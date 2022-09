Blir hylla som heltar – og brenn russiske flagg

Her har ukrainske soldatar nettopp kome til landsbyen Vovchansk i Kharkiv fylke. Alle spor etter dei russiske okkupantane blir fjerna.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har styrkene så langt i september gjenerobra 6000 kvadratkilometer.

Lenge førebudd motoffensiv

Ein av dei som har kjempa ved fronten, er offiseren Rusyn.

– Dei siste dagane har vi gjennomført ein omfattande motoffensiv i retning Kharkiv. Vi har befridd Izyum fullstendig, fortel offiseren til TV 2 Danmark.

Byen Izyum har vore eit viktig knutepunkt for dei russiske styrkene og tapet av den blir sett på som eit stort nederlag.

– Motoffensiven var hurtig utført og godt førebudd, fortel Rusyn.

– Det ligg mykje arbeid bak for at motoffensiven skulle bli ein suksess. Vi har kjempa hardt i mange månader for at det skulle kunne gå så raskt som det no gjorde.

– Kvifor kjem de først no?

Offiseren fortel at det gjer eit enormt inntrykk å møte dei lokale innbyggarane, som har levd under russisk okkupasjon i eit halvt år.

– Både kvinner og menn kjem bort og klemmer oss mens dei gråter. Dei takkar oss og spør: «Kvifor kjem de først no? Vi har venta så lenge. Tusen takk!», fortel Rusyn med eit smil.

– Då veit vi at vi har gjort noko spesielt. Det gir oss eit stort løft å føle på den atmosfæren.