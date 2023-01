Bilder fra kirkegård avslører tapene til Wagner-gruppens fangehær

Satellittbilder viser en raskt voksende gravplass i Sør-Russland. Reuters har dokumentert at mange som havner her har omkommet i tjeneste hos Wagner-gruppen.

GRAVER PÅ REKKE OG RAD: På et jorde sør i Russland har det iløpet av det siste året dukket opp over 200 graver. Mange av dem merket med logoen til Wagner-gruppen. Foto: Reuters

Sent i fjor sommer begynte et jorde utenfor landsbyen Bakinskaja i Krasnodar-regionen å fylles opp med graver, skriver Reuters. De enkle kransene er merket med logoen til Wagnergruppen - Russlands fryktede private hær av leiesoldater.

Satellittbilder fra Maxar Technologies viser hvordan kirkegården i Sør vokser i raskt tempo.

Dra i slideren på bildet for å se forskjellen fra 13. november 2021 til 24. januar 2023. FOTO: Maxar Technologies via Reuters

De falne kommer fra hele Russland, men gravlegges her, ikke langt unna Kertsj-broen som forbinder Russland med Krim.

– Å sende soldatene hjem til familien krever for mye ressurser og logistikk. Det er heller ikke alltid soldatene kan identifiseres eller har noen familie å bli sendt hjem til, sier seniorforsker Una Hakvåg til TV 2.

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskingsinstitutt snakker russisk og har god kjennskap til russisk mobilisering. Foto: FFI

– Denne praksisen har også den fordelen at det gjør det lettere å skjule mengden dødsfall fra befolkningen, legger hun til.

Gravplassen er lokalisert i Krasnodar fylke i nærheten av militærbasen i Molkino, som ifølge flere kilder benyttes til trening av Wagner-gruppens soldater, forklarer seniorforskeren.

Kryssjekket med strafferegister

Nyhetsbyrået Reuters besøkte gravplassen 24. januar, og kunne dokumentere 200 ferske graver. De kryssjekket navnene med offentlige strafferegistre og sosiale medier og fant at minst 39 av de gravlagte var straffedømte.

Nyhetsbyrået har også snakket med familiene til flere av de døde, som bekrefter at de ble rekruttert til Wagner-gruppen mens de satt i fengsel med løfter om å være frie menn etter endt tjeneste.

På Reuters liste er navnene til en leiemorder, drapsmenn, tungt kriminelle og folk med tunge rusproblemer.

Ingen vet hvor mange Wagner-soldater som har deltatt i krigen i Ukraina, men den beryktede gruppen skal ha rekruttert minst 40.000 fengselsinnsatte ifølge organisasjonen, «Russia Behind Bars».

Hakvåg er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har god kjennskap til blant annet Russlands tradisjoner og landets forsvarspolitikk.

– Russiske soldater som faller i krig får vanligvis en militær begravelse på statens bekostning og det er vanlig at døde soldater fra en militær enhet gravlegges samlet i det området hvor enheten er lokalisert i fredstid, forklarer hun.

En av de yngste på gravplassen er 25 år gamle Vadim Pushnya. Ifølge datoen på korset døde han 19. november. Pushnya var fengslet for innbrudd i garasjer, en ølbutikk og i en sementfabrikk i hjembyen. Goryachiy Klyuch, skriver Reuters.

Fakta om Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * På papiret eksisterer ikke den omstridte gruppen

* Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Eksperter TV 2 har snakket med mener det er snakk om at 40.000 innsatte er rekruttert fra russiske fengsler alene. * Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. * USA har erklært Wagner-gruppen for en kriminell organisasjon.

Den eldste på gravplassen er 60-årige Fail Nabiev. Han sonet en dom på halvannet år for innbrudd i en straffekoloni nordøst for Moskva. Korset hans er prydet med en muslimsk halvmåne. Han døde i oktober, mindre en fem måneder etter han ble dømt.

