Blogger med friheten som innsats

KYIV, UKRAINA (TV 2): «Krigsfluenseren» Victoria (26) bruker sosiale medier som våpen mot russerne. Nå frykter hun for hva vinteren vil bringe.

Da russerne rykket frem mot Kyiv i februar 2022, kunne Victoria se de russiske stridsvognene fra stuevinduet sitt.

Det var da hun bestemte seg for å bidra til å forsvare landet sitt.

– Jeg er ikke redd for å dø. Men jeg er redd for å måtte leve under okkupasjon. Det er mye mørkere og verre å tenke på enn døden, sier Victoria (26) til TV 2.

Kamp mot troll

Victoria forsto selv at hun hadde lite å bidra med i skyttergravene, men IT-spesialisten var godt bevandret på sosiale medier.

Tastaturet måtte bli hennes våpen.

I dag er hun aktiv på flere plattformer, først og fremst på X, tidligere Twitter. Budskapene hennes, som ofte leses av mange hundre tusen, er spesielt rettet mot folk i utlandet.

– Det begynte med at jeg ønsket å bekjempe desinformasjon på nettet, for russerne er veldig gode til å spre usannheter. Dessuten ønsker jeg å vise folk hva som virkelig foregår her, hva som er sannheten. Mediene viser ikke alltid det store og hele bildet, sier Victoria.

Skattebetalere

Vi møter henne på en kafé i Kyiv sentrum, der det er vanskelig å fatte at vi befinner oss i et land i krig.

VIRKELIGHETEN: Victoria er opptatt av å vise verden at ukrainerne kan leve relativt normale liv fordi de får våpenhjelp og antiluftskyts fra vesten. Det stopper russiske missiler fra å legge de ukrainske byene i grus. Foto: Aage Aune / TV 2.

Vi kunne like gjerne vært i London, Paris eller New York.

Unge mennesker sitter ved bordene rundt oss og nipper til sine latter og cortadoer mens de sveiper gjennom siste nytt på mobiltelefonene sine.

Dette er også en del av den virkeligheten Victoria ønsker å formidle; at mange ukrainere tross alt kan leve et ganske normalt liv, midt oppe i krigshelvetet.

– Folk i utlandet trenger å se at hjelpen de sender oss har en effekt. At den redder liv og gjør at folk av og til kan leve vanlige liv. Hvert eneste smil, hvert eneste gode øyeblikk vi har, er takket være hæren vår og de våpnene og luftforsvarssystemene dere i Vesten sender oss, sier hun.

Hun viser oss sitt siste innlegg, som på noen timer er blitt sett av over 78.000 brukere; en sammenstilling av bilder som viser et ukrainsk kjøpesenter – før og etter at russerne bombet det samme natt.

– De i utlandet må se hvorfor vi trenger hjelp, for vi trenger virkelig hjelp.



Desperat situasjon

De siste ukene har ukrainerne gjennomlevd noen av de mest intense luftangrepene siden krigen startet.

Over 500 russiske droner og missiler er blitt sendt mot landet på bare noen få dager, ifølge myndighetene. Mer enn 100 sivile innbyggere ble drept gjennom jule- og nyttårshelgen.

ØDELEGGELSER: Det massive russiske missilangrepet den 2. januar førte til store skader. Foto: Aage Aune / TV 2

I likhet med mange ukrainere er Victoria nå sterkt bekymret for dagene og ukene som kommer. Ukraina begynner å gå tom for de livsviktige missilene som beskytter mot russernes flyvende bomber.

EU og USA somler med nye støttepakker, og i Kreml sitter Vladimir Putin og venter på en åpning som kan bringe Ukraina i kne.

For «krigsfluenseren» Victoria er det viktigere enn noensinne å få budskapet ut i verden; nå haster det med å få mer støtte fra Vesten.

– Jeg er redd for hva fremtiden bringer og ofte redd for å våkne opp om morgenen og se hvor mange russerne har drept i dag. Da orker jeg ikke tanken på å blogge. Jeg har ingenting å si, har bare lyst til å skrike inni meg selv. Men jeg må skrive. Folk forventer at jeg hører fra meg, sier hun stille.

Lang krig

Hennes store frykt er at russerne skal lykkes og okkupere hele landet. Og hun tror hennes eget formidlingsarbeid kan være med og forhindre dette.

MOTSTANDSVILJE: Frykten for okkupasjon og undertrykkelse gjør at kampviljen fremdeles er stor blant den ukrainske befolkningen. Men de er helt avhengige av at støtten fra vestlige land ikke forsvinner. Foto: Aage Aune / TV 2

– Selv om vi er redde, kan vi ikke slutte å slåss. Da vil russerne til slutt bare ødelegge hele landet, sier Victoria til TV 2.

Men akkurat nå er ikke utsiktene så gode. For ett år siden var hun sikker på at seieren var innen rekkevidde og at 2023 skulle bli krigens siste år. Nå har hun ingen slike illusjoner lenger.

– Denne krigen kan vare lenge. Jeg er ikke så sikker på at den tar slutt i år. Men mange av oss er forberedt på dette. Vi innser at dette er realiteten nå. Dette er vår siste sjanse til bli fri og ta landet vårt tilbake.