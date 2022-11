Bolsonaro oppfordrer til ikkevoldelige demonstrasjoner

Brasils president Jair Bolsonaro talte tirsdag for første gang siden valgnederlaget søndag kveld.

Avtroppende president Jair Bolsonaro. (Photo by EVARISTO SA / AFP) Foto: EVARISTO SA

Det har vært taust fra Bolsonaro i to dager etter valgnederlaget søndag. I forkant av valget fryktet mange at han ikke ville anerkjenne et valgnederlag, noe som kan antenne en allerede glodhet politisk situasjon.

Tirsdag kveld kom imidlertid anerkjennelsen av Lula da Silva som ny president, selv om presidenten selv ikke nevner nederlaget direkte.

– Vi skal begynne maktoverføringen til president Lula, sier administrasjonssjefen for presidentens kontor etter den korte talen.

Bolsonaro takket velgerne som har stemt på ham, og sa han alltid hadde lent seg på grunnloven. Han presiserte også at han skulle fortsette å støtte seg til grunnloven.

Han oppfordret også til ikkevoldelige demonstrasjoner.

Bolsonaro-tilhengere har blokkert veier og protestert mot valgresultatet flere steder i landet. Foto: Andre Penner

Før valget kom den kontroversielle presidenten gjentatte ganger med grunnløse påstander om at valgsystemet i Brasil er preget av juks.

Mange millioner brasilianere har liten tillit til landets demokratiske institusjoner og valgsystem, og man frykter opptøyer fra Bolsonaro-tilhengere uavhengig om han erkjenner nederlag, eller ikke.

Allerede mandag startet protester mot valgresultatet. Tungtrafikksjåfører som støtter Bolsonaro sperrer en rekke veier, og rasende demonstranter hevder at valget er resultat av valgjuks.

Militærpoliti holder vakt ved en av lastebil-aksjonene. Foto: CAIO GUATELLI

Tungt bevæpnede styrker er satt ut for å holde situasjonen under kontroll.

Søndag kveld ble det klart at venstrekandidaten, tidligere president Lula da Silva, vant presidentvalget i Brasil med en knapp margin.