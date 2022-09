Biden markerte 21-årsdagen for 11. september-angrepene

Den alvorstunge seremonien ble avholdt mens regnet øste ned i Washington-området.

Markeringen finner sted litt over et år etter at Biden satte punktum for en lang og kostbar krig i Afghanistan, en krig som ble innledet som et svar på terrorangrepene i USA.

Biden oppfylte med det et valgkampløfte, men tilbaketoget ble preget av kaos og panikk da den vestligstøttede regjeringen i Kabul kollapset allerede før USAs og Natos styrker hadde forlatt landet. Taliban rykket raskt inn i hovedstaden og tok kontroll.