Biden: Trusselen om atomkrig er tilbake for første gang siden den kalde krigen

Verden risikerer «atomvåpen-ragnarok» for første gang siden den kalde krigen, sier USAs president Joe Biden på et demokratisk kampanjearrangement i New York natt til fredag. Det er den hittil sterkeste uttalelsen han har kommet med om bruk av atomvåpen.

Muligheten for bruk av taktiske atomvåpen

Uroen for at Putin skal bruke taktiske atomvåpen har økt. Den siste tiden har russiske styrker vært på defensiven. Ukrainerne har måttet slå retrett og oppgi stadig nye byer i Ukraina. Putin og Kreml har mobilisert, samtidig som Putin har nevnt bruk av atomvåpen stadig oftere.

– Vi har en fyr jeg kjenner godt etter hvert, sa Biden, og refererte til den russiske presidenten. Men så ble tonen mer alvorlig:

– Han tuller ikke når han snakker om muligheten for å bruke taktiske atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen, for du kan si at de militære styrkene hans underpresterer betydelig.

– Hvor finner han en vei ut

– Vi har ikke stått overfor muligheten for ragnarok siden Kennedy og Cubakrisen i 1962, sa BidenHan la til at Putin «ikke spøker» når han truer med å bruke atomvåpen.

Videre sa Biden at «vi prøver å finne ut hva som er Putins avkjøringsrampe».

– Hvor finner han en vei ut, spurte Biden retorisk.

Biden utfordret også russisk militærdoktrine, og advarte om at bruken av et taktisk atomvåpen raskt kan utarte til global ødeleggelse.

– Jeg tror ikke det finnes en mulighet til å enkelt bruke et taktisk våpen og ikke ende opp med armageddon, sa Biden.

Hvordan svare på bruk av atomvåpen?

Hvis Russland bruker taktiske atomvåpen får USA og allierte en utfordring: Hvordan skal de svare?

De fleste eksperter og tidligere militærstrateger forutsier at Washington vil slå tilbake militært, skriver The Guardian. I et intervju på 60 minutes sa nylig forsvarsminister Antony Blinken at USA «har en plan» dersom Russland bruker Atomvåpen.

– Er det en plan som vil forhindre tredje verdenskrig? spurte intervjuer.

– President Biden har vært fast bestemt på at vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg, og vi gjør alt vi kan for å få andre land til å legge press på Russland. Vi er også fast bestemte på at denne krigen ikke skal ekspandere eller omfatte flere områder, forklarte Blinken i intervjuet.

Kan slå tilbake med konvensjonelle våpen

De fleste eksperter sier ifølge The Guardian at USA vil slå tilbake med konvensjonelle våpen, og forsøke å avverge en eskalering med atomvåpen.

Det Biden sier natt til fredag gir et litt annet signal:

– Jeg tror ikke det går an å bruke taktiske atomvåpen og ikke ende opp med Armageddon, sa Biden.