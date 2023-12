Ble lurt ut i skogen og begravet levende

Carrie Stevens-Rosine våkner opp til en tilsynelatende normal morgen i byen Youngstown i den amerikanske delstaten Ohio, torsdag 17. mai 2012.



Hun merker raskt at datteren Brandy Stevens-Rosine (20) ikke er hjemme. Bilen hennes, en blå Kia Rio, er også borte.

Etter noen timer begynner Carrie å bli litt bekymret for datteren. Brandy pleier å sende tekstmeldinger stadig vekk, men i dag har ikke Carrie hørt noe fra henne.

Carrie kontakter familiemedlemmer og Brandys venner, men ingen har sett snurten av henne. Samtlige av hennes mange sosiale medier-kontoer viser ingen aktivitet de siste timene – noe som er svært uvanlig for 20-åringen.

MOR OG DATTER: Mamma Carrie og datteren Brandy fotografert i forbindelse med skoleavslutningen til Brandy. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Carrie blir mer og mer bekymret, og melder til slutt datteren savnet. Men politiet er ikke lydhøre. De mener hun overreagerer, og ber henne ha is i magen og vente til datteren kommer hjem.

Avslørende tekstmeldinger

Tre dager etter forsvinningen, får Brandys venninne Krysti Horvat vite at en annen venninne, Reannon, tekstet med Brandy dagen hun forsvant. Reannon har ikke fortalt dette før nå, fordi Brandy skrev at det var hemmelig. Men siden hun har vært savnet i tre dager, ser Reannon på det som sin plikt å sladre.

Tekstmeldingene viser seg å være særdeles viktige i forsvinningsgåten. Brandy skrev nemlig adressen til hvor hun var på vei – Drake Hill Road i nabodelstaten Pennsylvania. Like etter sendte Brandy to meldinger som henholdsvis lød: «Jeg har en merkelig følelse» og «adressen er ubrukelig. Jeg snur og kommer hjem.»

Det var det siste livstegnet fra henne.

UNDERSØKTE SELV: Krysti fikk ikke politiet til å undersøke adressen Brandy sendte i sine siste SMS-meldinger. Hun tok derfor saken i egne hender, og kjørte til adressen. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Krysti viser tekstmeldingene til politiet, men de er fremdeles ikke interessert i å etterforske. Hun tar derfor saken i egne hender, og kjører de 120 kilometerne til adressen Brandy mente var «ubrukelig».

Etter avkjøringen fra motorveien, må Krysti kjøre på landeveier og grusveier, inn i et skogsområde hvor det er langt mellom hvert hus. Når telefon-GPS-en sier at hun har ankommet destinasjonen, er Krysti utenfor en kirke.

Kirken er tom og lyset er skrudd av. Krysti spør seg selv om det var dette Brandy mente med «ubrukelig adresse». Hun spaserer rundt kirken og speider i området, men finner verken spor av Brandy eller bilen hennes.

Krysti gir opp og vender tilbake til Youngstown.

«DU HAR ANKOMMET DIN DESTINASJON»: Det var denne kirken Krysti fant, da hun forsøkte å finne adressen Brandy hadde sendt i en av sine siste SMS-meldinger. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Konfronterer Brandys ekskjæreste

Når Krysti forteller Brandys mor, Carrie, om bomturen til Cochranton, blir Carrie umiddelbart nysgjerrig og interessert. Cochranton er nemlig stedet hvor Brandys ekskjæreste, Jade Olmstead (18), har bosatt seg.

I FORHOLD: Jade og Brandy var sammen i cirka ett år, før Jade forlot Brandy uten varsel – og samtidig stjal Brandys iPod og 300 dollar. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Brandy og Jade var i et forhold i over et år, før det tok slutt i 2011 – da Jade forlot henne uten varsel, og stjal samtidig Brandys iPod og 300 dollar. Dette knuste hjertet til Brandy.

Kan Brandy ha lagt ut på kjøretur for å møte eksen? Og var det derfor møtet var så hemmelig?

Øyeblikkelig ringer Carrie til Jade. Jade sier at hun ikke har hørt fra Brandy på lenge, og hun har ingen teorier om hvorfor Brandy skulle reise til Cochranton.

Carrie tenker at det er litt for tilfeldig at Brandy skulle til Cochranton, men at det ikke var Jade hun skulle møte. Sammen med Krysti reiser de derfor tilbake for å lete videre.

På bilturen taster de inn adressen Brandy skrev i tekstmeldingen på Carries telefon-GPS som veibeskrivelse, og denne gangen ender de ikke opp utenfor kirken – men et bolighus.

BOLIGHUSET: Ved å følge telefon-GPS-en, havnet Carrie og Krysti utenfor dette huset. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

På verandaen sitter to yngre kvinner. Carrie gjenkjenner den ene som Brandys ekskjæreste, Jade.

Carrie går ut av bilen og krever at Jade skal fortelle sannheten. Jade endrer historien sin, og forteller at Brandy opprinnelig skulle møte henne, men at hun aldri dukket opp.

Carrie tror ikke på henne og begynner å hisse seg opp. Så kommer den andre kvinnen på verandaen, Ashley Barber, som er Jades nye kjæreste. Ashley – med synlige sår og blåmerker på kroppen – stiller seg foran Jade for å beskytte henne, og oppfører seg truende overfor Carrie.

Carrie forstår at det er nytteløst å snakke med dem, og kjører hjem til Youngstown med Krysti.

