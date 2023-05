Ekspertene ber reiselystne nordmenn forberede seg på en dårlig valutakurs. Det finnes likevel noe du kan gjøre for en billigere ferie.

DYRERE: Italia og mange andre populære reisemål blir spesielt dyre for nordmenn i år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Skal du til utlandet i årets sommerferie, blir det betydelig dyrere enn i fjor.

Dette skyldes blant annet at kronekursen er svært lav sammenlignet med andre valutaer.

Torsdag svekket kronen seg for tredje dag på rad, og den svake kronekursen har for første gang ført oljefondet over 15.000 milliarder kroner.

– Dette blir en berg-og-dal-bane. Kronekursen kommer til å svinge mye, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea om sommeren.

SVAK KURS: Den svake kronekursen gjør at ferien, spesielt i Europa, blir dyrere i år. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Tre viktige faktorer

Cekov trekker frem tre faktorer som spesielt avgjørende for at kronen har blitt svekket.

1. Energiprisene.

Energiprisene er nå betydelig lavere enn på samme tidspunkt i fjor, spesielt gassprisene. Det gjør krona svakere.

– Gjennomsnittlig gasspris i Europa var på 225 dollar per fat i fjor. Nå er den på 53 dollar, en fjerdedel av gjennomsnittet i fjor, sier Cekov.

2. Rentedifferansen.

Rentedifferansen mellom Norge og utlandet har også innvirkning på valutakursen, og differansen er nå veldig lav.

– Mange har økt rentene mye fortere enn det Norge har. Kronen har vært en høyrentevaluta, men nå er den en lavrentevaluta, sier Cekov.

3. Usikkert marked.

Mange usikkerhetsmomenter i finansmarkedene spiller også inn på valutaene.

– Vanligvis når noe har gått bra, så har kronen styrket seg. Det siste året har mye gått mot kronekursen, og den har ikke hentet seg tilsvarende inn ved gode nyheter, sier Cekov.

BERG-OG-DALBANE: Valutastrateg Dane Cekov sier kronekursen vil svinge mye fremover. Foto: Frode Sunde / TV 2

Her blir det dyrest

Kronen har det siste året blitt svak sammenlignet med en rekke andre valutaer.

Skal du ut og reise i Europa, vil du merke at du får betydelig mindre igjen for pengene enn i fjor.

Euroen har nemlig blitt 13 prosent dyrere opp mot norske kroner siden 1. juli i fjor.

Siden bunnpunktet i august har euroen gått fra å ligge på 9,64 kroner til 11,89 kroner i starten av mai.

Valutastrateg Cekov ber folk forberede seg på en eurokurs på rundt 12 kroner i sommer.

– Best case scenario er en euro på rundt 11,50 kroner. I verste fall vil den komme opp mot 12,50, sier han.

En annen europeisk valuta som står sterkt mot den norske, er sveitsisk franc. Her har endringen vært på hele 16 prosent siden 1. juli i fjor.

Kursen for britisk pund har økt med 12 prosent, og den amerikanske dollaren med ni prosent.

Tar du turen over grensen til Danmark eller Sverige, vil det også gå hardere utover lommeboka enn i fjor.

Spesielt den danske krona har økt i forhold til den norske. Mens du i september i fjor fikk en dansk hundrelapp for 129 norske kroner, må du nå ut med over 150.

Den svenske krona har gått fra å ligge litt under den norske, til litt over.

– Må se lenger frem

Cekov mener det er grunn til å tro at kronekursen vil hente seg inn igjen mot slutten av året.

Han har likevel liten tro på at den vil bli noe særlig sterkere innen fellesferien starter.

– De faktorene vi har diskutert gjør at vi må se lenger frem. Det er veldig vanskelig å se for seg en faktor som skal gi en sterkere krone i løpet av sommeren, sier Cekov.

Han oppfordrer folk til å regne med en dårlig valutakurs, og heller bli positivt overrasket.

– Erfaringsmessig kan heller noe negativt skje, som gir svakere krone, enn motsatt, sier han.

BEDRE RÅD: Selv om ferien blir dyrere i år, mener Cekov at nordmenn flest står bedre økonomisk enn i fjor. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Høy inflasjon

Det er ikke bare kronekursen som gjør utenlandsferien dyrere i år.

I mange land, særlig i Europa, gjør høy inflasjon at det meste vil koste mer enn i fjor.

– Spesielt Storbritannia, men også resten av Europa, har hatt veldig høy inflasjon. USA har også det, men ikke like høy, sier Cekov.

Skal du slippe unna den største inflasjonen, anbefaler Cekov Japan som et mulig reisemål. Samtidig vil reisekostnadene da bli høyere enn ved reise i Europa.

Selv om det meste folk kjøper er dyrere enn i fjor, mener Cekov at nordmenn flest kommer bedre ut av ferien i år.

– Kjøpekraften vår var dårligere i fjor enn i år. I fjor opplevde de aller fleste reallønnsnedgang, så mye av innhogget i folks kjøpekraft skjedde da. I år er det grunn til å tro at de fleste vil oppleve reallønnsøkning, sier Cekov.

– Fortsatt lavere prisnivå

Selv om det blir dyrt å reise til utlandet, viser bookingtall at mange nordmenn tenker å gjøre nettopp det.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har noen konkrete tips til steder man kan reise for en noe rimeligere ferie.

– Land i det tidligere Øst-Europa har fortsatt et lavere prisnivå enn mange av feriemålene lenger vest i Europa, sier Sandmæl til TV 2.

– I land som Tyrkia, Polen, Albania og Nord-Makedonia vil feriebudsjettet vare lenger.

ALBANIA: Forbrukerøkonomen trekker frem Albania som et av landene i Europa med lavere prisnivå. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Hun understreker også at det er viktig å se på den totale kostnaden for ferien.

– Det hjelper ikke at flyturen er rimelig hvis det koster skjorta å bo og leve der. Det kan lønne seg å bruke mer på fly for å komme til et land der det er rimelig å leve, sier Sandmæl.



Det kan også være penger å spare på å ikke velge de mest populære destinasjonene, samt å velge litt ugunstige reisedager og -tidspunkter, om man har mulighet til det.

ANBEFALER ØST-EUROPA: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl anbefaler reisemål i Øst-Europa for en rimeligere ferie. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Velg lokal valuta

Sandmæl oppfordrer også til å tenke gjennom hva som er viktig for deg og ditt reisefølge på ferieturen.

– Kan du for eksempel bruke beina eller sykle når du skal bevege deg rundt i en storby? Kan du ta tog i stedet for taxi fra flyplassen?

Får du valget mellom å betale i norske kroner eller lokal valuta, er rådet fra Sandmæl tydelig:

– Det lønner seg alltid å velge lokal valuta når du tar ut penger eller skal betale for noe. Både minibanker, butikker og restauranter ønsker gjerne at du skal betale med norske fordi de tjener mer på dette.

Å sette opp et feriebudsjett på forhånd er også et lurt trekk, mener Sandmæl.