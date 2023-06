– Betraktelig vanskeligere for Russland

EU er i gang med å utarbeide en ny sanksjonspakke mot Russland. Omgåelse av sanksjoner er et «vesentlig problem», mener eksperter.

– Ved starten av dette året var Russland i stand til å reimportere visse nøkkelkategorier av elektronikk på omtrent samme nivå som før krigen, sa Jim O'Brien, sanksjonskoordinator ved det amerikanske utenriksdepartementet, til Politico.



Reimporteringen skjer fordi europeiske selskaper selger til andre land, som deretter selger materialene til Russland.

Nivået i Russland er altså på toppnivå, til tross for en drøss av sanksjoner som er innført mot dem.

EU jobber for tiden med sin ellevte sanksjonspakke mot Russland.

PRESIDENTENE: EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, sammen med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Efrem Lukatsky / AP Photo

Russland omgår sanksjonene

Den nye sanksjonspakken kan omfatte tiltak rettet mot land som fortsetter å gjøre forretninger med Russland, og dermed tillate landet å omgå sanksjonene.



– Det er tydelig at tilgangen på komponenter Russland tidligere har importert fra Vesten ikke har blitt helt strupt, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Cecilie Sendstad til TV 2.



Omgåelse av sanksjoner er et «vesentlig problem» ifølge sanksjonskoordinatoren.

– USA har identifisert problemer med spesielt fem land; Tyrkia, Kasakhstan, Georgia, De forente arabiske emirater og Armenia, sier koordinatoren.

SANKSJONER: Flere store kjeder har trukket seg ut av Russland. Deriblant McDonalds. Her fra en nedstengt restaurant i starten av krigen. Foto: AFP

Flere land er imidlertid bekymret for sanksjonspakken, deriblant Tyskland og Frankrike.

De to landene frykter nemlig at et forbud mot omgåelse kan skade diplomatiske forbindelser med tredjeland.

EU-kommisjonen presenterte en ny versjon av pakken på et møte med EU-ambassadører forrige uke, men klarte ikke å lande en avtale.

Handelen mellom Russland og land som Georgia, Kasakhstan, og Armenia, har økt siden starten av Kremls fullskala invasjon av Ukraina, ifølge tolldokumenter sett av Politico.

TALSPERSON: EU-talsperson Eric Mamer. Foto: John Thys / AFP

– Denne pakken fokuserer på gjennomføringen av sanksjonene, hvor effektive de er og hvordan vi kan unngå at russerne omgår dem, sier talsperson Eric Mamer i EU-kommisjonen.

Kinesiske komponenter i russiske våpen

Sendstad påpeker at noe av handelen som Russland tidligere har blitt gjort med Vesten, nå er erstattet med Kina.

EU-ledelsen har foreslått å begrense eksporten av enkelte typer teknologi til åtte kinesiske selskaper som mistenkes for å selge dette videre til Russland.

KINA: Mye av handelen Russland tidligere gjorde med Vesten, er erstattet med Kina. Her er landenes to presidenter under et møte i Moskva i 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Photo

– Det er vanskelig å si akkurat konsekvensene av de teknologiske sanksjonene, men det er indikasjoner på at spesielt Kina har kunnet erstatte en del av varer som står på sanksjonslisten fra EU, sier Sendstad.



Hun påpeker også at det har vært rapportert om at det har blitt funnet kinesiske komponenter i våpen som har blitt benyttet i Ukraina, noe hun mener underbygger viktigheten av Kina.

VÅPEN: Russiske soldater under en øvelse i Krasnodar i fjor høst. Foto: AP / NTB

Russland må trolig betale mer for komponentene enn tidligere, siden de må motta varene via omveier.

– Dette betyr at de får nok mye mindre tilgang på disse varene enn de har hatt tidligere, selv om de fortsatt får tak i noe, understreker Sendstad.



Hun mener likevel at det store bildet viser at Russland blir påvirket av sanksjonene.

– Det er betraktelig vanskeligere for Russland å få tak i de samme varene som før krigen, selv om sanksjonene ikke blir 100 prosent effektive på grunn av omgåelsene, avslutter hun.