NY FLAMME: Ashley Barber var Jade Olmsteads nye kjæreste. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Brandys bil blir funnet

To timer senere ringer telefonen på politistasjonen i Cochranton. En kvinne har funnet en ukjent bil i garasjen, og ber politiet komme for å undersøke. Men det er ikke en hvilken som helst kvinne som ringer – det er Ashleys mor. Og garasjen hvor hun har funnet bilen, er tilknyttet bolighuset hvor Carrie nettopp konfronterte Ashley og Jade.

Når politiet ankommer blir det klart at bilen, en blå Kia Rio, tilhører Brandy.

Jade og Ashley fraktes til politiavhør. Nå forteller de enda en versjon av hva som hendte 17. mai 2012: De sier at Brandy var på besøk i en halvtime, før hun gikk av gårde til fots for å møte en ukjent person som skulle hente henne. De hevder at Brandy ikke ville at noen skulle vite hvor hun var, og at det var derfor de ikke informerte noen om at bilen hennes sto i garasjen.

EN BLÅ KIA: Brandys bil ble funnet i garasjen til Ashley Barbers familie. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Når Carrie kommer tilbake til Youngstown, blir hun oppringt av politiet som sier at datterens bil er funnet, og de spør om hun kan hente den. Carrie blir sjokkert. Hun kjefter på politiet, og forklarer at datteren har vært sporløst forsvunnet i seks dager – og at hun nettopp kom hjem fra huset hvor bilen hennes er funnet.

Moren blir såpass opprørt over tafattheten til politiet, at hun ringer til FBI. Det får politiet til å ta saken på alvor. De reiser tilbake til huset, men når de kommer frem, er huset tomt.

Dette får politiet omsider til å opprette en etterforskning.

Finner Jade og Ashley

Politiet sender ut en etterlystmelding – med navn og bilde på Brandy, Jade og Ashley – til samtlige politistasjoner i Pennsylvania.

Samme dag observerer en politimann i Cochranton, på vei hjem fra jobb, to unge kvinner som matcher beskrivelsen i etterlysningen. Han stanser bilen og går ut for å prate med dem. Det blir, etter litt om og men, klart at det er Jade og Ashley. Politimannen ser at Jade er ukomfortabel, og at Ashley er den tar ordet. De blir frivillig med til politistasjonen for avhør.

Mens avhøret pågår, rykker store politistyrker inn mot huset til Ashleys familie. De finner ingenting fra Brandy i selve hovedhuset, men når de utvider søket til skogholtet bak huset, gjør de et mistenkelig funn.

MISTENKELIG: Dette området fikk politiet til å begynne å grave. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Bare 300 meter fra bolighuset, ser de et lite område i skogen som skiller seg ut. Det er renset for kratt og det ligger mørk jord oppå. Det ser ut som noen nettopp har gravd der.

Etterforskerne begynner å grave veldig forsiktig – med rettsmedisinere til stede. I den varsomme utgravingen finner de en menneskekropp. Det er Brandy. Hun er blodig, forslått og død.

BRANDYS GRAV: Politiets bilde av utgravingen. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Politiet varsler kollegene som avhører Jade og Ashley om likfunnet. Når Jade og Ashley konfronteres med at Brandy er funnet død bak huset til Ashleys familie, forteller de omsider den grusomme sannheten:

Jade og Ashley hadde invitert Brandy på besøk. Da Brandy kom frem, tok Jade og Ashley med henne ut i skogen med påskudd om at de ville vise henne noe. Jade og Ashley hadde på forhånd gravd graven til Brandy, og da de ankom stedet plukket Jade opp en spade og slo Brandy i hodet slik at hun falt i bakken. Deretter begynte Jade og Ashley å torturere Brandy, mens hun forgjeves tryglet og ba om nåde.

De rullet henne til slutt ned i graven, løftet opp en stor stein og kastet den i hodet hennes, før de begynte å forsegle graven med jord.

TILSTO DRAP: Jade Olmstead (bildet) tilsto at hun og kjæresten Ashley Barber drepte Brandy. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

Obduksjonen viser imidlertid at Brandy led en enda verre skjebne: Rettsmedisineren finner gjørme og jord helt ned i luftrøret til Brandy. Det betyr at hun fremdeles var i live da hun ble begravet.

Jade og Ashley arresteres for drap.

«Jeg drepte din 20 år gamle tabbe»

Etter arrestasjonen saumfares deres personlige eiendeler. I den forbindelse får politiet tilgang til dagbøkene til Jade og Ashley – og der leser de hårreisende oppføringer, skrevet dagen etter drapet.

I Ashleys dagbok står det skrevet et slags brev til Brandys mor: «Jeg drepte din 20 år gamle tabbe. Jeg har aldri følt meg mer i live. Jeg vil gjøre det igjen og igjen. Hvorfor skal jeg lyve om det? Jeg er avhengig. Jeg føler meg ikke skyldig. Jeg føler at jeg har en hensikt.»

Jades dagbok viser også et mørkt og dystert sinn: «I går var begynnelsen på et helt nytt liv. Jeg fant mitt kall. En ny avhengighet. Føler jeg meg skyldig? Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg er stolt.»

For å unngå dødsstraff, erklærer begge seg skyldige i sine respektive rettssaker. På tampen av 2013 dømmes Jade og Ashley til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

OPPKLARTE SAKEN: Jade og Ashley fikk livstid i fengsel for det bestialske drapet på Brandy (bildet). Hadde ikke Brandy sendt SMS-meldingen med adressen, ville forsvinningssaken kanskje aldri blitt løst. Foto: «How I Caught My Killer» / Disney+

