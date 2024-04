Betaler for mobilfri lykke

DIGITALFRITT: Britt Schepers har bestemt seg for å bli mindre avhengig av mobiltelefonen sin. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Stillhet. Noen ganger lav summing av stemmer. Konsentrasjon. Ingen scrolling.

– Det føles som frihet, og jeg har lengtet etter å gjøre dette så lenge, sier Luuk van Griensven (24).



Han er hyperaktiv og har mange distraksjoner i hverdagen.

Sammen med kjæresten sitter han innerst i den koselige kafeen. Spillelista med rolig musikk settes i gang i baren.

MOBILFRI: Julia de Fuentes Hergueta bruker tiden uten mobil til å lese. MOBIL TIL BESVÆR: Luuk van Griensven sliter med hyperaktivitet, og mobiltelefonen gjør at han blir enda mer ukonsentrert. STILLE-TID: Noen leser, noen skriver og noen snakker lavt sammen. Ingen sjekker mobilen, for den er innelåst. EN DEL AV OSS: Vi snakker, leser, finner veien og gjør mye med en smart-telefon.

Livet utenfor Café Brecht i Amsterdam er travelt. En syklist i god fart kikker ned på telefonen sin. Noen går og leser på mobilskjermen. Andre har airpods i ørene.

– Jeg skulle ønske at jeg klarte det på egen hånd, men jeg trenger motivasjon for å gå offline, sier Britt Schepers (33).

Noen kommer til kafeen alene, andre kommer med venner eller familiemedlemmer.

Julia fra Spania setter seg ved vinduet ut mot gata.

– Jeg tror jeg har en slags avhengighet av telefonen. Det er bra for meg å koble meg til det som er rundt meg, fra tid til annen, sier Julia de Fuentes Hergueta (37).

Hun er fastboende, men det er ikke uvanlig at turister deltar. Etter å kommet over Instagram-kontoen, eller fått tips av andre. Kafeen ligger i museums-distriktet, som mange turister likevel besøker.

Julia tror hun bruker mellom tre og fire timer på telefonen hver dag.

The Offline Club

De skal alle delta på dagens digitale «detox». En selvvalgt pause fra livet som alltid påkoblet.

Ideen er enkel. Lås inn telefonen noen timer. Vær stille for deg selv, eller snakk med andre.

THE OFFLINE CLUB: Ilya Kneppelhout er en av tre kompiser som står bak de digitalfrie kafétreffene. PÅ HELTID: Gründerne Jordy van Bennekom (28) og Ilya Kneppelhout (28) har sagt opp jobbene sine og jobber fulltid med The Offline Club HVER SØNDAG: Alt startet på Café Brecht i Amsterdam. Mobil-frie treff. INNELÅST: Hver mobil på sin plass. Etter nesten tre timer blir de utlevert igjen. POPULÆRT: Treffet på Café Brecht er lite og intimt. På det meste møtes 300 mennesker uten mobil i regi av the Offline Club.

Ingen digitale distraksjoner. Ingen sosiale medie-strømmer, som gir hjernen din mer og mer av det du liker.

Ved inngangen må de vise billett og levere telefonen sin. De har betalt rundt 90 kroner, for å være uten telefon de neste timene.

– Folk savner kontakt med andre og vet ikke lenger hvordan de skal være sosiale. Vi forsøker å være en motvekt til den trenden, sier Ilya Kneppelhout (27).



– Er det ikke litt crazy at folk betaler dere for å bli fratatt telefonen sin?



– Det er også crazy at folk betaler tusen euro for en telefon, som stjeler oppmerksomheten deres, sier Ilya med et smil.

Han er en av tre kompiser som startet The Offline Club, basert på egne erfaringer etter at de var uten nett og mobil i fem dager på et «offline getaway».

– Jeg fikk mange nye ideer og ny kreativitet. Jeg følte meg også mer avslappet og jeg så ting klarere. Så jeg tenkte at flere burde få den samme muligheten.



ALLTID TILSTEDE: Mange går, sitter, sykler og sover med telefonen nært.

Ilya tilhører generasjonen som tilbringer mer tid digitalt enn i den virkelige verden. Han har også kjent på at avhengigheten av telefonen er for stor. Og at det går utover kontakten med andre.

– Nettet pleide å være et sted vi gikk til nå og da. Nå lever vi mer påkoblet enn avkoblet, kanskje opptil 70 prosent av den tiden vi er våkne. Jeg synes det er synd, fordi det har vist seg at det er dårlig for psykisk helse, for selvbilde og selvtillit.

På to måneder har de utvidet virksomheten fra Amsterdam til fire andre byer.

– Vi får meldinger fra hele verden, fra Australia, Norge, Indonesia, med spørsmål om å starte The Offline Club der. Det er målet og drømmen vår å åpne i stort sett alle store byer i verden.

Nå står internasjonale medier i kø for å intervjue kameratene om den raskt voksende offline-bevegelsen. Gründerne har studert sosialt entreprenørskap. Ilya har spilt college-tennis i USA.

Stille og sosial

På Café Brecht åpner detox-en med 45 minutter stille aktivitet. Britt broderer, Julia leser bok og Luuk spiller sjakk med kjæresten. Andre skriver dagbok, strikker eller forsyner seg av framlagte tegnesaker.

STILLETID: Lesing, håndarbeid eller skriving for hånd er noen av aktivitetene uten mobil.

De neste 30 minuttene kan du både være sosial eller fortsette med stille aktivitet. Noen benytter tiden til å bli kjent med nye mennesker.

Julia sier det er et tema i vennekretsen at de er blitt dårligere sosialt.

– Applikasjonene hjelper oss ikke med å koble oss på ansikt til ansikt. De distanserer oss fra hverandre.



Britt sier at hun kan bruke opp til ti timer på telefonen daglig, når hun jobber. Fem til seks timer når hun har fri.

– Jeg lengter ofte etter den tiden, hvor vi ikke hadde internett. Hvor vi måtte lære nye ting, også det vi kan gjøre med hendene.

UTEN MOBIL: Billetten til mobilfrie treff koster i underkant av 90 norske kroner.

Ilya understreker at de på ingen måte er mot smarttelefoner eller internett, men opptatt av hva teknologi og tech-gigantenes algoritmer gjør med oss.

– Jeg synes det er sjokkerende og jeg mener det burde være lover mot at selskaper tjener store penger ved å bruke en strategi som stjeler oppmerksomheten vår.

Luuk har installert en lås på telefonen, som gjør at han ikke kan være på Instagram mellom 9 og 17. Han holder seg unna Snapchat og Tiktok.



De siste 45 minuttene er det igjen stille aktivitet.

Etter det telefonfrie treffet forteller flere at de føler seg mer harmoniske, og samtidig mer energiske. Noen har fått nye venner, som de vil holde kontakten med.

– Endelig et sted hvor ingen er på telefonen sin og alle snakker med hverandre, sier Luuk.