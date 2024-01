– Blir Vesten mot resten

– Svært dramatisk.

Slik beskriver generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, flere av de pågående konfliktene i Verden.

Johansen nevner blant annet konflikten mellom Sudans hær og RSF-militsen, de mange angrepene fra den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen mot kommersiell skipsfart i Rødehavet, samt Russlands fortsatte krigføring mot nabolandet Ukraina.

– Jeg er svært bekymret for en utvikling som sier at bomber, missiler, kuler og krutt er svaret. Og så spør man: Hva var egentlig spørsmålet? Verden har tatt en veldig negativ utvikling, hvor man tror at militær makt er det som skal løse problemene, sier Johansen til TV 2 mandag.

BRENTE FLAGG: Tilhengere av houthi-opprørerne i Jemen brant nylig et amerikansk og britisk flagg, etter angrepet mot Jemen natt til fredag. Foto: Khaled Abdullah

Den pågående situasjonen på Gazastripen fremheves som katastrofal, og de siste rapportene fra de ansatte i Norsk Folkehjelp inne i Gaza advarer mot en kommende stor sultkatastrofe og en økning av pandemiske sykdommer.

– Nå er det kaldt, det er ned mot sju grader. Folk bor i telt, så blokaden må oppheves og nødhjelp må komme inn for å unngå at denne katastrofen forverrer seg ytterligere, sier Johansen.



«Verdens største fengsel»

En våpenhvile må på plass, er det klare budskapet fra Johansen.

Rundt 500 daglige trailere har tidligere levert drivstoff, mat og medisiner til Gaza, men etter at krigen brøt ut har antallet noen dager blitt redusert til 40-50 trailere, og i lange perioder har det vært full stopp av all nødhjelp.

Til tross for at behovet er enormt.

– Gaza er verdens største fengsel, like mye bombet som Dresden under andre verdenskrig. Og nå ser vi en sult- og en sykdomsepidemi, som kan få svært langsiktige og dramatiske konsekvenser, i tillegg til alle de som er drept, sier generalsekretæren.

FLERE ANGREP: Ferske bilder fra Gaza mandag 15. januar viser tett røyk, som følge av de mange angrepene fra Israel. Foto: - / AFP / NTB

Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 24.000 mennesker blitt drept i Gaza siden 7. oktober. Over 60.000 er skadet og ytterligere tusenvis av mennesker er savnet etter de mange angrepene fra Israel.

Over halvparten av de som bor på Gaza er barn.

– Jeg pleier å gi en sammenligning her: At nå er like mange barn drept, som om alle under 15 år i Tromsø skulle være drept. Så det vi ser nå er ytterst dramatisk, og jeg har vanskelig for å se for meg noen løsning politisk, sier Johansen.

Et skifte i perspektiv

Generalsekretæren påpeker at det for tiden er svært vanskelig å hjelpe innbyggerne på Gazastripen, dette til tross for at Norsk Folkehjelp samarbeider med flere andre sivile organisasjoner.

– For de sivilsamfunnsorganisasjonene vi jobber med har vi greid å få gjort noe, men behovene er enorme. Det som det humanitære samfunnet bidrar med er dessverre altfor lite, for forutsetningene for å gjøre en god jobb ikke er til stede, sier Johansen.

Fra Johansens tidligere karriere som byrådsleder i Oslo og hans lange liv innenfor politikken i Norge, kan det å bli generalsekretær i Norsk Folkehjelp oppleves som et skifte i perspektiv.

Mennesker i alle land har sine egne problemer og utfordringer, noe som for enkelte kan oppleves som store, forklarer han.

SKIFTE: Raymond Johansen (Ap) har lang karriere innenfor norsk politikk og var tidligere byrådsleder i Oslo. Foto: Terje Pedersen

Likevel er Johansen tydelig på at det nok er innbyggerne i Gaza, Ukraina, Sudan, Jemen og flere andre stedene i verden, som nå opplever de største dramatiske utviklingene.

– Så vil jeg også gi en honnør. Jeg synes den norske regjeringen har stått veldig stødig i Gaza-spørsmålet, fordi vi begynner å få en utvikling hvor det blir Vesten mot resten, og vi er avhengige av å bygge bruer, sier Johansen.

– Mange innbyggere her i Oslo følger time for time utviklingen i Gaza på Al Jazeera og andre kanaler, så det berører veldig mange mennesker veldig sterkt. Den urettferdigheten man nå opplever, oppleves som svært dramatisk, sier han.