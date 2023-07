Ble vitne til skrekkhistorie: – De ville kaste henne på sjøen

FARLIG FERD: Etter flere år blant migranter og menneskesmuglere ble Julian Goudichad besatt av å legge ut på den hasardiøse ferden over kanalen, som de menneskene han fulgte. Foto: Santiago Vergara/TV2

CALAIS (TV 2): Journalist og filmskaper Julien Goudichaud fikk dokumentere menneskesmugling. På vei over havet ble en afrikansk kvinne forsøkt ofret.

I sju år har Julien Goudichaud fulgt migranter og menneskesmuglere på strendene ved den engelske kanal. Til slutt ble Julien manisk opptatt av å krysse over han også.

Tidligere i år lå han inne i den tette skogen ved stranden utenfor den franske byen Calais.

– Vi måtte gjemme oss under trærne for å hindre at politihelikoptre og droner skulle finne og fjerne oss.

Fra strendene på fransk side kan man se kysten av England i klart vær. Julien forteller om opptakten til den farlige ferden.

Når menneskesmuglerne ankommer med båten, løper han og omkring 50 andre ut av krattet på avtalt signal.



– Vi kaster på oss redningsvest og løper mot stranden. Det er veldig militært. Det tar ti minutter å gjøre klar båten. Alle bærer båten på skuldrene, og målet er å løpe helt ned til vannet. Menneskesmuglerne gjør det krystallklart at idet du treffer vannet, har du vunnet. Politiet går ikke ut i vannet for å stikke hull på båten og hindre at folk legger ut på sjøen, forteller han.

Før han avslører hvordan den ulovlige kryssingen av kanalen ender, forteller Julien hvordan alt begynte.

Krysset i pedalbåt

Det startet som et vanlig journalistisk oppdrag. Julien dro til «Jungelen» utenfor Calais for å lage reportasjer om flyktninger og asylsøkere.



– Folk har allerede vært på flukt i kanskje ett eller to år. Nå gjenstår bare de siste kilometerne. De er fullstendig utslitte, trøtte og stressede.



PEDALBÅT: I en båt beregnet på turister la noen unge menn fra Sudan ut på sjøen. Han hadde følelsen av å følge et «kollektivt selvmord». Foto: Julien Goudichaud

Hundrevis av mennesker lever i svært enkle leire utenfor Calais, mens de forhandler med menneskesmuglere om å bli skysset over. Migrantene overlever ved hjelp fra frivillige. De kommer med mat, telt og medisiner.

Det som møtte Julien i Calais, berørte ham kraftig. Han kunne ikke tro at dette skjedde i hans eget land.

Barn og voksne lever i leire, hvor det ofte er skyting og vold. Det er gnisninger mellom ulike etniske grupper og mellom menneskesmuglere.

– Noen sudanere viste meg en pedalbåt hos en utleier, beregnet på turister. De la ut på havet i pedalbåten med stokker til å padle med, uten redningsvester. Det gikk sterkt innpå meg. Jeg hadde inntrykk av at jeg filmet et kollektivt selvmord, forteller Julien.



JUNGELEN: Tidligere forsøkte migranter å krysse kanalen ved å komme seg inn i godstog eller henge under lastebiler. I dag går ferden over i åpne båter. Foto: Thibault Camus

På det smaleste er det bare 40 kilometer over til drømmelandet. Folk er desperate etter å krysse over kanalen til Storbritannia. Han vet selv til en viss grad hvordan det føles.

– Du er redd. Du drømmer hele natten om at båten synker. Ventetiden er uutholdelig.



VÆRET AVGJØR: Kryssingen over er avhengig av gode værforhold. Ofte kan det være høye bølger og vind i kanalen. Foto: Julien Goudichaud

Etter å ha levd med migranter og frivillige i lengre, perioder følte han at han krysset over til «deres side».

– Jeg tapte penger på mat og annet jeg trengte for å følge dem. Jeg brukte tiden på å dokumentere livene deres, men også på å rømme fra politiet. Gjemme meg, komme meg ut om natten for å finne en sjanse til å krysse over. Jeg tror jeg ble litt gal av det, følte meg litt forfulgt.



Han følte seg etter hvert som en migrant selv.

Tjener milliarder

Til å begynne med så Julien mennesker som forsøkte å komme seg over med tog eller lastebiler. Så kom perioden med enklere båter.

I dag er dette en kynisk industri, med menneskesmuglere som tjener millioner på båtmigrantene. Det smugles i tillegg våpen i dette miljøet.

I MØRKET: Ofte krysser båtene over tidlig på morgenen. På natterstid er det mye farligere å legge ut med båt i kanalen. Foto: Julien Goudichaud

Han klarte også etter mye jobbing å få innpass blant menneskesmuglere.

– Med en pris i gjennomsnitt per billett på 3000 euro og et femtitalls passasjerer per båt, så er inntektene for en båttur rundt 150.000 euro.



En beregning av menneskesmuglingen over kanalen bare i 2022 viser inntekter på over 1,1 milliarder norske kroner.

Båtene bestilles som regel fra Kina og leveres blant annet i Tyskland, Belgia og Spania. Det er oppblåsbare, hurtiggående og åpne båter. I nettbutikken Alibaba tilbys båter i pakker på 10, 50 og til og med 100 båter.

Båtflyktningene får ofte hjelp av familie for å betale billettene.



Julien har skrevet boka «Les plages de l´embarquement», som på norsk kan oversettes med «strendene hvor du går om bord». Der forteller han om menneskesmuglingen, migrantene og hvordan det er å krysse over.

