Boeing etterforskes etter Dreamliner-varsling

Det amerikanske luftfartstilsynet har startet etterforskning av flyprodusenten Boeing, melder både The New York Times og CNN.

En tidligere ansatt i Boeing, Sam Salehpour, sier at deler av Boeing-flyenes kropper blir satt sammen på en måte som kan svekke flyene over tid, skriver The New York Times.

Ingeniøren hevder at Boeing tok snarveier da selskapet lagde Dreamliner 777 og Dreamliner 787 og at dette medfører en risiko for katastrofer når flyene blir eldre, melder CNN.

Boeing avviser dette.

Dreamliner-flyene ble satt inn i kommersiell trafikk i 2011 og kan ha levetider på 50 år eller rundt 44.000 flyvninger, ifølge Boeing.

– Hopper på delene

Tidligere har det amerikanske luftfartstilsynet FAA to ganger beordret Boeing til å sette den nyere modellen 737 Max på bakken to ganger i forbindelse med andre sikkerhetshensyn.

Salehpour jobbet selv med Dreamliner-byggingen og var ansatt i Boeing i mer enn ti år.

Han sier til The New York Times at problemene ligger i måten delene til kroppen blir satt sammen og festet. Delene kommer fra forskjellige fabrikanter og har ikke nøyaktig samme form når de settes sammen, sier han.



– Jeg har bokstavelig talt sett folk hoppe på delene av flyet for å få dem til å passe sammen. Ved å hoppe opp og ned, deformere du delene slik at hullene passer midlertidig. Det er ikke sånn du skal bygge fly, sier Salehpour.

Han varslet luftfartstilsynet om sine bekymringer i januar i år og sier også at han ble straffet av Boeing for å ta opp bekymringene internt først.

– Jeg gjør ikke dette fordi jeg vil at Boeing skal feile, men fordi jeg vil at de skal lykkes og for å forhindre at ulykker skjer. Sannheten er at Boeing kan ikke holde på som dette. De må gjøre en bedre jobb, sier Salehpour.

Boeing erkjenner at selskapet har gjort endringer i byggingen av flyene, men sier at det ikke har noen påvirkning på sikkerheten over tid.

Mange hendelser

Luftfartstilsynet bekrefter at det er åpnet en etterforskning og at Salehpour er blitt intervjuet, men vil ikke kommentere saken utover dette.

Etter en rekke hendelser med Boeing-fly de siste månedene – nå sist at et motordeksel falt av under flyvning og traff en vinge på en Southwest Airlines-flyvning fra Denver til Houston 7. april – skal det amerikanske Senatet holde en høring i neste uke.

I mars rapporterte The New York Times at luftfartsmyndighetene avdekket feil på 33 av 89 punkter da de inspiserte Boeing-fabrikken hvor 737 MAX lages.

Blant annet skal arbeiderne ha brukt oppvasksåpe som smurning for å få på plass delene. Et hotellnøkkelkort skal ha blitt brukt for å sjekke forseglingen på en dør, skriver avisen.

I Norge har SAS en enhetsflåte bestående av kun Airbus-fly. Norwegian flyr ikke lenger Dreamliner, men bruker Boeing-flyene 737-800 og 737 MAX 8.



– Dette er komfortable og drivstoffeffektive fly. Sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet for både passasjerer og besetning, og hadde det vært tvil om sikkerheten til flyet, ville vi ikke tatt de i bruk, sa pressekontakt Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2 i forbindelse med den nevnte FAA-inspeksjonen i mars.