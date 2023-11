– Bevis på Israels ulovlige bruk av hvitt fosfor

SKAL VÆRE FOSFOR: Røyk, som ifølge AP ser ut til å være stoffet fosfor fra israelsk artilleri, eksploderer over Dahaira, en libanesisk landsby som grenser mot Israel. Amnesty International sier tirsdag at at sivile sør i Libanon ble skadet tidligere i oktober etter granater som inneholdt hvitt fosfor. Bildet er fra 16. oktober 2023. Foto: Hussein Malla / AP

Fosfor kan være svært skadelig og det er forbudt å benytte stoffet i områder hvor det bor sivile. Amnesty krever at Israel etterforskes for krigsforbrytelser.

I en fersk uttalelse fra Amnesty International, anklages Israel for å ha angrepet flere mål med fosforgranater.

Organisasjonen sier de blant annet har bevis for at Israel har brukt fosfor i flere av sine angrep mot Libanon mellom 10. og 16. oktober.

I ett av angrepene, som skjedde i byen Dahaira den 16. oktober, skal minst ni sivile ha blitt skadd som følge av fosforbomber.

– Det er forferdelig at Israel har brukt hvitt fosfor. Det er i strid mot humanitær lov, sier Aya Majzoub, Amnesty International sin regiondirektør i Midtøsten og Nord-Afrika, i en uttalelse.

De mener angrepene klart bør etterforskes som krigsforbrytelser.

Dette er fosfor

Hvit fosfor er ifølge Amnesty et brennende stoff som hovedsakelig brukes til å forårsake tette røykskyer eller for å markere mål. Når fosforet kommer i kontakt med oksygen, vil stoffet få en reaksjon og begynne å brenne.



BRENT AV FOSFOR: På dette bildet fra januar 2009, blir en pasient avbildet på Shifa-sykehuset i sentrum av Gaza by. Kvinnen på bildet ble forbrent av fosfor under bakkekamper nord i Gaza i 2009. Foto: Alfred De Montesquiou / AP

Ifølge SNL, er hvitt fosfor svært giftig. På sine nettsider forklares det at inntak av 0,1 gram kan ha dødelig virkning. Ved lengre tids tilførsel av små mengder fosfor, enten ved svelging eller ved innånding av fosfordamper, oppstår kronisk forgiftning.

Fosfor kan også forårsake skader på luftveiene, organsvikt og brannskader.

FORBRENT: En palestinsk mann avbildet 22. januar 2009 etter å ha blitt påført brannskader etter et angrep med fosfor på Gazastripen. Foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP

følge Amnesty International er det ifølge humanitær lov forbudt å bruke stoffet fosfor i områder der det kan befinne seg sivile.

Selv om det i visse tilfeller kan være lovlig å bruke fosfor, skal det aldri skytes mot, eller i umiddelbar nærhet til, et befolket sivilt område eller sivil infrastruktur, forklarer Amnesty videre.

Anklaget flere ganger

Israel har blitt anklaget for å ha brukt fosfor ved flere anledninger. Den 13. oktober skrev HRW i en uttalelse at Israel har brukt fosforbomber på Gazastripen og i Libanon. Ifølge Reuters, sier de at de har verifiserte videoer og vitneutsagn som bekrefter dette.

FORÅRSAKER BRANN: En granat som ser ut til å inneholde hvitt fosfor fra israelsk artilleri eksploderer over et hus i Al-Bustan, en libanesisk by som grenser til Israel. Bildet er fra 15. oktober 2023. Foto: Hussein Malla

– De har satt sivile i fare for alvorlige og langvarige skader, skriver HRW i uttalelsen.

Israel avviste dette, og sa da at det måtte dreie seg om blusskudd, skriver The New York Times. Israel har også tidligere avvist å bruke slike bomber.

Israel har sagt de angriper Hamas-mål på Gazastripen og tar grep for å skåne sivile.