– Da du krysset over, var du redd?



– Når båten er blåst opp, og du løper ut i vannet og om bord, er adrenalinet høyt. Du er redd, men redselen føles faktisk ikke så sterkt.



Etter et forlis i 2021 er overvåkingen av kysten og kanalen trappet kraftig opp. Britene betaler for en del av vaktholdet på fransk side. Selv med patruljer på strendene vet menneskesmuglerne eksakt når politiet tar en pause. Trolig har de informanter som får betalt.

Bare fram til mai i år har over 16.000 mennesker kommet seg illegalt over kanalen. Ingen vet hvor mange som drukner på veien over.

Må forlise på riktig side

Båter settes på vannet hele døgnet, men ofte ved soloppgang. Etter å ha fulgt migrantene til vannkanten i lang tid, bestemte Julien seg for å dokumentere også båtturen.

Han klarte å overbevise en menneskesmugler om å få være med om bord. Også med kameraet sitt, men det tok år å få det til.

OVERVÅKET: Både i den den engelske kanalen og her i Middelhavet patruljerer nasjonale kystvakter og EUs grensebyråk, Frontex. Likevel klarer båter å komme seg ulvolig over både Middelhavet og kanalen. Foto: Michael Varaklas

Første gangen han forsøkte å krysse kanalen, var i 2020, men han nådde aldri over.

En dag for noen måneder siden får han en melding i Paris:

«Hallo Julien. Nå skjer det. Møt opp i kveld kl. 19.30»

Det tar likevel over en uke før han ligger i skogen iført våtdrakt og venter. Temperaturen er bare sju grader. Været er ikke ideelt for å krysse over. Både vind og bølger skal bli kraftige.

Klokka fire om morgenen blir han vekket. Det surrer en drone fra Frontex, EUs grensebyrå, i lufta. Ombordstigningen er kaotisk, men de kommer seg av gårde.

Det blir en røff tur. Etter få meter er det allerede ti centimeter med vann i båten. De forsøker å lense båten med bøtter.

Det blir bare verre. Vannet blander seg med drivstoff. Alle får beskjed om at sigaretter ikke må tennes. Det er panikk om bord. De er for mange i båten, den er for tung. Stemningen er aggressiv.

Et av de aller sterkeste inntrykkene fra de gangene han dro ut i en menneskesmuglerbåt, er krangelen mellom noen av migrantene.

– Ved siden av meg satt en litt tykk afrikansk dame. To afghanske flyktninger anklaget henne og sa at båten ville synke på grunn av vekten hennes. De ville kaste henne på sjøen for å lykkes med ferden over til England, forteller Julien.

De to afghanerne er desperate fordi vannet renner inn i båten. De er villige til å ofre en av medpassasjerene for å komme seg til den andre siden av kanalen.

Kvinnen hyler og gjør motstand når de forsøker å gjøre alvor av trusselen.

– Da er da du forstår at du nærmest blir et dyr når du er om bord, sier Julien.



Situasjonen roes ned, og kvinnen overlever. Julien sier at lignende historier sirkulerer blant migrantene, uten at han har klart å bevise at folk har mistet livet på denne måten.

LETER: Politiet overvåker strendene med helikoptere og droner. For å hindre båtflyktningene å legge ut på sjøen. Foto: AFP

For noen er det tredje og fjerde forsøk på å komme seg over kanalen. Blant passasjerene er kurdere, iranere, albanere og sudanere.

I England venter ofte familiemedlemmer. Håpet er en «svart jobb» til å begynne med og etter hvert oppholds- og arbeidstillatelse. Engelsk er et språk mange av båtflyktningene behersker.

Vinden og bølgene tar seg opp på turen over kanalen.

Det er et helikopter i lufta. Kanskje cruiseskipet som passerte har slått alarm. Folk er sjøsyke og kaster opp.

– Fem personer ringer hovedredningssentralen samtidig. De skriker inn i telefonen: «Vi er 50 personer, vi dør, det er kvinner og barn». Vannet trenger inn. Men ingen kan oppgi nøyaktig posisjon, så redningsmannskapene kan hente oss.

Etter hvert er det ingen nettforbindelse. Det er fare for at båten forliser.

REDDET: En gruppe mennesker reddet på britisk side av kanalen og på vei inn til Dover. Å forlise på riktig side er viktig, for dem som vil til England for en hver pris. Foto: Gareth Fuller

Julien har en GPS-sender i sekken, som han til slutt velger å utløse, til protester fra andre i båten. Noen tror han er en politimann, som skal ta dem tilbake til Frankrike.

Migranter blir ikke sendt tilbake til fransk side, hvis de har krysset grensen.



– Man må absolutt krysse grensen til sjøs til Storbritannia. Det er ikke nødvendig å nå kysten. Selv om båten tar inn vann og synker, så må du forlise på den britiske siden, forklarer Julien.

En stor, grå skygge dukker opp. De blir til slutt reddet av kystvakten. På britisk side av grensen.



– Det var en stor lettelse. Folk holdt hendene i været og takket Gud. En far som hadde med seg den lille sønnen sin, knuget ham hardt inn til seg. Mammaen kunne puste ut.

Båtflyktningene og Julien taues til Dover. Migrantene ble tatt hånd om av britisk grensepoliti. Selv kunne han reise tilbake til Frankrike. Nå lager han film om livet på strendene rundt Calais, og kryssingen over kanalen.