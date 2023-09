Bjørn reddet fra nedbombet dyrehage i Ukraina

Den lille byen Yampil i Donetsk i Ukraina har sett bedre dager. Russiske soldater tok kontroll over stedet 28. april i fjor, under Donbas-offensiven.

Da ukrainske soldater tok tilbake kontrollen over området i september i fjor, oppdaget de en nedbombet dyrehage rett utenfor Yampil.

Av de rundt 200 dyrene som holdt til i dyrehagen, var en asiatisk svartbjørn en av få overlevende som ble funnet.

Bjørnen hadde mirakuløst nok overlevd alle eksplosjonene rundt seg de siste fem månedene, men den var innelåst og døden nær, på grunn av mangelen på mat og drikke.

Se video fra dyrehagen:

Hjernerystelse

– Han var i en forferdelig tilstand. Fem dager senere hadde vi ikke kunnet redde ham, sier Olena Bila til The Kyiv Independent.

Bjørnen hadde også fått en hjernerystelse etter at et missil slo ned nær buret hans, forteller Bila.

De ukrainske soldatene kontaktet dyrevelferdsorganisasjoner, deriblant belgiske Nattur Hulp Centrum, og fikk hjelp med å redde bjørnen, som de ga navnet Yampil etter byen den ble funnet i.



– Hvis det er ett dyr som fortjener en god og bedre fremtid, er det uten tvil krigsofferet Yampil, sier Frederik Thoelen, en talsperson for den veldedige dyreorganisasjonen Natuur Hulp Centrum.

Yampil ble først fraktet til en dyrehage i Polen, og deretter til Belgia, men den trenger et permanent hjem.

Pengeinnsamling

Five Sisters Zoo i Skottland har nå sagt seg villig til å overta ansvaret for bjørnen.

– Vi skjønte umiddelbart at vi måtte hjelpe til, og forpliktet oss med én gang til å gi han en ny start i livet, selv om vi vet hvor mye det vil koste, sier Brian Curran, som eier Five Sisters Zoo.

INNESPERRET: Bjørnen var fanget uten mat og drikke i et ukjent antall dager, før den ble funnet og reddet. Foto: Five Sisters Zoo

Den skotske dyrehagen har nå startet en pengeinnsamling, for å få bygd et hjem til Yampil.

– De jobber for å skape det perfekte hjemmet for ham. Planen er å fraktet ham over til Skottland tidlig i 2024, hvis ikke før, sier Katie Easton fra Four PR til TV 2 på vegne av Five Sisters Zoo.



Ansatte i den skotske dyrehagen besøkte Yampil i Belgia sist helg. Da var han i fin form, forteller Easton.