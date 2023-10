– Bildet av blodet nedover setene forsvinner ikke

FORTELLER: Drosjesjåføren Karim forteller for første gang hva som skjedde, da taxien hans ble angrepet av en terrorist. To svenske fotballsupportere ble drept i angrepet. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Passasjerene hadde han hentet i sentrum av byen bare minutter tidligere.



– De hadde på seg trøyer og skjerf fra det svenske landslaget. Vi snakket om fotball.

Drosjesjåføren Karim fikk en tur på Boulevard Anspach, en gågate midt i sentrum av Brussel. Klokka var litt over sju mandag kveld for to uker siden. For første gang forteller sjåføren og tre-barns-faren hva som skjedde, under terrorangrepet mot tre svenske fotballsupportere.

VÅPEN: På moped med et våpen i hånda kjørte terroristen etter Karims drosje. Foto: Vitne

– Jeg forsøkte å snakke med dem i bilen slik at de trivdes, sånn jeg gjør med alle kundene mine, forteller han til statskringkasteren RTBF.



Etter åtte minutters kjøring i retning Belgias landslagsstadion, Roi Baudouin, hører han et uvanlig støt i bilen bak på høyre side.

Ser terroristen i bakspeilet

Etter slaget mot bakruta kikker han i speilet. Karim bremser og stopper bilen. I speilet ser han en mann i lysende oransje jakke. Med et våpen i hånda. Han trykker på gassen og forsøker å komme seg videre så raskt som mulig.

– Jeg flyktet. Mannen i den lysende jakka fulgte etter meg på mopeden sin. Han skjøt inn i bilen min. Han skjøt overalt. Etter de første skuddene husker jeg stillheten i taxien.



HØYRE SIDE: Drosjesjåføren forteller om kule på kule mot bilen. Foto: Santiago S. Vergara / TV 2

Han vet ikke om passasjerene er i live eller ikke.

Karim klarer på en eller annen måte å ringe politiet. Samtidig som han tenker at han kommer til å dø.

– Jeg sier til meg selv at det er over for meg. Dette blir min siste dag. Skytteren var ved siden av bilen min. Han skjøt ikke en eller to ganger. Det var kule på kule.



– Jeg hørte han ropte Allah Akbar. Du kan ikke forestille deg hvordan det var, sier han til radio- og TV-stasjonen RTL.

Senere fant han kulehull i setet sitt. Karim ble også skadd i terrorangrepet.

Lukker øynene og ser blod

To uker etter angrepet er han fortsatt i sjokk.

– Jeg tar medisiner for å sove. Jeg er under behandling hos legen min og en psykolog. Jeg prøver sakte å reise meg.

DREPT: Svenske Patrick Lundström ble drept på vei til fotballkamp. Foto: Privat

To av de tre svenskene i bilen ble drept av Abdessalem Lassoued. Han hadde ikke opphold i Belgia. I hjemlandet Tunisia var han dømt til 26 års fengsel for dobbeltdrap. Han rømte fra fengselet under den arabiske våren.

Den tredje svenske statsborgeren ble alvorlig skadd.

Å fortsette som drosjesjåfør er umulig for Karim.

– Lyden av skudd er fortsatt inne i hodet mitt. Hver gang jeg prøver å lukke øynene ser jeg bildet av ofrene, som var bak i bilen min. Jeg ser blodet som strømmet nedover setene.

SORG: To statsministere minnes de to svenske terrorofrene. Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Belgias statsminister Alexander De Croo. Foto: Santiago S. Vergara / TV 2

Fortsatt kverner han på hvordan terroristen visste at det var svensker i bilen hans. Bakrutene på den store drosjen av merket Mercedes Vito er sotet og har ikke innsyn.

– Jeg kan ikke forstå det. Kanskje fulgte han etter meg. Kanskje så han det da de gikk inn i taxien. Jeg vet ikke...

Forsøker for barnas skyld

I dag prøver Karim å komme seg videre for familiens skyld.

– Livet har alltid positive og negative sider. Jeg må prøve å reise meg opp igjen og se positivt på ting. Heldigvis lever jeg og kan fortsatt ha glede av familien min.

Kona Salima er tilstede ved intervjuet med RTBF. De to navnene er ikke deres virkelige navn. De vil være anonyme.

GJENNOM VINDU: En av ofrene ble skutt gjennom vinduet i en bygning, hvor han forsøkte å unnslippe. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Vi må gå videre. Vi har verken styrke, mot eller lyst, men vi har ikke noe valg. Vi er en familie. Vi er foreldre. Vi må stå oppreist, sier Salima.

For familien begynner en kamp mot byråkratiet, selv om de hadde forsikring.

– Vi hadde bare én inntekt, en drosje. I dag har vi ingenting igjen, sier hun.

Også under tidligere terrorangrep i Belgia har forsikringsselskaper nektet å gi hjelp til terrorofre.

Det er satt igang en innsamlingsaksjoner for familien.