– Han har alltid hatt sprø ideer. En uforbederlig optimist, sier Nabievs kone Viktorova, til Reuters.

Hun visste ikke han hadde signert avtale med Wagner-gruppen før hun fikk dødsbudskapet.

– Han tenkte sikkert at han skulle ta en rask tur til Ukraina og tjene penger, sier hun.

Dette bildet skal angivelig være av Wagner-soldater og Prgozhin tatt i en av saltgruvene i Soledar i Donetsk Foto: CONCORD PRESS SERVICE

En av de harde kriminelle som har endt opp på gravplassen er Vyacheslav Kochas. Han ble dømt til 18 års fengsel i St. Petersburg for drap og væpnet ran i 2020. Da var han 23 år gammel.

Han og en kamerat skal ha brutt seg inn i leiligheten til en bekjent hvor han slo kvinnen som bodde der bevisstløs med et strykejern, før de tente på huset.

Lokaliserte bilder via satellitt

Videoer og bilder av gravene begynte å sirkulere på sosiale medier i Krasnodar-regionen i desember. Reuters geolokaliserte bildene, og sammenlignet dem med satellittbilder fra Maxar Technologies.

Der ser man et vanlig jorde i november 2021. Ett år etter - i november 2022 var det tre rader med graver på jordet. To måneder senere er hele jordet fylt av graver. Se bildeserien under:

Slik så jordstykket ut 13. november 2021. Foto: Maxar Technologies via Reuters Les mer 24. november 2022 ble det avbildet tre rader med graver på jordet. Foto: Maxar Technologies Les mer To måneder senere - 24. januar 2023 er jordet fullt av graver. Foto: Maxar Technologies via Reuters Les mer

Reuters har også snakket med graverne på gravplassen. De har blitt fortalt at likene ble sendt fra en russisk by som grenser til Donetsk-regionen i Øst-Ukraina.

Ifølge informasjonen på korsene ble mange av de døde drept mellom juli og desember 2022, blant annet i Bakhmut og Donetsk.

Den norske eksperten mener det er sannsynlig at gravene tilhører Wagner-soldater.

– Gravene som vises på bildet har blomsterdekorasjoner i fargene og mønsteret til Wagner-gruppen. Det fremstår sannsynlig at dette er soldater som har dødd i krigen, sier Hakvåg.

WAGNER-SYMBOL: Flere av gravene er dekorert med Wagners merke. REUTERS/Stringer Foto: STRINGER

Avsløringen av Wagner-gravene får skryt fra Aage Borchgrevink, som sitter i Helsingforskomiteen, der han leder arbeidet for menneskerettigheter i Georgia, Tsjetsjenia, og Russland.

– Det viser hvordan dette systemet fungerer, med rekruttering i fengsler og hvordan de ender opp. Det å la seg verve av Wagner-gruppen er russisk rulett med mange kuler i magasinet, sier han.

– Jeg tror dødeligheten er veldig høy, legger Borchgrevink til.

GRUNNLEGGER: Wagner-sjef, Jevgeny Prigozhin, legger ned røde nelliker på en grav med Wagner-symbol. Foto: RIA Novosti via Reuters.

Vestlige og ukrainske menneskerettighetsorganisasjoner hevder at Wagner-gruppen bruker straffanger som kanonføde i krigen. Det samme gjør den angivelige Wagner-avhopperen Andrej Medvedev.

De rekrutteres fra fengsler med løfte om amnesti, lønn og heltestatus.

Mange sier ja i håp om å bedre sin framtid. Andre sier ja fordi de frykter hva som kan skje i fengselet hvis de sier nei.

– Tror du Wagner-gruppen kommer til å rekruttere flere soldater?

– Ja, det tror jeg absolutt. Det fortsetter både i fengsler og på annet vis, med muligens fremmedarbeidere i en vanskelig situasjon eller med de som har mye gjeld, som mottar et slikt tilbud. Eller kanskje ved tvang, sier Borchgrevink.