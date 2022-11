Bisarr tale om vampyrer og varulver vekker oppsikt

Den kontroversielle republikanske kandidaten i Georgia, Herschel Walker har fremdeles håp om å bli delstatens representant i senatet.

6. januar blir det omvalg i Georgia, og Walker, som er Donald Trumps, støttespiller driver fortsatt valgkamp. Under onsdagens tale i McDonough sporet talen fullstendig av, og han gikk inn i en lengre redegjørelse om vampyrer og varulver, ifølge Reuters.

Se talen øverst i saken!

– Vampyrer er kule folk

Han viste til en skrekkfilm han nylig hadde sett, «Fright Night», og fortsatte:

– Vampyrer er kule folk, er de ikke? Men vet dere hva jeg fant ut? Varulver kan drepe vampyrer. Det har jeg aldri visst før. Så jeg vil heller være varulv enn vampyr, sier han.

Han hevdet også at en av vampyrene i filmen lignet på hans demokratiske motkandidat, senator Warnock.

Han fortsatte den bisarre redegjørelsen i flere minutter, før han avsluttet med et poeng om at man må ha tro på valgsystemet for å kunne vinne:

– Hvis du stemmer på meg, skal jeg føre oss alle til «Det lovede land».

Videoklipp av talen gikk raskt viralt, ifølge Newsweek. Mange sammenligner øyeblikket til en annen absurd kampanjetale av Walker tidligere denne måneden da han sverget på å beskytte «marsboere», fordi de var som familie.

Kontroversiell

Den tidligere fotballstjerner Walker har tidligere president Donald Trump i ryggen. Kandidaturet har vært preget av kontroverser og skandaler.

Den tidligere idrettsproffens politiske plattform er bygget på familieverdier og et totalforbud mot abort. Men to ulike kvinner har hevdet at Walker har betalt dem for å ta abort. En av hans egne sønner har også gått ut og refset farens skinnhellighet.

Likevel ser det ut som kritikken preller av tilhengerne til konservative kandidaten.

President Joe Bidens parti sikret seg 50 av Senatets 100 senatorer, noe som i virkeligheten er flertall fordi visepresident Kamala Harris har en stemme ved stemmelikhet.

Avgjøres 6. desember

Bare resultatet fra delstaten Georgia gjenstår før den fullstendige sammensetningen av Senatet er klar.

Der blir det en ny valgomgang 6. desember fordi ingen av de to kandidatene, den demokratiske senatoren Raphael Warnock og hans utfordrer Herschel Walker, fikk over 50 prosent.

Hvis Demokratene vinner i Georgia, får partiet 51 seter i Senatet. Skulle Republikanerne vinne setet fra Georgia, vil Demokratene imdilertid fortsatt ha flertall ved hjelp av visepresidentens stemme.