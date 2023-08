Bevisene som felte Lucy Letby

Da intensivsykepleier Lucy Letby returnerte fra en ferietur til Ibiza i juni 2016, tekstet hun en kollega ved barselavdelingen ved Chester sykehus i Manchester med følgende beskjed:

«Jeg kommer tilbake med et smell».

72 timer senere, var to spedbarn døde. Ett foreldrepar som nylig hadde fått trillinger, hadde nå kun ett barn igjen.

DØDSFALL: Sykehuset i Manchester opplevde en kraftig økning i spedbarnsdødsfall i perioden 2015 - 2016. En økning Lucy Letby nå er dømt for å stå bak. Foto: Jacob King / PA Photos

Gudskompleks



Da Lucy Letby ble spurt om meldingen i retten i Manchester, avfeide hun det hele med at det var en referanse til at det nok kom til å bli en travel vakt.

Påtalemyndigheten mente derimot at tekstmeldingen ga innblikk i Letbys mentalitet og argumenterte for at;

Sykepleieren utviste et gudskompleks med en trang til å bestemme over hvem som skal leve og hvem som skal dø.

Videre argumenterte påtalemyndigheten for at Letby elsket oppmerksomheten hun fikk fra kollegaer når hennes pasienter ble alvorlig syke eller døde, og anklaget Letby for å fiske etter sympati.

BARNESENG: Lucy Letby hadde ansvaret for noen av de sykeste barna på barselavdelingen, og var utdannet intensivsykepleier. Foto: Chesire Constabulary

Etter de to første spedbarna døde, sendte Lucy Letby følgende melding til en kollega, 14. juni 2015:

«Jeg ser fremdeles for meg begge. Ingen burde se og gjøre tingene vi må. Det er hjerteskjærende. Men det handler ikke om meg. Vi lærer å håndtere det».



Senere i juni hadde nok et barn mistet livet på Lucy Letbys vakt. Igjen sendte hun melding til en kollega, 22. juni 2015:

«Noen ganger tenker jeg på hvordan noen syke babyer klarer seg, mens andre bare dør plutselig og uventet. Det er vel bare slik det er ment å være».

RETTSSAL: Rettssaken mot Lucy Letby pågikk i elleve måneder i Manchester. Fredag 18. august falt dommen. Foto: Steve Allen / PA Photos

Operasjon kolibri

Lucy Letby havnet i politiets søkelys allerede for seks år siden.

I mai 2017 ble senioretterforsker ved Cheshire politidistrikt, Paul Hughes, bedt om å sjekke opp i et varsel politiet hadde mottatt fra Chester sykehus.

ETTERFORSKER: Paul Hughes startet etterforskningen av Letby. En etterforskning som med tiden involverte hele 60 etterforskere. Foto: Peter Byrne / PA photos

Sykehuset var bekymret for en plutselig stigning i uventede og uforklarlige dødsfall hos spedbarn for perioden 2015–2016.

En stigning som på daværende tidspunkt var redusert, etter at en sykepleier hadde blitt fjernet fra avdelingen og tildelt administrative oppgaver.

Politiet startet med å etterforske dødsfallet til 17 spedbarn, samt ikke-dødelig kollaps til ytterligere 16 spedbarn. Flere av dem var etterlatt med livsendrende skader.

Rapporten deres var klinkende klar: Flere av dødsfallene og kollapsene hadde ingen naturlig medisinsk forklaring. Spedbarna måtte ha blitt påført skade.

Operasjon kolibri ble iverksatt.

AVHØR: Lucy Letby ble avhørt en rekke ganger av politiet i Manchester. Første gang etter pågripelse i 2018. Foto: Cheshire Constabulary

Selv om ingen hadde tatt Letby i gjerningsøyeblikket, fant etterforskerne en rekke sterke indisier som samlet overbeviste juryen.

