Biden etter Zelenskyj-møte: – Vi skal ikke gå fra dere

I forrige uke stemte republikanerne i Kongressen i USA nei til å gi Ukraina mer økonomisk støtte. Nå er landets president, Volodymyr Zelenskyj, på plass i USA for å overtale dem til å snu.



Tirsdag møtte Zelenskyj amerikanske toppolitikere i Kongressen, før han dro til Det hvite hus for samtaler med USAs president, Joe Biden.

– Zelenskyj gjorde det veldig klart, og det gjorde vi også, at dersom Ukraina taper, vinner Putin og det vil være veldig, veldig farlig for USA, sier Senatets majoritetsleder Chuck Schumer ifølge The Hill.

Sjelden har så mye stått på spill som akkurat nå, skriver TV 2s Øystein Bogen.

PRESSEKONFERANSE: Volodymyr Zelenskyj og Joe Biden på pressekonferansen i Det hvite hus tirsdag. Foto: Mandel Ngan / AFP / NTB

200 nye millioner

Etter besøket i Det hvite hus holdt Biden og Zelenskyj en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Da krigen startet, var det de som ikke trodde at Ukraina ville overleve så mye som en måned. Så ingen må glemme at det er en enorm seier at du står her i dag og at Ukraina står her i dag, sier Biden innledningsvis i pressetreffet sent tirsdag kveld.

Han sier han tirsdag godkjente å støtte Ukraina med ytterligere 200 millioner dollar i militær bistand.

– Vi vil ikke gå fra Ukraina. Vi skal støtte dere, sier han.

Zelenskyj startet sin tale med å takke Biden.

– Vi kjemper for vår frihet og for Europas frihet. Vi kjemper for vår frihet, og deres, sier han.

Han forteller videre om fremgangen Ukraina har hatt på slagmarken.

– Vi har vist at vi står sterkere med våre samarbeidspartnere enn det Russland noen gang kan drømme om, sier han.

I SENATET: Volodymyr Zelenskyj sammen med Republikanernes leder Mitch McConnell (til venstre) og Demokratenes leder Chuck Schumer (til høyre) tirsdag 12. desember. Foto: Drew Angerer / Getty Images / AFP / NTB

Inkluderer Mexico-grensen

Republikanerne krever at den enorme hjelpepakken, på mer enn tusen milliarder kroner, skal inkludere grep for å stanse strømmen av asylsøkere som kommer over grensen fra Mexico til USA.

Biden mener at det er urimelig å blande hjemlig asylpolitikk med Ukrainas forsvarskamp mot Russland.

Biden er opptatt av å få innvilget støtten før juleferien.

– Skjer ikke det, er det fare for at Russlands president Vladimir Putin får «den største gaven», sa Biden sist uke.

Han var da tydelig på at han var interessert i å finne et kompromiss med republikanerne.

Møte hjalp ikke

Men selv ikke etter å ha møtt Zelenskyj ansikt til ansikt tirsdag, vil Republikanerne snu.

– Jeg sa til ham at vi står sammen med ham mot Vladimir Putins brutale invasjon. Det amerikanske folk står for frihet og vi er på rett side i denne kampen, sier speaker Mike Johnson, som er Republikanernes leder i Huset.

Republikaner James David Vance sier ifølge NBC tirsdag at Ukraina bør gjøre en avtale med Putin, der de avslutter krigen ved å gi fra seg land.



– Dersom du ser på størrelsen på det russiske militæret og deres evner til å ta landeområder i Ukraina, så vil jeg ikke være så redd for at de skal ta terreng videre vestover i Europa. Russland har ikke vist kapasitet til å gjennomføre dette, dersom det er deres ambisjon, sier han.

LEDER REPRESENTANTENES HUS: Mike Johnson snakker med media etter møtet med Zelenskyj tirsdag. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB

Han krever fremdeles at hjelpepakken til Ukraina må inneholde grep for å begrense flyktningstrømmen til USA. Johnson krever også at den inneholder en klar strategi for hvordan krigen mot Russland kan vinnes.

– Vi trenger en klar formulering om strategien som kan føre til at Ukraina vinner. Så langt har svarene vært utilstrekkelige, sier Johnson ifølge NBC News.