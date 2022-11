Biden med en klar advarsel: – Demokratiet er i fare

Saken oppdateres!

Natt til torsdag norsk tid holder USAs president en tale i forkant av det amerikanske mellomvalget. Det er knyttet stor spenning til valget som skal holdes den 8. november.

President Biden oppfordrer amerikanerne sterkt til å stemme. Han advarer samtidig om at Trump tilhengerne vil prøve å få til det det de ikke klarte i presidentvalget i 2020.

– Mye står på spill

President Viden går hardt ut og sier at det amerikanske demokratiet nå står i fare.

– Jeg snakker til dere i dag fra Capitol Hill. Hjertet av demokratiet vårt. Jeg vet at det er mye som står på spill ved mellomvalgene, som sikkerheten på gaten, vårt privatliv og økonomien.

– Men det er og noe annet som er i fare. Demokratiet i seg selv, sa Biden uten talen.

Videre snakker Biden om at det er den tidligere presidenten i landet som har skapt denne uroen, fordi han nektet å godkjenne valgnederlaget.

Med det peker Biden klart og tydelig på Donald Trump, som gikk bredt ut etter valget i 2020 og mente at det var valgfusk som førte til at han tapte.

Aldri vært mer sikker på resultat

Etter anklagene ble det gjennomført flere omtellinger i flere delstater i lang tid etter at resultatet var klart.

– Ironien her er at det er ingen andre valg enn det i 2020 det har vært mer snakk om valgfusk, men det er heller ingen andre valg vi har vært mer sikker på resultatet, sa Biden.

Han trekker frem at alle rettslige midler som kunne bli tatt i bruk, ble brukt. Og alle steder hvor det var mulig å gjennomført en omtelling, ble det gjennomført omtelling. Alt for å prøve å få et annet resultat, enn at det var Biden som ble vinneren.

– Der hvor det ble krevd at resultatet ble bevist, viste det seg at det var bare store løgner. Hver eneste gang, sier en krystallklar Biden.

Hardt ut mot Trumps tilhengere

Det er ikke bare den tidligere amerikanske presidenten som får gjennomgå i talen til president Biden. Også Donald Trumps tilhengere får hardt gjennomgå.

– Ekstreme Trump-tilhengere sår nå ikke bare tvil om tidligere valgresultat, men også valg som skal holdes nå og i fremtiden.

Han understreker at det er en minoritet blant de som er medlem av og stemmer på Republikanerne som tror at det er Trump som er den ekte presidenten i USA.

Samtidig som han trekker det frem, advarer han om at det er estimert at rundt 300 personer som mener at valgresultatet ikke er rett, nå selv har varslet at de stiller til valg.

– Vi kan ikke ignorere dette fordi det er ødeleggende.

– Vi kan ikke lenger ta demokratiet for gitt, sier presidenten.