1. Mønsteret

Politiet har beskrevet sakens gjennombrudd som da de oppdaget et bekymringsfullt mønster:

Av de flere hundre timene de ansatte ved intensivavdelingen tilbrakte med de sykeste spedbarna, var en klar fellesnevner at sykepleier Lucy Letby var på vakt–og vanligvis også alene i rommet i forkant av et spedbarns kollaps.

CHESTER: Sykehuset i Manchester mottok flere varsler om Letby, som til slutt, sommeren 2016, ble satt til å gjøre administrative oppgaver fremfor medisinske. Foto: Oli Scarff / AP

Videre i etterforskningen kunne politiet konstatere at Lucy Letby var den eneste sykepleieren som hadde vært på vakt ved hvert eneste tilfelle.

Senere viste et annet mønster seg:

Angrepene mot barna skjedde ofte på typiske merkedager som termindatoen til barn som var født for tidlig, eller dagen de skulle skrives ut av sykehuset.

2. Medisin ble drapsvåpen

Nye gjennomgående obduksjonsrapporter og politiets etterforskning viste hvordan Lucy Letby hadde brukt sin kunnskap til å gjøre medisin og næring til drapsvåpen:

Lucy Letby skal ha injisert luft i spedbarns blodårer, gitt dødelige doser av melk og insulin, og i andre tilfeller koblet fra pustehjelp og stengt for luftveier.



INSULIN: To av spedbarnas dødsfall kan forklares med injisert insulin. Ingen av dem skulle ifølge legene ha insulin i utgangspunktet. Foto: Damian Dovarganes / AP

3. Post-it lapper og dokumenter

Under ransakelse av Letbys hjem, tok politiet beslag i flere dokumenter og post-it lapper, som i retten ble presentert som tilståelser.

DAGBOK: Lucy Letbys dagbok for 2016 ble brukt som bevis i retten. Foto: Cheshire Constabulary

Blant dem sto det skrevet:

«Jeg fortjener ikke å leve. Jeg drepte dem med vilje, fordi jeg ikke er god nok til å ta vare på dem».



«Jeg er ond. Jeg gjorde dette».



BEVIS: Denne håndskrevne lappen ble nøkkelbevis mot Lucy Letby, hvor påtalemyndigheten argumenterte for at dette var en tilståelse. Foto: Cheshire Constabulary

På soverommet fant politiet 257 konfidensielle medisinske dokumenter, hvor flere var relatert til spedbarna som hadde blitt skadet eller drept.

I retten forklarte Letby dette med at hun samlet på dokumenter, og at disse måtte ha endt opp hjemme hos henne ved et uhell.

RANSAKET: Lucy Letbys hjem ble ransaket, Hun bodde like i nærheten av sykehuset, og tok ofte ekstravakter. Foto: Peter Byrne / PA Photos

4. Facebook-søk

Lucy Letbys søkehistorikk på Facebook avslørte hvordan hun gjentatte ganger søkte opp foreldrene til spedbarna som hadde blitt drept.

Dette hadde Letby også gjort på julaften, og på merkedager for flere av spedbarnas død.

I retten benektet Letby for at hun var sykelig opphengt i de sørgende familiene.

LERTBY: Lucy Letby ble i retten beskrevet som utspekulert. Foto: Elizabeth Cook / PA Photos

5. Sendte kort til sørgende familie

Bare timer før begravelsen til ett av de døde spedbarna, sendte Lucy Letby et personlig kondolansekort til foreldrene.

Dette fotograferte hun og beholdt på telefonen sin.

På kortet sto det skrevet:

«Jeg tenker på dere i dag og alltid–beklager at jeg ikke kan være der i dag for å si farvel».

Ett spørsmål forblir ubesvart

Senioretterforsker Hughes presiserer at Lucy Letby på ingen måte ble forhåndsdømt, helle tvert det motsatte.

