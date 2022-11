Ble låst inne i en kjeller og mishandlet i ti dager

Bakbundet og med bind for øynene ble 27 år gamle Alesha Babenko truet og banket opp i ti dager innelåst i en kjeller.

Da han ble torturert med elektrosjokk, tryglet han de russiske soldatene om å stanse.

Bundet og fraktet til Kherson

Babenko møter journalister fra nyhetsbyrået Ap. Han er tydelig preget etter den traumatiske situasjonen.

Det begynte i september da han og hans 14 år gamle nevø, Vitalij Mysharkij ble arrestert av russiske soldater i landsbyen Kyselivka i Kherson fylke.

ARRESTERT: Vitalij (14) sitter utenfor hjemmet sitt. Han ble arrestert av russiske styrker i Kherson fylke for å ta bilder av russiske militære kjøretøy. Foto: Bernat Armangue

– Vi gikk rundt og tok bilder av russiske militære kjøretøy som var truffet av ukrainere og sendte dem til de ukrainske styrkene. Da russerne så oss og sjekket telefonen, ble vi bundet og fraktet til Kherson, sier Vitalij (14).

– Vi var 12 stykker. Noen av oss satt fengslet i en måned, andre i én uke, sier han,

Han sitter på en benk med onkelen og moren. Onkelen ble utsatt for mishandling og tortur, og er tydelig preget av det han har opplevd. Nevøen slapp vold, men ble fortalt at han skulle bli russisk statsborger.

– De ga meg bind for øynene og fraktet meg til et sted. Jeg vet ikke hvor, for jeg kunne ikke se noe, sier Babenko.

– Senere tok de meg med til Kherson og plasserte meg i en kjeller. De spurte hvorfor vi hadde tatt bilder, og sa at hvis jeg ikke fortalte sannheten, ville de slå meg hardere og hardere.

POLITI: En ukrainsk politimann står i en bygning som ble brukt av russiske tjenestemedlemmer til å fengsle og torturere folk. Foto: MURAD SEZER/Reuters

Torturert

Han peker på ulike steder på kroppen.

– De slo meg her. De sparket meg. De slo meg i ansiktet til jeg blødde fra nesen.

– Noen ganger ga de oss elektrosjokk, og andre ganger truet de med pistol. De sa til og med at de skulle tvinge oss til å gå over minefelt mot ukrainske posisjoner, sier Alesha Babenko.

Etter tilståelsen slapp han ut, men han var så redd at han ikke turte bevege seg utendørs. Han er likevel blant de heldige.

CELLE: Det russiske flagget på bakken i en celle der russerne fengslet og torturerte folk, ifølge ukrainske styrker. Foto: MURAD SEZER/Reuters

Vold mot sivilbefolkning

Mange ukrainere som har levd under okkupasjon savner sine kjære.

Alla Protsenko har lett etter sønnen sin siden han ble pågrepet av russerne. Ingen har sett ham siden.

Vold mot sivilbefolkningen har vært og er omfattende, ifølge FN. De prøver å få en oversikt over overgrepene som er begått mot sivile, og som klassifiseres som krigsforbrytelser.

Så langt har ukrainske myndigheter opprettet over 430 krigsforbrytersaker bare i Kherson fylke.

63 døde kropper har spor av tortur, og fire angivelige tortursteder blir gransket, ifølge AP.

Russisk tilbaketrekking

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu beordret troppene til å trekke seg tilbake fra vestsiden av Dnipro-elven som går ved byen Kherson sør i Ukraina tidligere denne måneden.

Det ser ut til at de russiske soldatene har dratt i all hast under tilbaketrekkingen. Russiske flagg ligger tråkket ned i gulvet, og på en stol ligger et bilde av president Vladimir Putin.

PUTIN: Bilde av Vladimir Putin ble funnet i bygningen der russiske styrker holdt til i Kherson. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

Naboer forteller om en jevn strøm av folk i håndjern og med hetter over hodet som ble ført inn i bygningen.

De som fikk dra, måtte gå ut barbeint og uten noen eiendeler.

Menneskerettighetsgrupper sier det er for tidlig å konkludere med at Kherson er utsatt for like store overgrep som for eksempel Butsja og Lyman, men de utelukker det ikke.

– De kan dekke hele Kherson by med artilleri-ild hvis de ønsker

Kunngjøringen var et av Russlands største tilbakeslag, og et potensielt vendepunkt i krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Foreløpig har det ikke vært massiv beskytning av Kherson, men det er beskytning, sier Sven Holtsmark, professor i historie og tidligere instituttleder ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole til TV 2.

– Noe av problemet for ukrainerne er at Kherson ligger langs elven, og på den andre siden står russiske styrker, sier Holtsmark.

PROFESSOR: Sven Holtsmark tror det vil være utfordrende for ukrainske styrker at Kherson ligger langs elven. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Et Kherson tilbake i ukrainske hender er en stor og etterlengtet seier for Zelenskyjs menn. Fylkeshovedstaden var Russlands eiendom i åtte måneder.

– De kan dekke hele Kherson by med artilleri-ild hvis de ønsker det, sier Holtsmark.

Gjenerobringen skjedde etter at Russland kunngjorde sin tilbaketrekning over til østsiden av Dnipro-elva.

– Ukrainske styrker kan forsøke å eliminere denne trusselen fra den russiske elvebredden. Det blir noe å følge i hvilken grad ukrainerne klarer å tvinge russisk artilleri til å trekke seg lengre tilbake, sier Holtsmark.