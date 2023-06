Ble lurt av skandalekirurg

I RETTEN: Benita Alexander skulle gifte seg med den revolusjonerende kirurgen Paolo Macchiarini. Slik ble det ikke. Her er Alexander i Solna tingrett i rettsaken mot eksforloveden. Høsten 2020 ble Macchiarini siktet for grov mishandling av tre av hans pasienter i 2011 og 2012. Foto: Christine Olsson/TT/NTB

Benita Alexander skulle gifte seg med den italienske kirurgen. Nå er Paolo Macchiarini dømt for grov mishandling.

Det var i 2013 at Bonita Alexander møtte den italienske kirurgen, Paolo Macchiarini.



Alexander jobbet for det amerikanske TV-selskapet, NBC, og Macchiarini var med i en TV-spesial om hvordan han hadde utviklet teknologien om kunstige luftrørstransplantasjoner.

På denne tiden mente Paolo Macchiarini at han hadde funnet en banebrytende behandling ved å operere inn plaststruper på flere pasienter.

BEHANDLING: Paolo Macchiarini mente han hadde funnet en banebrytende behandling da han opererte inn plaststruper på flere pasienter. Foto: Lorenzo Galassi/AP

Jobbet i Sverige

Tre av pasientene som fikk denne behandlingen døde. Den første allerede i 2012, den siste i 2017.

– Jeg var redd, veldig redd. Men nå føler jeg at jeg er reddet, sa en 36 år gammel mann i et intervju etter at han ble den første pasienten i verden som fikk operert inn en strupe i plast.

OPERERER: Paolo Macchiarini som jobbet som gjesteforsker og kirurg ved Karolinska Universitetssykehuset og Karolinska Instituttet. Foto: KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL/Karolinska University Hospital / AFP

I Sverige tok han metoden videre og begynte å transplantere syntetiske luftstruper bestrødd med beinmargsceller.

Dersom transplantasjonene hadde vært vellykket, ville det vært en medisinsk revolusjon. Mangel på organer er et stort problem, og transplantasjoner av nettopp luftstruper, som var metoden Macchiarini brukte, har i praksis vært umulig.

Fridde

Tilbake i 2013, da Alexander møtte Macchiarini, befant TV-produsenten seg i en sårbar situasjon.

– Eksmannen min og faren til datteren min var døende av hjernekreft. Paolo ga meg råd om hva jeg skulle si til datteren min, forteller hun.

Etter noen måneder med vennskap ble ting romantisk.

– Vi ferierte i Venezia, Italia, og drakk champagne i en gondol. Men jeg bekymret meg for karrieren min, siden jeg ikke skal bli nær kildene mine, sier hun.

La mediática historia de amor entre la periodista Benita Alexander y el cirujano Paolo Macchiarini, llega a DKiss en "Todo era mentira" https://t.co/TOTUrpgnSz @DKissTV pic.twitter.com/iR1sKpfLSz — Mundoplus.tv (@mundoplustv) May 12, 2018

Hun hadde sagt at de skulle vente til NBC-historien var over, og var fra hverandre i to måneder.

– Da jeg ble operert senere samme år, insisterte han på å fly til New York fra Europa og ankom Lenox Hill Hospital med én enkel rød rose, og sjarmerte min mor like mye som han sjarmerte meg, forteller hun.

Macchiarini fridde 1. juledag, 2013, med en diamantring til en verdi av 100 000 dollar.

Alexander hadde akkurat fått ny jobb i NBC og var veldig stresset.

Macchiarini sa: «Jeg vil overraske deg med et bryllup i Italia. Bare finn kjolen din. Jeg vil planlegge alt annet.»

Venn av Paven

Macchiarini ble ansatt ved Karolinska Institutet i Sverige og Karolinska Universitetsjukhuset i 2010.

– Han fortalte meg at mange av pasientene hans var VIP-er, inkludert Hillary Clinton og Barack Obama. Han sa at Clinton-paret kom i bryllupet, forteller Alexander.

Macchiarini insisterte på en katolsk gudstjeneste, og at vennene hans i Vatikanet ville hjelpe til.

Macchiarini skal ha fortalt at han møtte pave Frans, og han likte han og arbeidet hans. I tillegg skal han ha sagt at Paven tilbød å vie dem.

