Bilen til tvillingene stupte ned en fjellklippe – men var det en ulykke?

TVILLINGSØSKEN: Bilen til Anastasia (t.v.) og Alexandria Duval kjørte utfor et stup på Hawaii. Alexandria overlevde, men Anastacia døde.

Søndag 29. mai 2016 varsles politiet på Maui, Hawaii, om at en hvit Ford Explorer med to kvinner har kjørt utfor et 40 meter høyt fjellstup.

Når politiet ankommer langs den svingete veien, er motoren til bilen som har kjørt utfor stupet fremdeles i gang. En politibetjent lener seg inn i bilen for å skru av motoren.

Han blir nærmest sjokkert når han oppdager at en av kvinnene i bilen – sjåføren – har overlevd fallet og er i live. Den andre kvinnen – passasjeren – er livløs.



FALT 40 METER: Bilen og hjelpemannskap på bunnen av fjellklippen i Hawaii.

Den overlevende fraktes til sykehus med helikopter. Hun er ved bevissthet, men nekter å prate. Hun vil ikke si sitt eget navn, engang.

Politiet finner ut at de to kvinnene i bilen er eneggede tvillinger fra New York: Alexandria og Anastasia Duval (38).

På sykehuset forsøkes det iherdig å finne ut hvilken tvillingsøster som er død og hvilken som har overlevd. Kvinnen som overlevde sier fremdeles ingenting.

Ford Explorer-bilen tvillingene kjørte tilhører Alexandrias kjæreste. Han blir fraktet til sykehuset og ser umiddelbart at det er kjæresten som har overlevd. Mens politiet stiller kjæresten spørsmål om søstrene, bryter Alexandria tausheten og ber kjæresten om ikke snakke med dem.

Vitner forteller om krangling og slåssing

Politiet begynner å intervjue vitner for å få et overblikk over hva som har skjedd.

En kvinne forteller politiet at Ford Explorer-bilen hadde stanset utenfor huset hennes kort tid før utforkjøringen. Hun så og hørte tvillingene krangle i bilen, men den eneste dialogen hun klarte å overhøre var: «Vi trenger en psykiater».

Mannen som varslet politiet om utforkjøringen – en speiderleder på tur med en speidertropp – hadde sett søstrene lugge hverandre hardt og voldsomt i håret, mens bilen deres sto parkert inntil en veiskulder.

Ifølge spedierlederen var det passasjeren – avdøde Anastasia – som virket mest utagerende og sint, og så ut til å ha overtaket i slåsskampen. Deretter begynte bilen å kjøre fort av gårde – nesten ukontrollert. Like etterpå kjørte bilen utfor stupet.

KNUST: Bilen ble totalvraket etter 40 meter i fritt fall.

Ford Explorer-bilen er utstyrt med en kjørecomputer, og fungerer nærmest som en svart boks i et fly. Den registrerer blant annet hastighet og bevegelser i rattet. Ved å lese dataene fra kjørecomputeren, oppdager politietterforskerne at gasspedalen ble trykket helt i bunnen og rattet vridd 288 grader halvannet sekund før bilen kjørte over fjellstupet.

KJØRECOMPUTEREN: Denne boksen registrerte blant annet hastighet og bevegelser i rattet på bilen tvillingene kjørte.

At bilen satte opp farten og rattet ble vridd voldsomt, får politiet til å tro at Alexandria har kjørt utfor stupet med vilje.

Under obduksjonen av Anastasia, finner rettsmedisinerne blonde hårstrå i hendene hennes – og det samsvarer med øyenvitner som fortalte at søstrene lugget hverandre.

Arresteres for drap

Bevisene gjør at politiet arresterer Alexandria for forsettlig drap den 3. juni.

Fem dager senere er hun i rettssalen og erkjenner seg ikke skyldig. Hun fastholder at det var en ulykke. Dommeren er enig. Han overbevises ikke av påtalemyndighetenes beviser om at utforkjøringen ble gjort med vilje, og henlegger saken og løslater Alexandria.

Kort tid etter forlater Alexandria Hawaii for å delta i søsterens begravelse i New York.

Gransker fortiden til tvillingsøstrene

Påtalemyndighetene velger å fortsette etterforskningen av Alexandria.

Ved å grave i fortiden til tvillingsøstrene, finner etterforskerne ut at de ofte kranglet og slåss – selv om de på overflaten virket som å være verdens beste venner.

De hadde tidligere vært i en bilulykke, og politiet hadde funnet dem slåssende da de ankom krasjstedet. Alexandria ble da arrestert for kjøring under ruspåvirket tilstand.



I desember 2015 flyttet søstrene til Hawaii for å starte et yogastudio sammen. Julaften dette året fikk de bot for ordensforstyrrelse etter å ha kranglet og slåss.

YOGASTUDIO: Søstrene drev et yogastudio sammen på Hawaii.

Ifølge venner og bekjente, var de veldig sjalu på hverandre, samtidig som de nærmest var uadskillelige. De var dog i overkant glade i alkohol. I edru tilstand var tvillingene snille mot hverandre, men etter et visst antall alkoholenheter endret stemningen seg til å bli mer amper, bitter og sint.

Anastasias kjæreste forteller politiet at tvillingene begynte å drikke tidlig på morgenen dagen da den fatale utforkjøringen fant sted. Toksikologirapporten viser at begge søstrene hadde promille i blodet.

Hovedvitne endrer forklaring

Etter flere måneder med etterforskning, blir Alexandria nok en gang tiltalt for forsettlig drap. Alexandria, som har bodd i New York siden søsteren døde, utleveres til Hawaii.

29. januar 2018, to år etter dødskrasjen, starter rettssaken. Begge sider legger frem sine tolkninger av bevisene.

Alexandria er til stede i rettssalen, men velger å ikke vitne og sier ikke et pip underveis.

I straffesaken skjer dog noe uventet. Et av hovedvitnene – speiderlederen som hadde ringt nødnummeret etter utforkjøringen – endrer forklaringen sin. Tidligere fortalte mannen at han så bilen kjøre utfor stupet, men nå forteller han at han bare hørte bilen kjøre utfor stupet.

Rettssaken blir kortvarig. Den 1. februar 2018 kommer dommeren med sin avgjørelse. Alexandria frifinnes for forsettlig drap. Slik dommeren ser det, er ulykken Anastasias skyld, basert på vitnemålene om at hennes lugging og slåssing førte til at Alexandria mistet kontroll over bilen.

