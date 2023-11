Biden: – Jeg skulle ønske jeg kunne holde henne

HJEMME: Avigail fylte fire år mens hun var i fangenskap på Gazastripen. Nå er hun gjenforent med tanten og andre slektninger. Foto: Reuters / Hostages and missing families forum

Avigail (4) har vært gissel hos Hamas i sju uker, etter å ha vært vitne til drapet på sin mor.

Saken om jenta med både amerikansk og israelsk statsborgerskap har vekket sterke følelser i USA og et personlig engasjement hos president Joe Biden.

– Etter å ha sett sin mor bli skutt, løp hun til sin far som ble skutt ned mens han brukte sin egen kropp for å skjerme jenta, sier Biden under en pressekonferanse søndag kveld.

SAVNET: Avigail var syv uker i fangeskap hos Hamas. Nå er hun løslatt. Foto: Dave Chan / AFP / NTB

Den lille jenta løp så til nabohuset, og ble kidnappet sammen med familien der.

Fredag, mens hun fremdeles var gissel hos Hamas, fylte hun fire år. Da hun ble løslatt søndag, ble hun møtt av tanten sin og andre familiemedlemmer, som skal ta seg av henne.

Snakket med familien

– Takk Gud for at hun er hjemme. Jeg kan ikke forestille meg lettelsen. Jeg skulle ønske jeg var der og kunne holde henne, uttalte USAs president Joe Biden, noen timer etter løslatelsen, skriver den israelske avisen Haaretz.

Biden snakket personlig med Avigails familie etter løslatelsen.

Presidenten har vært sterkt engasjert i løslatelsen av jenta, og andre amerikanske statsborgere. Han beskriver det fireåringen har opplevd de siste 50 dagene som «utenkelig».

Flere amerikanere savnet

Ti amerikanere, sju menn og to kvinner, samt Avigail, ble kidnappet av Hamas 7. oktober. Tidligere har de to amerikanske statsborgerne Natalie og Judith Raanan blitt løslatt.

– Gjennom gisselforhandlingene i Qatar og Egypt, har amerikanske myndigheter krevd at Avigail skal være på listen over gisler som skal løslates. Biden har snakket om jenta i nesten alle sine samtaler med partene, samt med emiren av Qatar, sier en talsmann for myndighetene, ifølge Haaretz.

– Ingen klarte å puste mens vi ventet på at hun skulle krysse grensen, sier den anonyme talspersonen.

Biden lover å presse på for å få alle amerikanske gisler gjenforent med sine familier.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp GJENFORENT: Sharon Avigdori og hennes 12 år gamle datter Noam er blant de løslatte gislene. Her gjenforenes de med familien sin på et sykehus i Israel. Foto: AP

Flere løslatelser mandag

Israel har mottatt en liste på elleve gisler som skal løslates mandag. Men både regjeringen og Hamas har innsigelser til listen.

Ifølge avisene Haaretz og Times of Israel gjennomgår den israelske regjeringen og Hamas listene over gisler og palestinere i israelske fengsler som skal settes fri.

En talsmann for de qatarske forhandlerne sier at de jobber med Israel og Hamas for å løse problemer og unngå forsinkelser.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp GJENFORENT: Nave (8) og Yehet (3) ble kidnappet sammen med fem familiemedlemmer. De to yngste er nå gjenforent med familie i Israel. Foto: AP

Mandag er siste dag av den fire dager lange våpenhvilen, og dersom elleve gisler blir løslatt, har Hamas oppfylt avtalen om å sette 50 gisler fri.

Samtidig er 117 palestinske kvinner og barn som har vært i israelske fengsler blitt løslatt. En av dem er 25 år gamle Norhan Awad, som har tilbrakt åtte år i fengsel.

Forhandler om forlengelse

Søndag tilbød Hamas seg å løslate ytterligere flere titall gisler dersom våpenhvilen forlenges i noen dager til. USAs president Joe Biden sier han er positiv til at våpenhvilen forlenges så lenge flere gisler settes fri.

Samtidig hevder Hamas ifølge TV-kanalen N12 at de ikke finner alle gislene som befinner seg på Gazastripen under andre grupperingers kontroll.