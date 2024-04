Ble skutt foran sønnen (12): – Nok en grense er passert

Den største frykten til 39-åringen, som i svenske medier bare er omtalt som Mikhail, var at hans 12 år gamle sønn skulle vokse opp i et miljø preget av gjengkultur og narkotika.

Han hadde tidligere meldt fra om narkotikasalg i nabolaget på Skärholmen som er en forstad til Stockholm.

STOCKHOLM: Drapet skjedde i 18-tiden onsdag kveld. Foto: Oscar Olsson/TT

I 18-tiden onsdag var han på vei til svømmehallen sammen med sønnen sin da de gikk på bråk inne i en fotgjengerundergang.

Han ville roe ned situasjonen. En av ungdommene trakk ifølge Aftonbladet en pistol og siktet på 39-åringen.

Da Mikail forsøkte å ta våpenet fra gutten, ble han skutt i hodet foran øynene på sønnen.

Onkelen: – Det er sykt

Ingen er hittil pågrepet, og politiet vil ikke si om de har noen mistenkte i saken. Til Expressen sier politiet at de vet mer om saken, enn de kan gå ut med offentlig.



12-åringens onkel fortviler og raser.

– Det er sykt. Han ser pappaen sin bli skutt foran øynene sine, og måtte selv ringe etter hjelp. Han var der hele tiden og så alt, sier Elias, som er svogeren til den drepte mannen til TV 4.

Han mener politiet må sette inn alle ressurser for å ta de skyldige.

– Ta inn de militære, hver eneste politibetjent. Ransak ungdommene og se om det ramler ut våpen, sier han til Dagens Nyheter.

– Nok en grense er passert

Drapet har fått stor oppmerksomhet i Sverige. Mange reagerer sterkt på at man kan risikere å bli drept hvis man våger å blande seg i en ungdomskonflikt på åpen gate.

– Det er omstendigheter som jeg tror påvirker oss veldig. De er en pappa på vei til en svømmehall som skal ha sagt fra, og straffes gjennom å bli skutt og drept, sier justisminister Gunnar Strömmer til TV 4.

MINNEMARKERING: Statsminister Ulf Kristersson ved åstedet for drapet torsdag kveld. Foto: Claudio Bresciani/TT/NTB

Torsdag kveld deltok statsminister Ulf Kristersson og justisministeren på en minnemarkering der hendelsen fant sted.

– Det er vanskelig å ta inn at dette har skjedd. Et barn som blir vitne til dette og må ringe nødetatene. Det er nesten ubeskrivelig at noe slikt kan skje, men det har skjedd igjen, og man har gått over enda en grense, sier Kristersson til SVT.

Voldsspiralen i Sverige er uten sidestykke. Rivaliserende gjenger rekrutterer svært unge barn som er villige til å begå alvorlig kriminalitet for penger.

Gjengkulturen har ført til at Sverige topper statistikken over dødelig vold med skytevåpen i Europa.