Bitcoin-diktator spås overlegen valgseier

SELFIE: Nayib Bukele påstår at et bilde på Instagram har større påvirkningskraft enn en tale på FNs generalforsamling. Foto: NAYIB BUKELE

Det var i 2019 at El Salvadors leder, Nayib Bukele talte på FNs generalforsamling for første gang, tok et par selfies fortsatt stående på podiet, før han la til:



– Et par bilder på Instagram har større innvirkning enn noen tale i denne forsamlingen.



Da FN-talen var overstått gikk El Salvador-lederen inn på sin X-profil og endret sin biografi til «den kuleste diktatoren i verden».

I dag arrangeres det nytt valg i El Salvador et valg som i stor grad handler om valget mellom sikkerhet eller demokrati.

Og uten konkurranse, ser det ut til at Bukele vil håve inn seieren denne gangen også.

Autoritære gjennomslag

42 år gamle Nayib Bukele kommer fra El Salvadors hovedstad, San Salvador. Fra 2015 til 2018 var han borgermester i San Salvador, før han i kort tid før valget i 2019 opprettet et nytt, politisk parti: Nuevas Ideas, som på norsk kan oversettes til «nye idéer».

Bukele kom seierende ut av valget med hele 53,1 prosent, og 42-åringen var den gang den første presidenten siden El Salvador sin borgerkrig på 1980-tallet som ikke representerte et av de store partiene i landet.

KLAR SEIER: Bukele sørget for klar valgseier i 2019. I dag er det ventet ny seier for den selvutnevnte diktatoren. Foto: YURI CORTEZ/AFP

Siden da har Bukele fått bukt med mektige gategjenger og sørget for en massiv reduksjon av drap i landet. Det har ført han til å bli en av de mest populære politikerne i Latin-Amerika, men for en dyr pris.

For lederen, som klarte å få gjennomslag for å bruke bitcoints som lovlig betalingsmiddel, har i løpet av sin politiske æra sørget for å føre landet under et autoritært regime, der både demokratiet og pressefriheten er truet.

AVBILDET: T-skjorter med bilder av den selverklærte diktatoren selges på gatene i El Salvadors hovedstat, San Salvador. I dag er det ventet at Bukele vinner valget igjen. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

– Det interessante med Bukele er hans evne til å utnytte det folkelige misnøye med de politiske partiene, imens han selv ikke foreslår noe nytt.

Det har professor i historie ved Universitetet i El Salvador, Carlos López, Bernal tidligere uttalt til The Guardian.

Bernal hevdet den selvutnevnte diktatoren ikke har noen interesse for ideologi, og at det ikke er noen politisk tenkning bak hans plan for landet.

Bak murene

Da drapstallene i landet økte i mars i 2022, innførte Bukele unntakstilstand. Alle som kunne mistenkes for å være et gjengmedlem ble fengslet, og over 76 000 personer har blitt arrestert under den selvutnevnte diktatoren.

Massefengslingen har ført til at landet har den høyeste fengslingsraten i verden, med over ett prosent av befolkningen bak mur.

Kritikere anklager lederen for åpenbare brudd på menneskerettighetene og for at han bygger ned demokratiet i landet.

Det ser likevel ikke Bukele ut til å protestere mot, og ut ifra en tale lederen hadde tidligere i år ser det ut til at han hevder at demokratiske prinsipper er overvurdert.

Og det virker som noen, blant annet en av innbyggerne i San Salvador, Arnulfo Cristostomo Mazariego, er enig i nettopp dette.

– Jeg bryr meg ikke om han bryter grunnloven.



Det sier Mazariego til avisen NPR.

KRIMINELT: Kriminelle gjenger har regjert i El Salvador i lang tid. Bukele har tatt et stort oppgjør med problemet, men har i gjengjeld satt fengslet over ett prosent av befolkningen sin. Foto: MARVIN RECINOS

Han forteller at han måtte betale månedlig utpressingsgebyrer til gategjengen MS-13 for å få lov til å selge brus, som han lever av. Da Bukele kom til makten og slo ned på gategjengene, tok utpressingen slutt for Mazariego.

– Det er mange mennesker som klager over at det ikke er noen frihet eller menneskerettigheter under Bukele. Men jeg har sett barn drept fordi de ikke ville gjøre en tjeneste for gjengene. Hvor var menneskerettighetene da? spør Mazariego NPR.

– En kvote å fylle

Det finnes derimot flere som har opplevd andre konsekvenser av gjengopprydningen. I desember 2022 ankom politiet huset til Jose Antonio Beltran. Der ba de Beltrans 18 år gamle datter om å bli med til politistasjonen.

Politioffiserene at de måtte arrestere et visst antall mennesker om dagen, uavhengig av om de kunne knyttes til kriminalitet - det var kun en kvote de måtte fylle.

Mennesker som politiet tror kan ha en kobling til gjengmiljøene blir arrestert. Bildet er fra august i 2022. Foto: Salvador Melendez/AP

Nå har det gått 14 måneder siden arrestasjonen, og Beltran har fortsatt ingen informasjon om datteren.

– Jeg er bekymret fordi datteren min ikke er kriminell. Hun har ikke noe kriminelt rulleblad, forteller Beltran til NPR.

– Det har ikke engang vært en rettssak, og de vil fortsatt ikke la henne gå.

Mer makt

Til tross for harde metoder, viser en måling fra januar 2024 at 82 prosent av velgerne støtter Bukele.

I fjor signerte han også en lov som kuttet Kongressens størrelse fra 84 til 60 lovgivere, og flere analytikere anslår at Bukele vil vinne hele 58 av 60 seter.



POPULÆR: I dag stiller El Salvadors president, Nayib Bukele til gjenvalg. Til tross for han autoritære metoder, er folk redde for hva som vil skje dersom han ikke forblir ved makten. Foto: MARVIN RECINOS/AFP

Den politiske analytikeren, Malcolm Cartagena, er svært bekymret dersom valgseieren blir et faktum.

– Befolkningen er bevisst på vei rett til slakteren. Det blir flere fengslinger, mer forfølgelse, sier han og legger til:



– Det er det naturlige skrittet for et diktatur.