– Biter negler før ny Harry og Meghan-dokumentar

Torsdag 8. desember slippes de første tre episodene av Netflix-dokumentaren om prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: Courtesy of Prince Harry and Meghan.

«Ingen vet den hele og fulle sannheten. Vi vet den hele og fulle sannheten».

Det sier prins Harry i en trailer til den allerede mye omtalte dokumentar-serien «Harry og Meghan». Torsdag 8. desember slippes de tre første episodene på Netflix.

TV 2s kongehus-ekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror ikke det er en serie det britiske kongehuset ser særlig frem til.

– Jeg tror kongen og resten av hoffet biter litt negler. Det er en viss redsel for hva prinsen og hertuginnen kan ha uttalt seg om i denne nye dokumentaren, sier Schulsrud-Hansen.

FORTELLER: I den nye dokumentar-serien på Netflix forteller prins Harry og hertuginne Meghan sin versjon. Foto: Courtesy of Prince Harry and Meghan.

Han påpeker at prinsen og hertuginnen gjør noe som er høyst uvanlig for det britiske kongehuset; de slipper kameraene inn i det aller mest private.

– De bryter alle de kongelige reglene, og den første av disse er: Never complain, never explain, sier han.

– Det denne dokumentaren handler om, litt stygt sagt, er nettopp å klage og forklare hva som har skjedd.

– Har et behov for å forklare

I de to trailerne fra dokumentar-serien får man se private bilder og klipp. Ved minst ett par anledninger ser det ut som om Meghan tar til tårene.

Ny dokumentar: Meghan brast i gråt

I et klipp forteller Harry at han fryktet at Meghan ville bli behandlet som sin avdøde mor, prinsesse Diana.

Han legger også til: «Jeg var livredd. Jeg ville ikke at historien skulle gjenta seg».

Her får man også høre prins Harry svare på hvorfor de ville dokumenteres:

– Ingen ser hva som skjer bak lukkede dører.

Schulsrud-Hansen tror paret har et behov for å ordne forholdet sitt til det britiske folk.

SPENT PÅ DOKUSERIE: TV 2s kongehus-ekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror det britiske kongehuset biter negler før Netflix-dokumentaren om prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– De har gått ut av kongehuset for å skape noe for seg selv. Så det er nok et behov for å forklare hvorfor de har valgt som de har valgt, sier han.

– Dette er deres måte å være uavhengige på. Prins Harry var en gang hele Storbritannias kongelige yndling. Han ble tilgitt gang på gang og var en av de mest populære i kongehuset.

Etter at traileren ble sluppet har britiske medier avdekket at det er brukt bilder som er fra situasjoner som ikke handler om Harry og Meghan.

Rasisme-anklager

Da prins Harry og hertuginne Meghan lot seg intervjue av talkshow-legenden Oprah Winfrey i 2021, skapte det overskrifter verden over.

Meghan fortalte da om selvmordstanker og rasisme i det britiske kongehuset.

OPRAH-INTERVJU: I 2021 ble hertugparet intervjuet av talkshow-legenden Oprah Winfrey. Foto: CBS

– Intervjuet endte som små, ubetydelige bølger i havet for kongeskipet HMS Windsor, men siden den gang har det dukket opp andre ting, sier Schulsrud-Hansen.

Han sikter til skandalen rundt Lady Susan Hussey, som trakk seg som hoffdame etter at hun flere ganger spurte en farget kvinne hvor hun egentlig var fra. Lady Hussey er også prins Williams gudmor.

– Rasisme-anklagene fra hertuginne Meghan i Oprah-intervjuet ble avfeid som løgner av britisk media. Men kanskje var det noe i det likevel, når man ser på hvordan prins Williams gudmor oppførte seg i denne middagen på Buckingham Palace, sier kongehus-eksperten.

Mer i vente

De tre første episodene av Netflix-serien slippes nøyaktig tre måneder etter dronning Elizabeths død.

RASISME-ANKLAGER: Hoffdame Lady Susan Hussey, avbildet ved siden av hertuginne Kate for noen år tilbake. Foto: Anwar Hussein

Schulsrud-Hansen påpeker at Harry er nærmere tronen nå når denne serien slippes, enn da han ble intervjuet av Oprah Winfrey.

– Den gangen snakket han som barnebarnet til monarken, mens han nå snakker som sønnen til den regjerende monarken.

I tillegg til Netflix-serien, kommer prins Harrys bok «Spare» i januar neste år.

Dokuserien som Harry og Meghan har premiere denne uken. I januar neste år slippes prins Harrys bok.

Schulsrud-Hansen tror hoffet frykter det som kan komme frem i boka.

– De frykter nok at han vil avsløre hvordan hoffet fungerer, og hvor gammeldags institusjonen er. Det er noe hoffet ikke ønsker.

Men han tror verken dokumentar-serien eller boka setter monarkiet som sådan i fare.

– Monarkiet har sjelden stått så sterkt som nå, fordi de fortsatt lever på arven etter dronning Elizabeth. Jeg tror ikke dette blir noe nytt bunnpunkt slik man så da prinsesse Diana døde, sier Schulsrud-Hansen.

– Men det er dårlig PR. Og det vil man ikke ha.