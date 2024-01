Ble trakassert - frykter KI

DAVOS (TV 2): En sjalu medstudent kastet Brittan Heller til nett-troll, som trakasserte henne på det groveste. Nå advarer hun om at kunstig intelligens øker faren for massiv nett-mobbing.

– Det bekymrer meg at kunstig intelligens gjør det lettere å gjennomføre det som ble gjort mot meg og andre kvinner på jusstudiet, sier jurist og KI-ekspert Brittan Heller fra San Francisco.

Hun studerte ved prestisje-universitetet Yale i USA og jobber nå for Atlantic Council.

Kunstig intelligens er et hett tema når folk fra tech, business og politikk møtes. KI spås å endre verden, på en måte vi ennå ikke ser rekkevidden av.

HÅP OG FRYKT: Sam Altman, toppsjef i OpenAI (nr 2 fra v) var mannen som ga verden ChatGPT. Det er bare starten på kunstig intelligens. Foto: WEF

– Er det den «gamechanger´en» alle snakker om?

– Absolutt! Kunstig intelligens kommer virkelig til å revolusjonere måten vi kommuniserer på, utdanner oss på og hvordan vi driver business rundt om i verden, sier Heller.

Brittan Heller jobber med jus, menneskerettigheter og kunstig intelligens. I år var hun spesielt invitert til World Economic Forum i Davos, for å snakke om kunstig intelligens og vår digitale framtid.

Trusler i 2024

De mest entusiastiske mener KI kan forbedre økonomien og veksten i verden. Kunstig intelligens er enkelt sagt algoritmer, som kan utføre oppgaver, som vanligvis krever menneskelig intelligens.

Andre er mer skeptiske, og redd for at jobber forsvinner.

– Hva vil du si om ulempene?

– World Economic Forum la nettopp ut en trusselrapport. Der er feilinformasjon og desinformasjon trussel nummer én på grunn av kunstig intelligens. I fjor var den samme trusselen nummer 16 på lista.

Hun sier at folk har innsett hvor enkelt det er å produsere innhold med kunstig intelligens.

GODE OG DÅRLIGE SIDER: Kunstig intelligens gir både fordeler og ulemper. Brittan Heller er optimist, men også skeptisk til deler av utviklingen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Innhold du allerede har sett på nettet. Brukt til å overtale, true eller feilinformere folk.



Hun nevner det som kalles «astroturfing», som på norsk kalles falske grasrotbevegelser. Særlig aktuelt i 2024, når både USA og Europa går til valg. Nesten halve verdens befolkning, 49 prosent, har mulighet til å velge politikere i år.

Mange av disse velgerne kommer til å bli utsatt for manipulasjon på nett.

– Tidligere ville du laget en haug med falske kontoer, for å trakassere noen eller få det til å se ut som du hadde folkelig støtte. Dette er veldig enkelt å gjøre nå med KI. Det er mulig å gjøre dette så troverdig at et rom full av virtuelle mennesker, kan se ut som et rom fullt av virkelige mennesker.



«Astroturfing» kan brukes til å påvirke opinionen, men også til å trakassere folk på en svært personlig måte.



Falske influensere, skapt av KI, finnes allerede.

Gikk til historisk sak

Brittan Heller har lenge jobbet med innhold på nett og jus.

– Jeg var en av de første i USA som anla en rettssak rundt nett-trakassering. Dette var tilbake i 2007.

Hun var nesten ferdig med college og hadde kommet inn på et av USAs topp-studier for jus. En medstudent som var forelsket i henne, kom ikke inn på det samme prestisjestudiet. Han utsatte henne for hets og forfølgelse på nett, ifølge Associated Press, som fulgte saken.

Han postet innhold om henne på en web-side, som var populær for nett-troll. Han ba dem gjøre det verste de kunne. Snart haglet det med trusler, sex-trakassering, personlig informasjon og bilder av henne på nett. Det gikk så langt at FBI måtte beskytte henne på universitets-området. Søksmålet endte med et forlik etter flere år i rettsapparatet.



Nå advarer hun om at denne type nett-mobbing vil bli mye enklere å gjennomføre med KI.

– Nå kan det gjøres med ett klikk på en tast.



Unge omfavner KI

Norske bedrifter er også i ferd med å innarbeide kunstig intelligens i hverdagen. I Telenor skal KI skal brukes overalt, hvor det er mulig.

– I år så snakker vi om hvordan kunstig intelligens forandrer hvordan produkter og varer blir produsert, forandrer businessmodeller og skaper nye typer verdikjeder, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Telenor har forsket på KI siden 2010. Interne tall viser at en tre-del av unge opp til 30 år, sier de har mye erfaring med KI.

KI FØRST: Telenorsjef-Sigve Brekke har innført at bedriften skal bruke KI overalt hvor det er mulig. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Heldigvis så tar ungdommen dette her til seg. Både i å bruke det, men også å forstå det. Etterhvert så håper vi jo at vi greier å løfte hele befolkningens kunnskap. For dette er noe som blir en del av vår hverdag, uansett hva vi driver med, sier Brekke.

Kunstig intelligens er foreløpig helt uregulert.



– Hvem lager reglene, hva er reglene, og hvordan håndheve reglene? Verden er forsatt på et punkt hvor vi skal avgjøre disse grunnleggende spørsmålene. Det er spennende, men det er også en stor oppgave, sier Heller.

Redd for KI-svindel

Tre av 4 nordmenn er engstelige for svindel utført med kunstig intelligens. Nordmenn er mest skeptiske i Norden. Kanskje ikke så rart når nordmenn bedras for rundt en halv milliard kroner i året, ifølge tall fra 2022. Det meste er digitale bedragerier.

Heller har jobbet som statsadvokat i USA.

– Jeg er tidligere aktor og jeg liker å si at teknologi er i forkant når det gjelder kriminalitet. Folk presser gjerne grensene for ny teknologi, og noen ganger er det ulovlig.



ÅRETS TEMA: Under årets World Economic Forum i Davos var det voldsom interesse rundt kunstig intelligens. Det var vanskelig å forutse hvordan internett ville påvirke oss da det kom. På samme måte er det vanskelig å se, hvordan KI kommer til å påvirke livene våre framover. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Telenor-sjefen råder deg til å sette deg inn i hva kunstig intelligens egentlig betyr.

– For du kommer til også å være en del av det uansett hva du gjør. Uansett hva du jobber med, men også i ditt daglig liv.

Brittan Heller tror ikke algoritmene vil overta menneskenes plass.

– På dette tidspunktet er jeg ennå ikke overbevist om at KI virkelig vil erstatte oss i fremtiden.