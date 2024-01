Biden ber Kongressen vedta grensetiltak

– Det som man nå forhandler om, bør, hvis det blir vedtatt, bli den hardeste og mest rettferdige reformen for å ivareta grensesikkerheten som vi noen gang har hatt i landet vårt, sier Biden i en uttalelse.

– Hvis dere mener alvor om grensekrisen, så bør dere vedta en tverrpolitisk lov som jeg skal skrive under på, sier presidenten videre.

– Loven vil kunne gi meg, som president, en ny nødtiltaksmyndighet til å stenge grensen når den blir overstrømmet. Og hvis jeg blir gitt denne makten, så skal jeg bruke den fra første dag jeg skriver under på loven, sier presidenten.

Bidens uttalelser natt til lørdag norsk tid kom etter at samtalene om et grensetiltak har nådd det senatorer torsdag kalte et kritisk punkt.

Større motstand i forhandlingene

En liten tverrpolitisk gruppe i Senatet har i flere måneder prøvd å komme til enighet om hvordan migrantstrømmen over grensen skal håndteres. Innsatsen deres har møtt stadig kraftigere motstand blant republikanere som støtter Donald Trump.

Noen av senatorene fra Bidens demokratiske parti har satt som betingelse for en avtale at den skal knyttes til vedtak om å gi ytterligere økonomisk hjelp til Ukraina.

Republikanere i Kongressen har hittil nektet å godkjenne nye hjelpepakker til Ukraina før det er enighet om nye sikkerhetstiltak langs grensen mot Mexico.

Det er ventet at forhandlingene om en avtale skal fortsette gjennom helgen.

Over 8000 daglige pågripelser

To kilder med kjennskap til forhandlingene sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at Det hvite hus i samtalene har gått med på å etablere en mekanisme som gir en nyopprettet utvisningsenhet myndighet til å sende ulovlige innvandrere tilbake til Mexico på dager der antall pågripelser overstiger 4000.

Hvis antall daglige pågripelser overstiger 5000 personer per dag, blir bruk av denne utvisningsenheten obligatorisk, ifølge kildene.

Tall som føderale myndigheter i USA la fram fredag, viser at antallet pågripelser i desember i gjennomsnitt var på over 8000 personer hver dag.

Det hvite hus' forslag om å opprette en utvisningsenhet ligner ifølge Reuters på en forordning kalt Title 42, som daværende president Donald Trump innførte under koronapandemien og som ble opphevet av Biden i mai 2023.

Forordningen begrenset muligheten for asylsøkere til å komme seg til USA over grensen fra Mexico, med begrunnelse i å hindre smittespredning. Ifølge amerikanske medier ble mer enn 2,5 millioner migranter nektet retten til å søke asyl i USA under disse restriksjonene.

TITLE 42: Tidligere president Donald Trump innførte Title 42, som ble opphevet av Biden i mai i 2023. Foto: AP/NTBSeth Wenig

Da Biden opphevet forordningen i mai i fjor, uttalte Det hvite hus at Title 42 skulle erstattes med en annen juridisk mekanisme.

I sin oppfordring til Kongressen natt til lørdag norsk tid ba Biden også om å få finansieringen han ba om i oktober for å sikre grensen mot Mexico.

– Dette inkluderer ytterligere 1300 grensepatruljeagenter, 375 immigrasjonsdommere, 1600 asylbetjenter og over 100 inspeksjonsmaskiner som kan hjelpe med å avdekke og stoppe fentanyl på grensen vår i sørvest, sa presidenten.