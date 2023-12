Ble verdenskjent som 11-åring – nå er hun løslatt

Palestinske Ahed Tamimi har vært arrestert en rekke ganger siden hun var et barn. Torsdag ble hun løslatt som del av fangeutvekslingsavtalen mellom Israel og Hamas.

Til full jubel blir løslatte palestinske fanger ført gjennom gatene i Ramallah på den okkuperte Vestbredden. I løpet av den syv dager lange våpenhvilen er 240 palestinere er blitt sluppet fri fra israelske fengsler.

De fleste av dem var tenåringer som satt inne for steinkasting og bruk av brannbomber under sammenstøt med israelske soldater.

Men blant dem finner vi også den profilerte aktivisten Ahed Tamimi (22).

Hun ble pågrepet 6. november, anklaget for å oppfordre til drap på jøder via en instagramkonto.

Nariman al-Tamimi intervjues av TV 2 noen dager etter at 12 israelske soldater stormet huset deres og pågrepe datteren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Familien til 22-åringen sier derimot at Tamimi ikke har noen instagramkonto, og at kontoer som dukker opp i hennes navn er falske.

Dette bekreftet Tamimis mor, Nariman al-Tamimi, til TV 2 noen dager etter etter pågripelsen.

Fryktløs mot soldater

Tamimi ble verdenskjent tilbake i 2012 da hun som elleveåring sto fryktløst opp mot israelske soldater.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Videoklipp av henne gikk verden rundt. Som 17-åring ble hun dømt til åtte måneder i fengsel for å ha slått en israelsk soldat.

Hun har tidligere forklart at soldaten skjøt et av søskenbarna hennes i hodet like før videoen ble filmet.



De virale klippene gjorde den unge jenta til en av de mest kjente palestinske aktivistene på Vestbredden.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Etter løslatelsen i 2018 har hun skrevet bøker og reist på kryss og tvers av Europa og Midtøsten for å snakke om den palestinske kampen.

Det vakte massiv oppmerksomhet da hun i oktober igjen ble pågrepet. Ifølge moren, Nariman al-Tamimi, tok minst tolv israelske soldater seg inn i huset deres i landsbyen Nabi Saleh.

– De dro oss fra hverandre og tok henne inn i stuen. De tok plaststrips rundt håndleddene hennes og strammet til hun skrek, forteller al-Tamimi, til TV 2.

Våpenhvile brutt

Fredag morgen er våpenhvilen over. Israel hevder Hamas brøt den cirka en time før den etter planen skulle utløpe klokken seks.

I løpet av de syv dagene med våpenhvile ble 83 israelske og 24 gisler av andre nasjonaliteter løslatt fra Hamas.

Israel hevder at 125 personer fortsatt blir holdt som gisler inne på Gazastripen.

AFP melder at meklere fra Qatar og Egypt er involvert i samtalene om å forlenge den sju dager lange våpenhvilen.