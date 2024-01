«Blade runner» løslates

Den sørafrikanske friidrettsstjernen Oscar Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012.

Sørafrikaneren mangler begge bein og løp med fjærende proteser. Dette ga ham tilnavnet «Blade Runner».

Under ett år senere ble heltestatusen snudd på hodet. Sør-Afrika, og verden forøvrig, var i sjokk da han på valentinsdagen i 2013 ble pågrepet og siktet for drap på modellkjæresten sin, Reeva Steenkamp (29).

Beundret og respektert i Sør-Afrika og verden over, ble Pistorius en inspirasjon for både funksjonsfriske og funksjonshemmede sportsutøvere. Foto: DYLAN MARTINEZ

I retten hevdet Pistorius gråtkvalt at drapet var et uhell og at han og kjæresten var dypt forelsket. Påtalemyndigheten hadde ingen tiltro til forklaringen hans.

Fire skudd

Drapet skjedde klokken 03.00 om morgenen. Steenkamp hadde låst seg selv inne på badet, og ble drept da Pistorius skjøt fire skudd gjennom døren.



I RETTEN i 2013: Pistorius demonstrerer hvordan han kan bevege seg uten proteser. Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Pistorius hevdet han trodde det var en inntrenger på rommet, og at han trodde kjæresten lå i sengen ved siden av ham. Han sa han følte seg sårbar fordi han ikke hadde protesene sine på.

Han kom seg inn på badet ved å slå seg gjennom døren med et balltre. Der døde Steeinkamp i armene hans. Men i stedet for å ringe nødetatene gikk Pistorius ut på balkongen og ropte om hjelp.

I retten ble det lagt fram SMS-er som ga bilde av et kortvarig og turbulent kjærlighetsforhold, og Steenkamp skrev at hun var redd når kjæresten hadde sinneutbrudd.

Pistorius, som hadde en kjent våpeninteresse, hadde også ved en tidligere anledning avfyrt et våpen under en krangel med kamerater.

KJENDISPAR: Oscar Pistorius sammen med modell og advokat, Reeva Steenkamp, under en prisseremoni i november 2012. Foto: Citypress,Lucky Nxumalo, via AP

I 2014 ble Pistorius dømt til fem års fengsel, men straffen ble skjerpet til 15 år etter en anke i 2015.

Prøveløslates

Fredag 5. januar prøveløslates han. Han har ikke lov til å forlate regionen Pretoria i Sør-Afrika fram til straffen formelt er ferdig sonet 5. desember 2029.

Han forplikter seg til å følge et behandlingsopplegg for sinnemestring, og et program for beskjempelse av vold mot kvinner, skriver AFP.