– Ble sønderknust da jeg hørte om det

– Min mann ble forgiftet. Var det drap? Ja. Det var det samme for Alexej Navalnyj, han ble torturert og han ble forgiftet i 2020. Dette er en systematisk måte å stilne opposisjonen på, virkemiddelet er drap.

Sammen med to andre russiske aktivister stilte Marina Litvinenko til pressekonferanse i London for å snakke om situasjonen i hjemlandet og fremtiden for opposisjonen i Russland etter Navalnyjs død.



– Jeg trodde ikke at Navalnyj kom til å bli værende 19 år i fengsel fordi jeg trodde Putins regime ville kollapse. Da jeg hørte at han døde, ble jeg sønderknust, det betyr at Putin lyktes igjen.



BLE FORGIFTET: Den tidligere KGB-spionen og Putin-kritikeren Alexander Litvinenko ble drept i London i 2006. Foto: Alistair Fuller/ AP

– Ikke anerkjenn Putin

15.-17. mars er det presidentvalg i Russland, og Litvinenko er soleklar på at Vesten ikke må anerkjenne Putin som president.

– Jeg er ikke en politiker, men jeg er i opposisjon til Putin, sier Litvinenko.

Hun peker på at mange er imot krigen, men likevel ikke vil si at de er imot Putin.

– Ingen anerkjente Lukashenko som president i Belarus, så hvorfor anerkjenne Putin, spør hun.

RUSSISKE OPPOSISJONELLE: Flere russiske aktivister holdt pressekonferanse om situasjonen i hjemlandet. Foto: Tonje Iversen / TV 2

Navalnys enke vil spille viktig rolle

Vladimir Ashurkov er direktør for The Anti-corruption Foundation og en nær politisk alliert og venn av Navalnyj. Han tror Navalnyjs enke vil spille en viktig rolle for opposisjonen i Russland.

– Julia har vært Navalnyjs klippe. Hun har vært der gjennom hans politiske karriere. Navalnyj forsøkte å skjerme henne da han var i live, men etter hans død har Julia sagt at hun vil fortsette hans kamp. Hun har talt til EUs utenriksministre i Brussel og møtt Biden i USA og snakket til Europaparlamentet. Hun er den type leder verden trenger i dag.

KAN BLI VIKTIG: Julia Navalnaja (t.h.), sammen med sin avdøde ektemann, den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Foto: Evgeny Feldman / AP

Ashurkov har vært i asyl i Storbritannia siden 2014 og han er overbevist om at Navalnyj ble drept.

– Vi er overbevist om at Navalnyjs død ikke var naturlig. De russiske myndighetene spilte et skammelig spill med hans lik.

Mer enn en uke etter hans død ble kroppen frigitt til Navalnyjs mor.

– Vi mistenker at han ble forgiftet og at myndighetene ville forsikre seg om at det ikke fantes spor av gift igjen i kroppen hans før den ble frigitt. Vi vet nå at begravelsen blir i en kirke i Moskva, sa Ashurkov før begravelsen.



Russere i utlandet har en viktig stemme

Lederen for Russian Democratic Society, Ksenia Maksimova, sier det er viktig å anerkjenne hvor mange russere i utlandet som er imot Putins krig.

– Jeg tror ikke russere som bor i utlandet forstår makten de har. Mange av dem måtte flykte fra Russland, flytte fra familie og jobb. De måtte starte på nytt, så det var en periode hvor mange russere bare forsøkte å overleve i utlandet. Men stadig flere russere kommer til min organisasjon og spør hvordan de kan bidra. Og det vil vi nok se mer av.

FORENT OPPOSISJON: Ksenia Maksimova (i midten) mener den russiske opposisjonen samarbeider bedre. Til venstre ser man Tom Keatings. Foto: Tonje Iversen / TV 2

Hun mener at opposisjonen i Russland har blitt mer forent.

– Vi trenger en demokratisk prosess og det første vi må gjøre er å anerkjenne at dette valget ikke blir rettferdig. Det er viktig for opposisjonslederne å lage en plan. Jeg håper det vil bli flere demonstrasjoner og mer samarbeid.

Maksimova legger til at det er mange politiske fanger i Russland og at noen av dem er i en kritisk tilstand.

Nok unnskyldninger

Tom Keatings er direktør for Centre for Financial Crime and Security Studies, RUSI, han mener vestlige land kan gjøre langt mer for Ukraina. Han peker på den russiske sentralbankens midler, som hovedsakelig befinner seg i en bank i Belgia.

– Hvis jeg hører enda en politiker eller bank som kommer med enda flere unnskyldninger for hvorfor vi ikke kan gjøre noe, hvorfor det er for vanskelig og så videre, da syns jeg det er en skam. Det er en skam av flere grunner. Det er omtrent 300 milliarder euro som ligger i Europa, hvorfor bruker vi ikke dem?

OPTIMISTISK: Marina Litvinenko ser fortsatt positivt på mulighetene for et demokratisk Russland i fremtiden. Foto: Tonje Iversen / TV 2

– Hvorfor bekymrer vi oss for lover og regler når Putin ikke har noen interesse for lover og regler og vil myrde og forgifte folk i våre egne land og i Russland, sier Keatings.

– Er du optimistisk til fremtiden?

– Jeg vil si glasset er halvfullt, avslutter Marina Litvinenko