Biden oppfordrer allierte til å fortsatt stå sterkt samlet i sin støtte til Ukraina, og fordømmer krigsretorikken til den russiske presidenten.

USAs president tar Vladimir Putins uttalelser om atomvåpen på alvor.

– I dag har igjen Putin truet Europa med atomkrig, sier Biden.

– Ingen har truet Russland

Han legger alt ansvar for krigen på Russland, og hovedsaklig én person: Vladimir Putin.

– Putin hevder han måtte handle fordi Russland ble truet. Men ingen har truet Russland!, slår Biden fast.

– Ingen andre enn Russland har søkt konflikt, sier han.



– Putin har skamløst krenket FN-pakten med denne brutale, unødvendige krigen i Ukraina.

Biden hevder krigen handler om å utslette Ukrainas rett til å eksistere som en stat, og sier videre at alle FN-land plikter å stå opp for land som får sin suverenitet truet.

– Vi vil alle at krigen skal ta slutt. Men den må ta slutt på riktig måte. Kun ett land står i veien for dette: Russland.

– Vi skal stå i solidaritet med Ukraina. Alle land har rett til sin suverenitet, sier Biden.

«Alle midler»

Bidens tale kom etter at Putin onsdag morgen kunngjorde at han er villig til å bruke «alle tilgjengelige midler» til å forsvare russiske territorier samtidig som han anklaget Vesten for å ville «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land».

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin i talen.

Støre: – En sterk tale

– Hva er din umiddelbare reaksjon på Bidens tale?

– Det var en strek tale. Han tilbakeviste påstandene til Putin, og det er veldig viktig. Det bildet han tegner av at hele verden er ute etter Russland er feil, og et farlig språk, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Vi må alle beholde roen forstanden i denne veldig farlige situasjonen, sier han

– Desperat handling

Russland er under hardt press i Ukraina, og har blitt drevet ut av flere områder av ukrainerne.

Både eksperter og politikere mener Putins delvise mobilisering nå er en desperat handling av et regime som har malt seg inn i et hjørne.

– Alle Putins tidligere trusler om atomvåpen har vært tomme trusler, så derfor må han denne gangen si «at denne gangen er det ikke en bløff», sier Keir Giles som er seniorrådgiver ved Chatham House' Russland-program, til Reuters.

Han mener det er viktig at vestlige land gjennomskuer dette, og at denne talen er et bevis på at krigen ikke går Putins vei.

Mobiliserer reservestyrker

Putin varslet også at han vil mobilisere ytterligere 300.000 russiske soldater fra reservestyrkene i krigen i Ukraina.

– Det er vanskelig å se for seg at denne mobiliseringen skal løse Russlands problem, sier Giles.

Han undrer over om Putin faktisk kjenner til hvor dårlig det står til med hans eget militære, eller om presidenten bare bløffer.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller Putins tale om militær mobilisering «farlig og hensynsløs atomretorikk».