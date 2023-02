Bildet av Mesut har blitt et symbol på katastrofen. Nå forteller han historien

Bildet av den rolige mannen som sitter på huk i ruinene, har blitt et symbol på jordskjelvkatastrofen.

Mannen heter Mesut Hançer og han sitter stille i regnet og holder i hånden til sin 15 år gamle døde datter, Irmak Hançer.

I et intervju med tyrkiske Kanal D, forteller Mesut hva som skjedde før og etter jordskjelvet.

– Du har blitt et symbol. Hva opplevde du den dagen?

– Datteren min var 15 år gammel. Den dagen var hun på besøk hos bestemoren, sammen med to av brødrene mine som er hennes onkler. Hun ville overnatte hos bestemoren. Den natten skjedde jordskjelvet, forteller han rolig.

Mesut Hancer holding the hand of his lifeless daughter Irmak, 15, who was crushed to death by rubble in Kahramanmaras, #Turkey 💔 #Turkeyearthquake pic.twitter.com/3lvYSLxcu9 — The Aftermath™️ (@aftermathvids) February 10, 2023

Deretter fortsetter faren å fortelle:

– Jeg gikk til huset til moren min rett etter at jeg hørte om hendelsen. Tre dager senere fant jeg den livløse kroppen hennes, sier han og fortsetter:

– Med hendene prøvde jeg å grave datteren min ut av ruinene, men dessverre fikk jeg det ikke til.

Tyrkiske Mesut forteller videre at han til sammen mistet syv personer i familien. Moren, to brødre, kona til en av de, to nieser og datteren.

– Sorgen og smerten over å miste et barn er mye verre enn det å miste andre familiemedlemmer. Dette er forferdelig, forteller Mesut Hançer.

– Du slapp ikke hånden til datteren din, hadde du håp?

– Nei, jeg hadde ikke håp fordi mesteparten av kroppen hennes var under tunge ruiner. Du vet … Det så ut som at hun døde rett etter at bygningen raste sammen etter jordskjelvet, svarer Mesut.

SYMBOL: Bildet har rørt en hel verden. Mange sier at de aldri kommer til å glemme bildet av Mesut Hançer. Foto: ADEM ALTAN

I intervjuet forteller faren videre at han tok kontakt med redningsmannskapet (AFAD).

– Jeg ble fortalt at det ville bli verre dersom de skulle gi en redningsmaskin til oss fordi her var det mange døde. Alle prøvde å hjelpe overlevende, sier han.

Med hender

Til slutt kom en mann bort til han, og denne mannen sa at han kunne hjelpe ham med å hente datteren ut, forteller Mesut Hançer.

– Så ble det fem eller seks mann. Med hendene gravde vi for å hente henne ut av ruinene. Så hentet jeg kroppen hennes, sier han til tyrkiske Kanal D.

–Engel

– Den ene hånden hennes var ute, og den andre var inne. Da jeg hentet henne ut, var hun som en engel, sier han i et annet intervju og legger til:

– Fysisk lever jeg nå, men jeg døde der og da.

Mesut Hancer forteller videre at huset hans har blitt ødelagt etter jordskjelvet, og at han ikke har et sted å bo for tiden.

– Nå har jeg ikke et hus lenger, og jeg vet heller ikke hvor jeg skal gå eller hva jeg skal gjøre videre i livet, forteller han til slutt.

«Ta et bilde av barnet mitt»

Det var Adem Altan som tok bildet for AFP. Adem forteller til AFP at han var usikker da han tok det første bildet noen titalls meter unna. Det var et sårbart øyeblikk, og han ville ikke forstyrre. Men mannen i ruinhaugen vinket ham bort.

«Ta et bilde av barnet mitt», sa mannen med lav skjelvende stemme. Hancer ønsket at verden skulle se tapet hans, men var for sorgtung til å si særlig mer.

15 år gamle Irmak ble knust mens hun lå i sengen sin og sov da det første jordskjelvet gikk natt til mandag.

– Jeg var så trist. Jeg sa til meg selv; «for en enorm smerte», forteller fotografen. Han spurte hva barnet het, og faren sa: «Dette er min datter, Irmak», sier Adem til AFP.

Lekte stein, saks og papir

Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å redde overlevende. Selv om det har gått mange timer etter skjelvet, er det fortsatt mange som blir hentet ut i live.

En av dem er en far og hans datter. Etter 101 timer, ble de hentet ut av ruinene.

– Jeg ble liggende på et lite sted. Jeg sov litt, men jeg ville ikke sove, fordi da jeg falt i søvn, drømte jeg om vann og mat, forteller Tanem til den den tyrkiske statskanalen TRT.

Hatay'da enkaz altında kalan baba-kız “taş, kağıt, makas” oynayarak hayata tutundu.



101 saat sonra kurtarılan baba ile kız, yıkıntıların altında geçen 101 saati TRT Haber'e anlattı.https://t.co/J7fmZFzVDn pic.twitter.com/8mYrgVED8M — TRT HABER (@trthaber) February 12, 2023

For å holde motivasjonen oppe, lekte faren Cem Okur og datteren Tanem, stein, saks og papir. Slik de gjorde før.

– Vi var ikke på samme sted. Vi ropte på hverandre og lekte stein saks og papir og det funket bra, forteller faren Cem Okur.

Dødstallet stiger etter jordskjelvene

Om lag 36.000 mennesker er bekreftet døde i jordskjelvene som rammet Tyrkia og Syria, ifølge oppdaterte tall.

Hittil er 31.643 bekreftet døde i Tyrkia, opplyste tyrkiske myndigheter mandag morgen. Dødstallet har steget med over 2000 siden søndag.

Nordvest i Syria var det fram til søndag meldt om 4.300 døde og 7.600 sårede, opplyste FNs nødhjelpskontor.