PAVEN: Ifølge legen skulle Paven vie dem i bryllupet. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Macchiarini forklarte at paven, som var en annen pasient av ham, ønsket å bruke dem som som en slags reklame for å presse kirken ut av gamle tradisjoner.

Planen var at pave Frans skulle vie dem i Castel Gandolfo 11. juli 2015.

Vladimir Putin var på listen, siden Macchiarini gjorde en medisinsk prøve i Russland finansiert av Kreml. Barack og Michelle Obama var også invitert.

– Jeg brukte 10 000 dollar på 300 invitasjoner pakket inn i lammeskinn, forteller hun videre.

Ifølge Macchiarini skulle Elton John spille på festen kvelden før bryllupet. Andrea Bocelli og John Legend skulle opptre i selve bryllupet.

BRYLLUPSGJEST: I følge kirurgen sto Russlands president, Vladimir Putin, på gjestelisten til bryllupet. Foto: SERGEI BOBYLYOV

– De er sjalu

Rundt Thanksgiving 2014 tilsto Paolo at leger ved Karolinska Institutet hadde anklaget ham for vitenskapelig uredelighet, og hevdet at han løy om suksessen med behandlingen.

– Jeg blir urettferdig angrepet. De er sjalu, skal han ha sagt.

I mai 2015, to måneder før bryllupet, raknet det hele.

ANKLAGE: Macchiarini jobbet ved det Karolinska Institutet i Sverige. I 2014 anklager leger ved instituttet den italienske kirurgen for vitenskapelig uredelighet. Foto: Mats Andersson / NTB

– En dag etter at jeg trakk meg fra NBC for å flytte til Paolos hjem i Barcelona, fikk jeg en e-post fra en venn. E-posten inneholdt en nyhetsartikkel som viser at pave Frans ville være i Sør-Amerika samme dag som bryllupet vårt, forteller hun.

Etter dette krevde hun en forklaring fra hennes kommende ektemann.

Han hevdet intern politikk var utbredt i Vatikanet.

– Da jeg kontaktet det italienske slottet der han visstnok hadde booket gjesterom, var det ingen som hadde hørt navnet til Paolo, sier hun.

Siste gang hun så ham

– Jeg konfronterte ham helgen 22. mai 2015. Den helgen var den siste gangen jeg noen gang så ham.

Han hadde sagt følgende: «Selvfølgelig ville ikke slottets ansatte fortelle deg noe. The Secret Service og Swiss Guard er involvert på grunn av alle VIP-ene».

– Jeg ringte en privatetterforsker i det øyeblikket han dro. Snart fikk jeg vite at Paolo fortsatt var gift med sin kone gjennom 29 år, og bodde i Barcelona med en annen kvinne og to små barn, forklarer hun.

Den antatte diamanten til 100 000 dollar hadde en gjensalgsverdi på 1 000 dollar. Alexander kastet forlovelsesringen sin i Hudson River. Det øyeblikket i januar var hennes avslutning på hjertesorgen.

EN HUNDREDEL: Forlovelsesringen som Alexander ble fortalt at skulle ha en verdi på 100 000 dollar, viste seg å være verdt en hundredel av prisen. Etter at løgnene om forloveden til Alexander var avslørt, kastet hun ringen i Hudson River. Foto: Kathy Willens

– Da jeg kastet den i elven, husket jeg den korte telefonsamtalen da jeg snakket med ham for min kommende dokumentar. Alt han sa var: «Jeg beklager alt.» Men det var ingen empati.

Dømt denne uken

Den første pasienten som fikk operert inn en strupe i plast døde to og et halvt år senere. Den siste tiden til pasienten var preget av store smerter. Plastimplantatet satt nesten helt løst og var omgitt av dødt vev og sopp.



To andre pasienter som gikk gjennom samme behandling, døde senere som følge av inngrepene som Macchiarini utførte.

Det viste seg at kirurgen blant annet ikke hadde gjennomført dyreforsøk før han opererte mennesker. Han hadde heller ikke godkjent tillatelse til å operere.

PRESSEKONFERANSE: Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini og hans forsvarer Bjorn Hurtig og Jens Lindborg holdt pressekonferanse i Stockholm, Sverige, 21. juni 2023 Foto: TT NEWS AGENCY

Det har gått ti år siden det første dødsfallet som følge av kirurgien. Denne uken ble kirurg Paolo Macchiarini tiltalt for grov mishandling.

Han får to og et halvt års fengsel, men anker dommen.