Bolig nedbrent: – Alvorlig kriminalitet

ETTERFORSKER: Politi og bombeteknikere er på en adresse i Huddinge for å etterforske en eksplosjon, Foto: Henrik Montgomery / TT

Redde beboere på ulike adresser i Stockholm våknet til høye smell mandag morgen, og eksplosjonene knyttes til den pågående voldsbølgen i landet.

Det melder flere svenske medier tidlig mandag morgen, deriblant Aftonbladet.

Den første eksplosjonen skjedde like etter klokken 04 i Huddinge sør for Stockholm. Ingen personer skal være fysisk skadd som følge av eksplosjonen, men et rekkehus har fått materielle skader.



Vitner forteller til avisen at de våknet av et kraftig smell like utenfor husene deres.

Knyttes til voldsbølge

Adressen hvor eksplosjonen skjedde, tilhører en mann som ifølge Aftonbladet er utpekt som nazist, og som er pågrepet under mistanke for et drap i Jordbro onsdag.



Informasjonen er ikke bekreftet av svensk politi.

– Alarmen kom klokken 04:07. Det er politiet som styrer saken. Det eneste jeg kan si er at ambulanse og redningstjeneste er sendt ut, sier Ola Åström, teamleder i SOS Alarm, til avisen Expressen.

SOS Alarm har ansvaret for alle nødnumre i Sverige.

Flere hus står i brann

Klokken 06.28 fikk politiet melding om en annen eksplosjon, denne gang i bydelen Hässelby nordvest i Stockholm.

Også her var det et rekkehus som ble rammet.

– Jeg var våken og så på TV da det smalt så hele huset mitt ristet, sier en beboer i området til Aftonbladet.

Etter eksplosjonen brøt det ut en brann i en bolig, som skal ha spredt seg til nærliggende hus.

Omfanget er uklart, men talsperson i politiet, Daniel Wikdahl, sier til Expressen at flere hus står i brann og at én bolig er totalskadd.

– Det er helt nedbrent. Vi har ingen opplysninger om at noen skulle ha vært inne i boligen, sier Daniel Wikdahl, politiets talsperson.



Beboere er evakuert og det jobbes med å hindre ytterligere spredning av brannen.

– Alvorlig kriminalitet

Ifølge opplysninger til Expressen er denne adressen også tilknyttet den pågående voldsbølgen i landet.

– Det som kan sies er at når denne typen hendelser inntreffer, har de nesten alltid en eller annen form for tilknytning til annen alvorlig kriminalitet. Så om det er slik eller om dette er et uvanlig unntak, får etterforskningen vise, sier Wikdahl til avisen.



Politi og nødetater er på stedet.

Det er heller ikke her meldt om personskader.

Hässelby opplevde en eksplosjon også forrige mandag. Da ble tre personer skadet og fraktet til sykehus.