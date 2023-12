Ble lurt til å tro at hun var dødssyk – drepte moren

Gypsy Rose Blanchard (32) ble dømt til ti års fengsel etter at hun og kjæresten drepte moren hennes, Clauddine «Dee Dee» Blanchard, i 2015.

I årevis hadde moren skapt et inntrykk av at Blanchard var et dødssykt barn, og fikk henne til å bruke rullestol, barbere hodet og tvang henne til å ta medisiner hun ikke trengte.

Sannheten om egen helse ble klart for Blanchard da hun møtte Nicholas Godejohn på nettet og ble kjæreste med ham. Forholdet deres endte fatalt – for Dee Dee Blanchard.

LURT: Gypsy Rose Blanchard ble lurt hele barndommen til å tro at hun var døddsyk. Foto: HBO

Godejohn ble dømt til livstid i fengsel for drap, mens Blanchard ble dømt til ti års fengsel for medvirkning til drap i 2016. Nå skal hun løslates, og har allerede planene klare for livet utenfor murene.

Planla drap med kjæresten

Dee Dee Blanchard sa til både datteren og omverdenen at Gypsy led av flere medisinske problemer, inkludert leukemi og muskeldystrofi. Det hele ble dokumentert på Facebook-siden de hadde sammen.

Der ble naboer, venner, og følgere vitne til det som tilsynelatende var en svært engasjert mor og hennes syke datter. Hyggelige meldinger ble lagt igjen under stort sett hvert innlegg.



«Hun har alltid et stort pent smil! Pent,» skrev en kvinne om Gypsy.

Det vakte derfor oppsikt da «Dee Gyp Blancharde»-siden, som nå er et minnesmerke, den 14. juni 2015 skrev følgende melding: «Den kjerringen er død!».

Den siste oppdateringen har blitt delt mer enn 109.000 ganger, og følgernes panikkrammede kommentarer kan fortsatt sees.

«HVA?!!! Ble FB-en din hacket? Jeg har aldri hørt deg snakke slik,» skrev en person. En annen kvinne skrev: «Bør noen varsle det lokale politiet??? Dette høres skummelt ut».

Etter at bekymrede venner ringte politiet, ble Dee Dee funnet død i sengen sin, og Gypsy ble meldt savnet.

Det ble imidlertid fort klart for politiet at innlegget var publisert 1000 kilometer unna Blanchard-huset. IP-adressen kunne nemlig spores opp til Nicholas Godejohn, Gypsys kjæreste, sitt hus.

Der ble både Blanchard og Godejohn arrestert.

I RETTEN: Gypsy Rose Blanchard under rettssaken mot henne i 2015. Foto: Stella Pictures

En ung kvinne som tilsynelatende så ut til å være avhengig av rullestol, kunne helt fint gå uten hjelp, fant politiet ut.

– Ting er ikke alltid som de ser ut, sa den lokale politiinspektøren Jim Arnott på en pressekonferanse i 2015.



– Dette er en tragisk hendelse omgitt av mystikk og offentlig bedrag, sa han da han beskrev svindelen som moren hadde begått i årevis.

Etterforskerne mente Dee Dee Blanchard kan ha vært delvis motivert av økonomisk gevinst. Ifølge AP mottok hun donasjoner fra forskjellige instanser gjennom årene. Hun mottok til og med et gratis hus fra Habitat for Humanity.

FRIVILLIGE: Blanchard-familien fikk et gratis hus. Her bygger frivillige fra Habitat for Humanity et annet hus. Foto: Dennis Cook / AP Photo

Godejohn fortalte politiet at han knivstakk Dee Dee Blanchard på Gypsy Blanchards forespørsel, ved å bruke en kniv hun ga ham. Han sa at han stjal kontanter og sendte drapsvåpenet til hjemmet sitt i Wisconsin før de to flyktet dit, ifølge rettsdokumenter.

Moren led trolig av psykisk lidelse

Dee Dee Blanchard led trolig av «Munchausens syndrom», som er en alvorlig psykisk lidelse der noen bedrar andre ved å virke syke, ved å bli syk med vilje eller ved selvskading, ifølge Mayo Clinic.

Når familiemedlemmer eller omsorgspersoner feilaktig presenterer andre som syke, skadet eller svekket, er dette kjent som «faktisk lidelse pålagt en annen», eller «Munchausen by proxy».

Gypsy Blanchard har sagt at Moren tvang henne til å bruke rullestol, og overbeviste henne om at hun hadde en rekke fysiske sykdommer og psykiske funksjonshemninger.

BESTEVENNER: Gypsy Rose Blanchard og moren Dee Dee Blanchard poserer smilende sammen. Ingen hadde noen anelse om at Gypsy ikke var døende, og at moren hadde holdt alle for narr. Foto: Facebook

Moren skal til og med ha holdt henne fanget med hundebånd og håndjern da hun var ulydig, ifølge Inside Edition.

En av Blanchards tidligere leger ble tidlig mistenksom på muskeldystrofien hennes, og skrev dette i journalen hennes i 2007:

«Analyserte alle fakta, og etter å ha snakket med hennes forrige barnelege, er det en sterk mulighet for Munchausen ved proxy, med kanskje noen underliggende ukjente etiologi for å forklare symptomene hennes», ifølge Buzzfeed News.

Studier viser at Munchausens syndrom ved proxy er svært sjelden, spesielt sammenlignet med andre typer barnemishandling.



Vil møte Taylor Swift

I 2016 sa Gypsy Rose Blanchard seg skyldig i medvirkning til drap på sin egen mor, og ble dømt til ti års fengsel.

Etter å ha sonet 85 prosent av straffen sin, totalt sju år, løslates hun den 28. desember.

Ifølge TMZ har hun flere planer for dagene etter løslatelsen.

Blant annet skal hun se det amerikanske fotballaget Kansas City Chiefs spille på nyttårsaften – der spiller Travis Kelce.

Kelce har vært i medias søkelys de siste månedene etter at det kom frem at han dater popstjernen Taylor Swift.

Nå håper Blanchard å møte superstjernen etter kampen.

Ifølge det amerikanske tabloidmagasinet har musikken til Taylor Swift hjulpet Blanchard med å bearbeide traumet fra barndommen, og opplevelsen av å være i fengsel.

Blanchards historie har tidligere vært gjenstand for en rekke dokumentarer og serier, deriblant «The Act» på HBO.

Nå skal en ny dokumentarserie ta en titt på livet hennes.

– Etter et helt liv med stillhet får jeg endelig bruke stemmen min til å dele historien min og si sannheten min, sier hun i traileren.