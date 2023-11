Bombedrønn kan bli det første Ranias barn hører

HØYGRAVID: – Jeg hadde termin i går, sier Rania og forteller at det gjør henne bekymret. Foto: Ibrahim Isbaita / TV 2

Israels konstante bombardement og totalblokade av Gazastripen, fører til stadig høyere dødstall.

Søndag melder Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter at minst 9770 mennesker har omkommet.

Blant de drepte skal minst 4800 være barn.

I flyktningleiren i Khan Younis, sør på Gazastripen, høres drønnene av bomber jevnlig, og man kan kjenne bakken skjelve.

Men det er ikke bombene som oppleves som den største trusselen her.

Ettersom ingen internasjonale journalister slipper inn på Gazastripen, har TV 2 engasjert den lokale fotojournalisten Ibrahim Isbaita.

For menneskene Isbaita møter i flyktningleiren, er det mangelen på vann, mat, strøm og medisiner som oppleves som mest livstruende.



– Min sønn er syk. Han trenger også morsmelkerstatning, og jeg kan ikke skaffe noe som helst for ham, sier Ahmed.

Sykdom sprer seg i leirene

Ahmed holder frem sin ni måneder gamle sønn.

Han har et utslett på beina, men Ahmed vet ikke hva det kommer av.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om faren for epidemier på Gazastripen og særlig i de folketrange flyktningleirene, grunnet det WHO beskriver som katastrofale humanitære og sanitære forhold.

FN har meldt om en økning i tilfeller av vannkopper, skabb, diaré og luftveisinfeksjoner.

Sayeda vet at også dette kan være livstruende, og har sett hvordan flere i leiren allerede har blitt rammet av sykdom.

– Annenhver uke vasker jeg klær med bare hendene. Det finnes ikke bad eller dusj. Det finnes ingenting. De absolutt livsnødvendigste ting finnes ikke. Det er bare å spise en bit med brød og gå og legge seg. Hva slags liv er det? spør Sayeda og plukker opp telefonen.

Mistet familien

Det er Sayedas sønn som ringer.

Han har stått timevis i kø for å kjøpe brød, men står fremdeles tomhendt.

– Ikke gå for langt, sier Sayeda til sønnen før hun legger på.

Se reportasjen fra flyktningleiren i Khan Younis her:

Hun vil ha ham i nærheten, for tanken på å miste flere barn orker hun ikke.

Sayeda forsøker å holde tårene tilbake når hun forteller om dagen da hennes hjem i Beit Hanoun ble bombet.

– Det var voldsom ild. Det var som et helvete. Hvordan vi overlevde, vet jeg ikke, sier hun og legger til:

– Slektningene mine ble sprengt i stykker. De var ikke lenger hele mennesker. Bare en haug med kroppsdeler.

MISTET DATTEREN: Sayeda forteller om tapet av datteren, og flere andre familiemedlemmer. Foto: Ibrahim Isbaita / TV 2

Sammen med blant annet sin sønn måtte Sayeda flykte sørover, mens en av hennes aller kjæreste ble igjen i nord.

– Min datter klarte seg ikke, og ble drept. Hun var gift, forteller Sayeda og kjenner tårene presse på.

Rania: – Barna er spredt over alt

Israel har beordret evakuering av Gaza by og alle sivile er bedt om å trekke sørover.



Per 2. november estimerer Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter at rundt 800.000 palestinere har flyktet sørover, fra den nordre delen av Gazastripen.

Flyktningleiren i Kahn Younis var allerede før krigen hjem til over 88.000 palestinere, ifølge FN, som nå ikke lenger har oversikt over hvor mange personer som har søkt tilflukt her.

Men at det begynner å bli trangt om plassen, er det ingen tvil om.

– Vi bor her på én kvadratmeter. Det er verre enn på en glattcelle, sier Amed, fremdeles med sønnen på fanget.

Like ved sitter høygravide Rania Mohammed Abu Musa.



Sammen med sin ektemann og deres syv barn, måtte hun flykte i all hast da bombene traff like ved huset deres.



HØYGRAVID: Rania har gått over termin, og kan føde når som helst. Foto: Ibrahim Isbaita / TV 2

Men i motsetning til Ahmed, har hun ikke familien samlet hos seg.

– Barna mine er spredt over alt hos slektninger. Vi måtte flykte, sier Rania.



Helst skulle hun hatt dem alle hos seg, men hvordan hun skulle ha ivaretatt de syv barna er hun usikker på.

– Vi har nesten ikke mat eller vann. Vi får saltvann som vi ikke kan drikke. Vi har ikke strøm her. Vi sitter i mørket, sier Rania fortvilet.

Kan føde når som helst



Mens tusenvis av mennesker blir drept i krigen som raser rundt henne, skal Rania nå snart føde og sette nytt liv til verden.

Det kan skje når som helst.

– Jeg hadde termin i går, meddeler Rania.

Stemmen dirrer når hun forteller videre.

– Alle barna mine har blitt født med gulsott, og da må de ligge i kuvøse. Men hvordan skal barnet mitt få tilgang på en kuvøse nå, og hvor skal jeg føde?

Rania er en av rundt 50.000 gravide kvinner på Gazastripen, hvor det fødes mer enn 180 spedbarn hver eneste dag, ifølge WHO.

Stadig flere sykehus og helsefasiliter på Gazastripen ser seg nødt til å stenge ned, grunnet bombardement eller mangel på medisiner, strøm og vann.

AMBULANSE: Fredag 3. november ble en ambulanse truffet i Gaza. Israel påtok seg ansvaret og hevdet at ambulansen fraktet Hamas - soldater. Hamas-styrte helsemyndigheter benekter dette, og sier flere barn ble drept i angrepet. Foto: Momen Al-Halabi / AFP

Ifølge FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er det registrert over 80 angrep på helsefasiliteter og personell siden krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober.

Samtidig øker den psykiske og fysiske belastningen på gravide.

Resultatet vil være en forventet økning av kvinner og spedbarn som dør under fødsel, advarer WHO og legger til at kvinner og barn på Gazastripen er dem som rammes hardest av krigen.

BEKYMRET: Rania vil helst ikke tenke på fødselen og frykter at hun og barnet ikke vil få tilstrekkelig helsehjelp. Foto: Ibrahim Isbaita / TV 2

Rania vil helst ikke tenke for mye på fødselen, men forteller at hun har vært redd for at den skal starte alle de gangene hun har hørt bombene drønne.

Det er meldt om flere israelske luftangrep mot Khan Younis i sør, til tross for at det ifølge Israel er til disse områdene palestinere fra nord på Gazastripen skal evakuere til.

Den siste uken har også flere flyktningleirer blitt mål for israelske luftangrep.

– Vi er redde for bombene, sier Rania og undrer om det er nettopp lyden av bombedrønn som vil bli det første hennes barn vil høre i denne verden.

REDD: Ahmed forteller at sønnen våkner og er redd om nettene. Foto: Ibrahim Isbaita / TV 2

Frykten for høye lyder og faretruende bombedrønn har også forplantet seg hos Ahmeds ni måneder gamle sønn.

Verken han eller sønnen forstår hvorfor krigen skal ramme dem som er sivile.

– Vi vil bare leve i fred og trygghet. Vi ønsker ikke denne situasjonen. Min sønn er redd om natten. Hva har han gjort? spør Ahmed og legger ettertrykkelig til:

– Han er et uskyldig barn.