gitar og sang. Trass i alvoret stemmer Ilina og vennene lystig med i sangen. Ho fortel at ho ser på det som si plikt å halde humøret oppe.

– Dei som er i frontlinja i krigen kjempar for oss alle. Dei gjer sitt beste for at vi skal kunne leve så normalt som mulig, sier Illina og slår fast:

– Derfor meiner eg at eg bør være ein normal, smilande og glad person her i Kyiv. Fordi dei gjev livet sitt for at vi skal kunne gjere nettopp det.