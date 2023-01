Boligblokk truffet av missil: – Vi hører rop fra ruinene

DNIPRO, UKRAINA/BERGEN (TV 2) Russland har gjennomført en bølge angrep mot flere byer i Ukraina. I Dnipro er flere drept etter at en missil traff en boligblokk.

KLATRER I RUINENE: I øverste etasje står en mann og vinker fra et vindu. Lenger nede forsøker en mann å klatre ut på utsiden av bygningsmassen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Krigsskip klargjør seg utenfor Odesa, og flere fly er observert over Krim. Missiler er allerede i lufta, lød meldingen fra Ukraine Siren Alerts klokken 13.50.

En halv time senere kunne TV 2s team i Dnipro høre kraftige smell.

REDNING: Det drives intenst redningsarbeid i ruinene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer REDNING: Fremdeles skal det være personer innesperret i byningen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer KLATRER I RUINENE: Til høre i bildet kan man se en person som vinker fra øverste vindu. En annen klatrer utenpå det som er igjen av bygningen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer

En boligblokk er blitt truffet og har store skader kunne talsmann for presidentens kontor, Kyrylo Tymosjenko, bekrefte kort tid etter.

TV 2s team er på stedet og forteller at folk står i de øverste etasjene på blokka og roper om hjelp.

Det pågår en intens redningsaksjon. Politiet ber alle som kan komme til for å hjelpe.

– En kvinne roper under bygningsmassene, vi blir bedt om å være stille så de kan høre hvor hun er, sier TV 2s reporter Hilde Gran som er på stedet.

Flere døde

Situasjonen er fremdeles uoversiktlig.

39 personer er såret, og minst fem er drept, melder guvernør Valentyn Reznitsjenko i Dnipropetrovsk-regionen, ifølge Reuters.

– Syv av de skadde er barn. Alle er på sykehus, skriver han på sin Telegramkonto.

Det yngste barnet er en treåring. Tilstanden til en ni år gammel jente er krigisk, ifølge guvernøren.

TV 2s reporter har selv sett fire døde kropper på bakken. En av dem er en ung kvinne.

RUINER: Bilder fra Dnipro lørdag ettermiddag viser de enorme ødeleggelsene. Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn.

– Verden må stanse ondskapen

President Volodymyr Zelenskyj skriver i en melding på Telegram at oppryddingsarbeidet og redningsarbeidet fortsetter.

– Evig minne til alle som mister livet til russisk terror. Verden må stanse denne ondskapen, skriver han.

Han lover videre å spore opp alle som var involvert i angrepet på Dnipro, og stille dem til ansvar.

TRUFFET AV MISSIL: Redningsmannskaper er i full gang med å redde ut mennesker fra den sønderknuste bygningen i Dnipro. Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

Det har vært angrep mot flere ukrainske byer lørdag.

I Lviv skal en Rusny-rakett ha brutt gjennom luftvernet og truffet kritisk infrastruktur. Det meldes også om flere nye smell i Kyiv.

Video på sosiale medier viser røyk etter et mulig nedslag sentralt i hovedstaden.

Myndighetene melder også at luftvernsystemet i Odesa har vært aktivert.

– Utvis ekstrem varsomhet

Lørdagen startet med flere angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Ifølge lokale myndigheter ble 18 private boliger og kritisk infrastruktur rammet. Ingen ble imidlertid skadet, ifølge Ukrinform.

Kyivs ordfører, Vitaliy Klitschko, sier lørdag morgen at bydelen Dniprovskij er under angrep. Der befinner det seg flere kraftanlegg.

– Hold dere i bomberommene, skriver han på Telegram.

SØKER TILFLUKT: Befolkningen i Kyiv søker tilflukt på metrostasjonene i byen under angrepene. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

Guvernøren i Mykolajiv meldte lørdag formiddag at 17 russiske Tupolev bombefly i luften, og ukrainske myndigheter har advart mot at de forventer flere angrep lørdag.

– Utvis ekstrem varsomhet, lad telefonene dine og ha en plan. Etterretning tyder på et større russisk angrep, skrives det på varslingstjenesten Ukraine Siren Alerts klokken 12 norsk tid.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform var det flere eksplosjoner i Kyiv lørdag morgen før flyalarmen gikk.

– Ballistisk bane

Talsmann for det ukrainske luftforsvaret, Jurij Ignat, sier til ukrainsk TV at missilene ble avfyrt fra nordlig retning, og at de hadde en ballistisk bane.

– Vi vet ikke hva slags type missiler det er snakk om, men de kom nordfra. Jeg vil presisere at vi ikke har noe forsvar mot ballistiske missiler, sier Ignat til Ukrinform.

En ballistisk bane betyr enkelt forklart at missilet beveger seg i en bue fra utskyting til målet.

Ignat forklarer at de hadde manglende radarutslag og informasjon fra andre kilder før angrepet.

Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