For politiet var det vanskelig å tro at en sykepleier som ble satt til å hjelpe noen av de mest sårbare barna, heller brukte sin kunnskap til å påføre dem smerte, skade og død.

– Uansett hvor hardt vi forsøkte å finne andre alternativer, kom vi alltid tilbake til at dødsfallene skyldes påført skade og at Lucy Letby er den eneste personen som gjorde det, sier Hughes i et intervju med Sky News.

Noe klart motiv har derimot vært vanskelig å slå fast.

DØMT: Lucy Letby er nå dømt, men motivet hennes er ikke klart. Foto: Cheshire Constabulary

I retten fremlagte påtalemyndigheten sin teori om at Lucy Letby var forelsket i en av legene ved avdelingen som skal ha vært gift, og at hun forårsaket spedbarns kollaps for at legen skulle komme stormende inn i rommet for å hjelpe.

Dette har Letby, i likhet med alle anklager mot henne, benektet.

– Det må være vanskelig for familiene å akseptere at vi kanskje aldri vil ha svarene på hvorfor dette har skjedd, sier sjefinspektør Nicola Evans til Sky News.

UTSPEKULERT: I retten ble Lucy Letby beskrevet som utspekulert. Advokat Jones reagerer særlig på tidspunktet Letby viste følelser. Foto: Elizabeth Cook / PA Photos

Til Sky News forteller advokat for påtalemyndigheten, Pascale Jones, om hvordan hun reagerte på Letbys opptreden i retten, noe hun mener kan si mye om barnemorderen.

Letby gråt når hun snakket om sine to katter, og hjemmet hun hadde hatt, men var følelsesløs når hun snakket om spedbarna som hadde mistet livet.

– Hun gråt over det, men det var slående hvordan tårene forsvant da hun snakket om spedbarna. Da var hun knusk tørr, sier Jones.

I RETTEN: Lucy Letby på tiltalebenken foran juryen, som bestod av syv kvinner og fire menn. Foto: Elizabeth Cook / PA Photos

Starter ny etterforskning

Mandag 21. august får Lucy Letby sin straffeutmåling, men saken mot henne er ikke over.

Britisk politi har nå besluttet å gjennomgå hele Lucy Letby sin karriere, som strekker seg tilbake til 2011, og vil gjennomgå alle 4000 barn Letby noen gang har vært i kontakt med som sykepleier.

Allerede tror politiet at de har oppdaget flere ofre, melder Sky News.

Britiske myndigheter har også vedtatt at det skal foretas en uavhengig etterforskning av Chester sykehus.

Formålet er for å forhindre at noe slikt kan skje igjen, og ikke minst komme til bunns i hvorfor Lucy Letby ikke ble stoppet tidligere.

BEKLAGER: Medisinsk direktør ved sykehuset i Chester, Nigel Scawn, holdt en pressekonferanse fredag for å beklage til ofrenes familier. Foto: Jakob King / AFP

Fikk ikke rettferdigheten de ønsket

Britiske BBC avdekket hvordan flere leger varslet sykehusledelsen om Lucy Letby etter mistenkelig dødsfall allerede i 2015.

Letby ble derimot ikke fjernet fra avdelingen før sommeren 2016.

Det er ett faktum som har smertet flere fortvilte foreldre, som har tatt til orde for at deres barn kunne vært reddet.

Flere pårørende og etterlatte føler dommen mot Lucy Letby ikke ga dem rettferdighet.

Utover de syv drapene og seks drapsforsøkene Lucy Letby ble dømt for, ble hun frifunnet for to drapsforsøk. Juryen klarte ikke å bli enig om ytterligere seks drapsforsøk.

Dette var noe familienes talsperson, Janet Moore, rettet oppmerksomhet mot etter dommen falt fredag 18. august:

–Denne dommen vil ikke ta bort den ekstreme smerten, sinnet og lidelsen vi alle har måtte erfare. Noen familier fikk ikke dommen de hadde forventet, og derfor er den også bittersøt.