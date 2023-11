Bildene av 11-åringen gikk verden rundt – nå er hun pågrepet

Bildene av elleve år gamle Ahed Tamimi som fryktløst sto opp mot israelske soldater gikk verden rundt.

Det gjorde den unge jenta til en av de mest kjente palestinske aktivistene på Vestbredden.

MOTSTAND: Ahed Tamimi (med knyttneve) protesterte mot konfiskering av palestinsk land i 2012. Foto: Abbas Momani / AFP / NTB

Nå er Tamimi 22 år. Mandag ble hun arrestert.

Soldater stormet huset og skrek at de skulle arrestere Tamimi.

Før de fikk tak i henne, beroliget hun moren med at hun er sterk, og oppfordret moren til å holde ut.

STORMET: Nariman al-Tamimi blir opprørt når hun forteller om arrestesjonen av datteren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De dro oss fra hverandre og tok henne inn i stuen. De tok plaststrips rundt håndleddene hennes og strammet til hun skrek, forteller Ahed Tamimis mor, Nariman al-Tamimi, til TV 2.

Aktivist

Som tenåring ble Tamimi fengslet for å ha slått en israelsk soldat.

Hun har tidligere forklart at soldaten skjøt et av søskenbarna hennes i hodet like før videoen ble filmet.

Hun sonet åtte måneder i fengsel.

Etter løslatelsen i 2018 skrev hun en bok og reiste på kryss og tvers i Europa og Midtøsten, og ble en av de mest kjente palestinske aktivistene internasjonalt.

Det israelske militæret sier Tamimi er pågrepet fordi de mistenker at hun oppfordrer til vold og terrorhandlinger.

BEKYMRET: Nariman al-Tamimi viser fram bilder av datteren under intervjuet med TV 2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Falske kontoer

Tamimi beskyldes for å ha en instagramkonto som støtter Hamas og oppfordrer til drap på jøder.



Familien til 22-åringen sier derimot at Tamimi ikke har noen instagramkonto, og at kontoer som dukker opp i hennes navn er falske.

– Hun hadde en konto, men den ble hacket for mange år siden. Hver gang hun oppretter en konto, blir den umiddelbart hacket, sier moren.

HØRTE DATTEREN SKRIKE: Nariman al-Tamimi ble ført ut av stuen mens datteren ble pågrepet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Verken innlegget eller den aktuelle kontoen er lenger tilgjengelig.

Arrestert om natten

Ifølge moren tok minst tolv israelske soldater seg inn i huset deres i landsbyen Nabi Saleh.

Hun forteller at soldatene gikk igjennom tingene deres og tok med seg datteren.Deretter tømte de boden til familien.

Støttespillere av Tamimi mener at israelere utnytter krigen for å slå ned på opposisjonelle mens det internasjonale samfunnet er opptatt med konflikten på Gazastripen.

RANSAKET: Klær og kjøkkenutstyr ligger fremdeles slengt rundt huset til Tamimi-familien. «Til og med alle sokkeparene vrengte de fra hverandre», forteller Nariman al-Tamimi. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En talsmann for familien, som ønsker å være anonym, sier at en militærrett vil beslutte hvor lenge hun må sone. De frykter mest av alt at hun blir holdt i forvaring, slik at hun kan holdes fengslet så lenge myndighetene ønsker.

Israels ytre høyre hyller pågripelsen. Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tvitrer et bilde av den pågrepne kvinnen og gratulerer i en twittermelding IDF med å ha pågrepet en terrorist.

Straffes hardt



Arrestasjonen har ført til kritikk av Israels knallharde respons på uttalelser i sosiale medier.

Palestinere på Vestbredden har både blitt pågrepet, mistet arbeidet og blitt utvist fra skoler etter å ha uttalt seg mot krigen på nettet, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

Etter Hamas-angrepet 7. oktober har Israel fengslet over 2300 palestinere på den okkuperte Vestbredden.

163 palestinere på Vestbredden er drept i samme periode.