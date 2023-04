Blar gjennom saken på nytt – kan ta ny vending

Nye etterforskere blar opp i trippeldrapet på nytt. De mener feil menn kan ha sittet inne for drapene som skjedde i 1995.

DREPT: (Fra venstre) Patrick Tate, Tony Tucker og Craig Rolfe ble skutt og drept i Essex i 1995. To menn er dømt for drapene. Det mener privatetterforskere kan være feil. Foto: Essex Police

Det er snart 30 år siden narkoselgerne Patrick Tate (37), Tony Tucker (38) og Craig Rolfe (26) ble brutalt drept i den lille landsbyen Rettendon i Essex.

Den 7. desember 1995 ble mennenes lik funnet i en Range Rover.

Drapssaken sees fortsatt på som en av de mest beryktede blant britene.

I 1998 ble Michael Steele og Jack Whomes dømt til livstid for trippeldrapet. Til tross for dommen, er flere fremdeles i tvil om historien.

DØMT: Michael Steele og Jack Whomes ble dømt til livstid i fengsel for drapene i 1995. Foto: Essex Police

Nå har private etterforskere dratt opp saken på nytt. Der mener de å ha funnet helt nye svar.

Ikke i tvil

De private etterforskerne fra TM Eye begynte å bla gjennom saken på nytt i 2020. De mener nå å ha avdekket bevis som sår tvil om de to domfellelsene fra 1998, bekrefter de overfor mediehuset Sky News.

– Vi ville ikke gjort dette om vi var i tvil, sier etterforskningsleder David McKelvey til mediehuset.

– Vi ville ikke prøvd å få noen ut av fengsel dersom vi ikke trodde de var uskyldige. Jack Wholmes og Micheal Steele gjorde ikke dette, fortsetter han.

Etterforskeren mener at de som står bak drapene fremdeles er på frifot.

«Supergrass»

Privatetterforskerne mener politiet har hatt tunnelsyn da saken ble etterforsket på 90-tallet.

De peker spesielt på én bestemt hendelse.

I 1996 ble en mann med navnet Daren Nicholls arrestert som følge av narkohandel. Under avhør fortalte mannen at det var Whomes og Steele som hadde utført trippeldrapet i 1995, og at det var han selv som kjørte de angivelige drapsmennene vekk fra åstedet.

Mannen ble et sentralt vitne under rettssaken mot de to mennene, og fikk kallenavnet «Supergrass».

– En skal være ekstremt forsiktig når du jobber med forklaringen til en kriminell person som har en uoverensstemmelse med en annen kriminell. Så enkelt er det bare, sier etterforsker Albert Patrick til mediehuset.

Ifølge Sky News, har privatetterforskerne vært i kontakt med flere personer som tidligere har blitt avhørt av politiet i Essex. Disse skal ha fortalt en helt annen historie enn «Supergrass».

Flere av disse avhørene skal ha blitt satt til side av politiet på 90-tallet.

Ute av fengsel

Etter at Michael Steele og Jack Whomes ble dømt til livstid i 1998, har saken blitt anket til retten flere ganger.

i 2018 ble dommen til Whomes redusert etter å ha vist god progresjon under soning. Han ble derfor løslatt i 2021. I mai skal retten diskutere muligheter for prøveløslatelse også for Steele.