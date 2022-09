Biden: – Putin har igjen truet Europa med atomvåpen

USAs president, Joe Biden, går til frontalangrep mot Russlands angrepskrig i Ukraina under sin tale til FNs hovedforsamling onsdag.

Biden oppfordrer allierte til å fortsatt stå sterkt samlet i sin støtte til Ukraina, og fordømmer krigsretorikken til den russiske presidenten.

USAs president tar Vladimir Putins uttalelser om atomvåpen på alvor.

Se talen direkte øverst i saken

– I dag har igjen Putin truet Europa med atomkrig, sier Biden.

Han legger alt ansvar for krigen på Russland, og hovedsaklig én person: Vladimir Putin.

Krenket FN-pakt

– Putin har skamløst krenket FN-pakten, sier den amerikanske presidenten.

– Denne krigen handler om å utslette Ukrainas rett til å eksistere som en stat, sier Biden.

Han sier videre at alle FN-land plikter å stå opp for land som får sin suverenitet truet.

– Vi vil alle at krigen skal ta slutt. Men den må ta slutt på riktig måte. Kun ett land står i veien for dette: Russland.

– Vi skal stå i solidaritet med Ukraina. Alle land har rett til sin suverenitet, sier Biden.

«Alle midler»

Bidens tale kom etter at Putin onsdag morgen kunngjorde at han er villig til å bruke «alle tilgjengelige midler» til å forsvare russiske territorier samtidig som han anklaget Vesten for å ville «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land».

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin i talen.

Mobiliserer reservestyrker

Han varslet også at han vil mobilisere ytterligere 300.000 russiske soldater fra reservestyrkene i krigen i Ukraina.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller Putins tale om militær mobilisering «farlig og hensynsløs atomretorikk».

Russland er under hardt press i Ukraina, og har blitt drevet ut av flere områder av ukrainerne. Både eksperter og politikere mener Putins delvise mobilisering nå er en desperat handling av et regime som har malt seg inn i et hjørne.