Bisarr 911-samtale etter jagerfly-episode

Piloten som skjøt seg ut av et F-35 fly nylig, havnet i hagen til en forvirret mann. Hør det bisarre opptaket av nødsamtalen som fulgte.

En amerikansk jagerflypilot (47) fløy over Charleston, South Carolina i forrige uke, da han ifølge seg selv opplevde motorsvikt.

Han skjøt seg selv ut, men jagerflyet, som var av typen F-35 med stealth-egenskaper, fløy alene videre uten at noen kunne spore det.

Mens flyet fløy førerløst videre, havnet piloten i en hage der han ble funnet av en huseier.

FLY: F-35 er flytypen som skal erstatte F-16 i Norge. Etter hendelsen 17. september ble alle fly av denne typen i USA satt på bakken i to dager. Foto: Roslan Rahman/AFP

Huseieren ringte nødnummeret, og samtalen som fulgte ble en fire minutter lang bisarr prat mellom tre personer.

Huseieren forteller rolig at det står en pilot i hagen hans. Piloten forklarer at han ikke visste hva som skjedde med jagerflyet hans, og operatøren på nødsentralen begynte å lete etter opplysninger om et styrtet passasjerfly.

Vrakdelene ble etter hvert funnet i Williamsburg fylke, om lag to timers kjøring nordøst for flyets base.



Piloten ble hentet av ambulanse og kjørt til et lokalt sykehus hvor det kun ble konstatert lettere skader.

Årsaken til at flygeren skjøt seg ut, er ikke kjent. Det etterforskes fremdeles, opplyser det amerikanske forsvaret. Flyet som ble borte, tilhører marinekorpset.