Biden får kritikk av egne velgere

FÅR KRITIKK: Velgere TV 2 møter i Philadelphia, mener at Joe Biden burde gått sterkere ut med budskapet om at det amerikanske demokratiet er i reell fare. Foto: Nathan Howard / AFP / NTB

– Jeg tror ikke engang kvinner skjønner hvilken betydning dette kan få for døtrene deres, for unge kvinner. Det er selvsagt viktig for voksne også, men den neste generasjonen kan virkelig være i trøbbel, sier Lisa Ziemer til TV 2.

Vi møter henne i Philadelphia, etter at hun nettopp har stemt i mellomvalget. Hun gikk for demokraten John Fetterman.

Newyorkeren Eli Goldstein, som tirsdag for første gang avga stemme i Pennsylvania, er enig:

– Det er skremmende tider nå, sier Goldstein.

– De siste par årene har vi hatt 6. januar, oppslutningen rundt Donald Trump, omgjørelsen av abortloven og likevel er mellomvalget jevnt. Det reflekterer ikke så bra på Demokratene, mener han.

TABBE: Lisa Ziemer er redd Joe Biden har begått en taktisk tabbe i valgkampen. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Ikke tydelig nok

Lisa Ziemer mener at Demokratene burde ha lagd et mye større oppstyr om at selve demokratiet er i fare i USA.

– Jeg synes ikke at Joe Biden har vært tydelig nok på hvor viktig dette valget er. Demokratene har vært relativt tause om hele greia, sier Ziemer.

Over halvparten av Republikanernes kandidater i mellomvalget er valgfornektere, det vil si Trump-lojalister som ikke anerkjenner Joe Bidens valgseier i 2020.

I Arizona forsøker «en komplett gærning» å bli delstatens neste valgsjef og dermed få ansvaret for gjennomføringen av vippestatens valg av president i 2024.

– Det at en tidligere president sier at han ikke anerkjenner valget, og at et flertall av hans kandidater går til valg på det grunnlaget, pluss at mange av dem sier at de ikke vil anerkjenne valgresultatet med mindre de vinner, er helt ekstraordinært, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

«Mektig propaganda»

Med dette som bakteppe kan man jo spørre seg hvordan Demokratene ikke ender opp med et brakvalg.

STØTTER DEMOKRATENE: Eli Goldstein stemte på John Fetterman i senatkampen i Pennsylvania. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Budskapet fra Demokratene har ikke vært treffsikkert nok. Republikanerne treffer bedre med sine budskap og det er derfor de klarer å få slik oppslutning, sier Goldstein til TV 2.

Han tror at spesielt «defund the police»-budskapet endte opp med å skade partiet, til tross for at de fleste Demokratene ikke engang står for den politikken.

– Selv denne åpenbare løgnen om at valget ble stjålet, er det millioner av mennesker som tror på fordi deres propaganda er så mektig, legger han til.

Et av Republikanernes kjernebudskap i valgkampen, har vært at økonomien går dårlig på grunn av Joe Bidens politikk.

SCENESKIFTE? Demokratene med president Joe Biden i spissen får kritikk for å være for lite tydelige. Foto: Kenny Holston/Pool via Reuters

Lisa Ziemer mener at det er et villspor.

– Ingen kommer til å bry seg om melkeprisen går opp én dollar når en kvinne blør i hjel etter en spontanabort fordi legen ikke har lov til å gjøre noe med det, sier Ziemer.